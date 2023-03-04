السبت, مارس 4, 2023
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محامي الفيوم.. 45 ثانية مرعبة توثق لحظة قتله بفأس أمام زوجته وابنه (فيديو)

تحتل مصر الثالثة عربيًا والرابع والعشرين عالميًا في جرائم القتل بحسب تصنيف "نامبيو" العالمي لقياس معدلات الجرائم

كتب رفيف عبدالله
محامي الفيوم.. 45 ثانية مرعبة توثق لحظة قتله بفأس أمام زوجته وابنه (فيديو) watanserb.com
محامي الفيوم
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وطن– تصدر اسم “محامي الفيوم”، محركات البحث، بعد تداول الناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يوثق لحظة مقتل محامي على يد جاره في مصر.

فأس

ويظهر محامي الفيوم بالفيديو الذي رصدته “وطن”، وهو يجلس أمام منزله، برفقة زوجته وابنه.

ويظهر القاتل فجأة من خلف محامي الفيوم، ويسرع بتهشيم رأس ضحيته بالفأس، ليفارق الحياة على الفور.

ومع ذلك، استمر القاتل بضرب محامي الفيوم بالفأس أكثر من مرة، فيما تحاول زوجة الضحية إيقاف الجاني عن الضرب.

تمكن من الهرب

في هذه الأثناء، تجمع الجيران وحاولوا الإمساك بقاتل محامي الفيوم، لكنه استطاع الهرب منهم.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا من شرطة النجدة بمقتل محامى يدعي “سيد خلف” 40 سنة. ومقيم بقرية الإعلام التابعة لمركز الفيوم، على يد جاره بطريقة وحشية أثناء جلوسه أمام منزله.

غافل المجرم ضحيته من الخلف
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وبعد أن انتقلت أجهزة الأمن الى مكان الحادث، بينت التحريات الأولية أن محامي الفيوم كان جالسا على كرسي أمام منزله في الطريق العام.

سبب جريمة الفيوم

وغافل القاتل ضحيته بضربة قاتلة من الخلف بفأس على رأسه، ما أدى إلى وفاته في الحال.

وبينت التحقيقات أن المتهم كان يتعدى بالضرب على والدته، وقام المحامي بالتصدي له ما أثار غضبه وقرر الانتقام منه.

كان المحامي يجلس مع ابنه وزوجته

تم نقل جثمان محامي الفيوم إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، وتكثف أجهزة الأمن جهودها لسرعة القبض على الجاني وتقديمه للنيابة العامة.

أرقام مرعبة

يشار إلى الجهات الإحصائية في مصر، رصدت أرقاماً مرعبة عن معدل الجرائم في البلاد.

ومن أبرز الجرائم المنتشرة جرائم العنف الأسري في القرى خصيصًا. وجرائم قتل الفتيات تحت ذريعة “الشرف”.

وتحتل مصر الثالثة عربيًا والرابع والعشرين عالميًا في جرائم القتل بحسب تصنيف “نامبيو” العالمي لقياس معدلات الجرائم.

لم يتمكن الجيران من القبض عليه

وأكدت دراسة للمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية الحكومي أن 92% من الجرائم في مصر هي بدافع “الشرف”.

وباتت العوامل الاقتصادية من أبرز الأسباب في تضاعف معدلات جرائم القتل.

كما زادت جرائم القتل العمد في مصر بنسبة 130%، والسرقة بالإكراه 350%.

ويوجد “92” ألف بلطجي في مصر، وارتفعت نسبة المسجلون خطر بنسبة 55%،

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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