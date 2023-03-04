السبت, مارس 4, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةالهدهدماكرون يُحرج محمد السادس ويرفض مقابلته في الغابون.. هذا ما حدث!
الهدهد

ماكرون يُحرج محمد السادس ويرفض مقابلته في الغابون.. هذا ما حدث!

محمد السادس أرجأ زيارته للسنغال تحت مزاعم إصابته بالإنفلونزا وبقي مقيماً في الغابون

كتب سالم حنفي
ماكرون يحرج محمد السادس watanserb.com
ملك المغرب محمد السادس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
- Advertisement -

وطن– زعم موقع “موروكو ميل” الناطق بالفرنسية، أن ملك المغرب، محمد السادس، فعل كل ما في وسعه لمقابلة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سواء في باريس، أو في العاصمة الغابونية، ليبرفيل.

وقال الموقع نقلاً عن مصادر، إن الملك المغربي كان قد أرجأ رحلته إلى داكار بعد أن علم أن إيمانويل ماكرون سيزور الغابون كجزء من رحلة لإعادة الاتصال بإفريقيا على قواعد جديدة.

وبحسب المصدر، فإنه مع ذلك، كان الأمر مضيعة للوقت، حيث تجاهل “ماكرون” وجود محمد السادس في العاصمة الغابونية، في حين لم يُخفِ استياءه من الفضائح العديدة التي هزّت العلاقات بين البلدين، بما في ذلك مزاعم التجسس الموجهة ضد المسؤولين الفرنسيين، بما في ذلك الرئيس نفسه.

أسباب برودة العلاقات المغربية-الفرنسية

وكان موقع “tf1info” الفرنسي الحكومي قد نشر تقريراً، الخميس، تحدث فيه عن الأسباب الواضحة جداً لتوتر العلاقات وبرودها بين فرنسا والمملكة المغربية. وذلك تزامناً مع بَدء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون جولته الإفريقية التي بدأها في الغابون.

ووفقاً للتقرير، فإنه مع وصول “ماكرون إلى العاصمة الغابونية “ليبرفيل”، بدأ الرئيس رحلة أفريقية من المقرر أن تشمل أنغولا والكونغو وكذلك جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث جاءت هذه الرحلة الرسمية في أعقاب خطابه في 27 فبراير، الذي قدّم خلاله “رؤية جديدة” للروابط التي كان ينوي تطويرها بين فرنسا ودول القارة الأفريقية”.

وقال التقرير، إنه من بين المواضيع الشائكة، نلاحظ التوترات المتكررة بين باريس والرباط، ردّت السلطات المغربية بشدة على إيمانويل ماكرون، الذي ادّعى أنّ علاقته بمحمد السادس كانت “ودية”، قائلة: “علاقاتنا ليست جيدة ولا ودية”، وهي تصريحات أطلقها الوفد المرافق للملك في الغابون التي يقيم فيها محمد السادس منذ نحو شهر.

- Advertisement -

وتطرّق التقرير إلى الأسباب التي أدّت إلى توتر العلاقات بين البلدين، والتي كان من بينها قضية التجسس المزعجة عبر بيغاسوس.

وبحسب التقرير، فقد أدلت قضية التجسس بتعقيداتها على العلاقات بين فرنسا والمغرب، حيث كشف اتحاد إعلامي دولي، عن قضية تجسس سلّطت الضوء على مراقبة نحو 50000 شخص حول العالم (رجال ونساء سياسيين، صحفيين، ناشطين في مجال حقوق الإنسان، إلخ)، من خلال برنامج تجسس بيغاسوس المطور من قبل شركة إسرائيلية، وقد تورط فيها العديد من الحكومات، بما في ذلك حكومة المغرب.

ونتيجةً لذلك، كلّف البرلمان الأوروبي لجنة تحقيق في أبريل/نيسان 2022، للتحقيق في هذه الانتهاكات، ولم تقدر السلطات المغربية التورط في هذه القضية، ولم تتردد في تجريم باريس قائلةً: “إن مشاركة وسائل الإعلام وبعض الدوائر الفرنسية في نشأة قضية بيغاسوس والترويج لها لا يمكن أن تتم دون تدخل السلطات الفرنسية”.

