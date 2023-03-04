محامي الفيوم.. 45 ثانية مرعبة توثق لحظة قتله بفأس أمام زوجته وابنه (فيديو)

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وطن– تصدر اسم “محامي الفيوم”، محركات البحث، بعد تداول الناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يوثق لحظة مقتل محامي على يد جاره في مصر.

فأس

ويظهر محامي الفيوم بالفيديو الذي رصدته “وطن”، وهو يجلس أمام منزله، برفقة زوجته وابنه.

ويظهر القاتل فجأة من خلف محامي الفيوم، ويسرع بتهشيم رأس ضحيته بالفأس، ليفارق الحياة على الفور.

ومع ذلك، استمر القاتل بضرب محامي الفيوم بالفأس أكثر من مرة، فيما تحاول زوجة الضحية إيقاف الجاني عن الضرب.

تمكن من الهرب

في هذه الأثناء، تجمع الجيران وحاولوا الإمساك بقاتل محامي الفيوم، لكنه استطاع الهرب منهم.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا من شرطة النجدة بمقتل محامى يدعي “سيد خلف” 40 سنة. ومقيم بقرية الإعلام التابعة لمركز الفيوم، على يد جاره بطريقة وحشية أثناء جلوسه أمام منزله.

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وبعد أن انتقلت أجهزة الأمن الى مكان الحادث، بينت التحريات الأولية أن محامي الفيوم كان جالسا على كرسي أمام منزله في الطريق العام.

سبب جريمة الفيوم

وغافل القاتل ضحيته بضربة قاتلة من الخلف بفأس على رأسه، ما أدى إلى وفاته في الحال.

وبينت التحقيقات أن المتهم كان يتعدى بالضرب على والدته، وقام المحامي بالتصدي له ما أثار غضبه وقرر الانتقام منه.

تم نقل جثمان محامي الفيوم إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، وتكثف أجهزة الأمن جهودها لسرعة القبض على الجاني وتقديمه للنيابة العامة.

أرقام مرعبة

يشار إلى الجهات الإحصائية في مصر، رصدت أرقاماً مرعبة عن معدل الجرائم في البلاد.

ومن أبرز الجرائم المنتشرة جرائم العنف الأسري في القرى خصيصًا. وجرائم قتل الفتيات تحت ذريعة “الشرف”.

وتحتل مصر الثالثة عربيًا والرابع والعشرين عالميًا في جرائم القتل بحسب تصنيف “نامبيو” العالمي لقياس معدلات الجرائم.

وأكدت دراسة للمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية الحكومي أن 92% من الجرائم في مصر هي بدافع “الشرف”.

وباتت العوامل الاقتصادية من أبرز الأسباب في تضاعف معدلات جرائم القتل.

كما زادت جرائم القتل العمد في مصر بنسبة 130%، والسرقة بالإكراه 350%.

ويوجد “92” ألف بلطجي في مصر، وارتفعت نسبة المسجلون خطر بنسبة 55%،