تقارب فرنسا من الجزائر يغضب المغرب

كما لفت التقرير إلى أنه خلال العام الماضي، كانت العلاقات بين فرنسا والجزائر موضعَ توتر في الرباط، حيث يحافظ المغرب وجارته على منافسة طويلة الأمد، تبلورت من خلال المسألة الحساسة المتعلقة بوضع الصحراء الغربية، والتي أصبحت موضوع أزمة دبلوماسية.

وفي هذا السياق، أثارت زيارة إيمانويل ماكرون في الأشهر الأولى بعد إعادة انتخابه التوترات، وهي رحلة أصرّ الإليزيه في نهايتها على “المصير المترابط” للجزائر وفرنسا، وكذلك على “الروابط الإنسانية التي لا تقدر بثمن” التي نسجت بمرور الوقت.

المصدرموروكو ميل ، tf1info ، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
اقرأ أيضاً
الهدهد

موقع فرنسي: هذه أسباب العلاقات الجليدية بين فرنسا والمغرب.. ما علاقة الجزائر؟!

الهدهد

“الكاف” يضع ملك المغرب محمد السادس في موقف محرج

تقارير

الملك ذو الوجهين.. وثائقي ألماني يكشف المستور وراء عقدين من حكم محمد السادس

تقارير

موقع “أفريك”: محمد السادس “مريض بشكل خطير” وهذا ما دفعه لتأجيل زيارة السنغال!

الهدهد

المخابرات الإسبانية تكشف فضيحة تجسس يرتكبها محمد السادس ضد هؤلاء: احذروا هواتفكم

تقارير

“دبلوماسية المرض”..السبب الحقيقي لإلغاء محمد السادس زيارته للسنغال!

الهدهد

مرض محمد السادس يمنعه من السفر ويربك القصر.. ممّ يعاني ملك المغرب؟

تقارير

صفعة قوية لم يستوعبها الملك.. مجلة فرنسية تؤكد انتهاء شهر العسل بين ماكرون ومحمد السادس

تقارير

مجلة فرنسية تكشف عن إهانة كبيرة وجهها الرئيس الفرنسي لـ محمد السادس أشعلت غضب الأخير!

الهدهد

هل تبول محمد السادس على نفسه خلال لقائه رئيس الغابون؟ (شاهد)

الهدهد

مخابرات الجزائر ومخطط إسقاط محمد السادس.. اعترافات خطيرة لأبو الفضل بعجي (فيديو)

الهدهد

“أسمدة” ملك المغرب محمد السادس للغابونيين تفجر الجدل.. لماذا؟ (شاهد)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

احمرار العين: ما أسباب احمرار العينين وكيف يمكن علاجه؟

أقرب أصدقاء إيلون ماسك يكشف أسراراً صادمة ستغير نظرتك عنه!

ترتيب الدوري الإيطالي 2023 بعد هزيمة نابولي أمام لاتسيو

علاقة الأمير هاري بخبير مجري وصف مقاتلي حماس بالأبطال تثير غضب الحاخامات!

تقرير أمريكي يفند دور الإمارات في عرقلة إحلال السلام باليمن.. تدعم ميليشيات مسلحة

بيكيه غاضب وكاد أن يدهس مصوراً طرح عليه هذا السؤال (شاهد)

نعش متوفَّى يرفض الخروج من المسجد.. فيديو يثير الجدل في مصر وهذا الهدف منه! (شاهد)

تشكيلة ريال مدريد ضد ريال بيتيس والتوقيت في الدوري الإسباني

كيف يعيش سعد لمجرد في السجن؟ .. صور حصرية وقريبه يتحدّث (شاهد)

الكويت: محكمة المرور تعاقب متهورا عرض حياة الآخرين للخطر بعد فيديو كارثي

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC