السبت, مارس 4, 2023
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كيف يعيش سعد لمجرد في السجن؟ .. صور حصرية وقريبه يتحدّث (شاهد)

"تم وضع المغني الشهير سعد لمجرد في زنزانة انفرادية، ويسمح له بالمشي اليومي بين النزلاء الآخرين"

كتب أنس السالم
سعد لمجرد في السجن watanserb.com
يقبع سعد لمجرد في سجن لاسانتي بباريس
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وطن – كيف يعيش سعد لمجرد في السجن؟، وكيف هي معنوياته وحالته النفسية؟، أسئلة طرحت بعدما قضت محكمة الجنايات بباريس عقوبة السجن 6 سنوات بحقّ الفنان المغربي الشهير؛ بتهمة الاغتصاب.

ووفق مقربين من سعد لمجرد، فإن المغني المغربي الشهير يقبع في سجن لاسانتي بباريس شرق مونبارناس، في زنزانة انفرادية.

سجن لاسانتي الذي يتواجد فيه سعد لمجرد
صور سجن لاسانتي الذي يتواجد فيه سعد لمجرد

السجن الذي يتواجد فيه سعد لمجرد، يمكن أن تستوعب ما يصل إلى 920 نزيلا، وتم بناؤه بين عامي 1861 و1867 قبل أن يخضع لسلسلة من التجديدات على مر السنين.

سعد لمجرد في السجن 

وأوضح المصدر نفسه أن سعد لمجرد لا يستفيد من أي معاملة تفضيلية، بل يتمتع بكافة الحقوق التي يمنحها له القانون الفرنسي، ومنها التدفئة والتلفزيون.

السجن الذي يقبع فيه سعد لمجرد في باريس
السجن الذي يقبع فيه سعد لمجرد في باريس

موقع “le360” قال نقلاً عن مصادر، إنّه إذا تم وضع المغني الشهير سعد لمجرد في زنزانة انفرادية، فإنه يسمح له بالمشي اليومي بين النزلاء الآخرين، مضيفاً أنّ لديه  بطاقة دفع قابلة للتعبئة تسمح له بالتسوق في مقصف السجن.

سعد لمجرد ينهار ويعترف بما حدث بالتفصيل ليلة اغتصاب لورا ويوجه لها رسالة أمام القاضية watanserb.com
سعد لمجرد المتهم باغتصاب فتاة في باريس

كما أن سعد لمجرد يتحدث مع زوجته ومحاميه كل يوم والذين يقومون بزيارته بانتظام.

“يقضي سعد لمجرد أيامه في الصلاة وقراءة القرآن”

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وقال أحد أقارب الفنان الذي يطلع على أخباره، ساعة بساعة إنّ الفنان لم يضعف منذ النطق بالحكم، بل حافظ على معنوياته، ويقضي سعد لمجرد أيامه في الصلاة وقراءة القرآن.

زنزانة في سجن لاسانتي بباريس حيث يقبع سعد لمجرد بتهمة الاغتصاب
زنزانة في سجن لاسانتي بباريس حيث يقبع سعد لمجرد بتهمة الاغتصاب

وقال إن الفنان هو مقتنع ببراءته، لذلك فإنه ينتظر وكله أمل مرحلة الاستئناف، حيث لم يتم تحديد موعد حتى الآن لها، لكن محاميه يعد دفاعه على أساس أن يتابع في حالة سراح.

واستأنف “لمجرد” الحكم الصادر ضده يوم 27 فبراير، بعد محاكمة صوت فيها 7 من أصل 9 من هيئة المحلفين أنه مذنب بارتكاب جريمة الاغتصاب.

لورا بريول الفتاة التي اتهمت سعد لمجرد باغتصابها
لورا بريول الفتاة التي اتهمت سعد لمجرد باغتصابها

وأصدرت المحكمة حكماً بالسَّجن 6 سنوات، بحقّ لمجرد (37 عاماً) بتهمة الاغتصاب والاعتداء على فتاة تدعى “لورا بريول“، كانت في الـ21 من عمرها في أثناء الحادثة التي وقعت ليلة 25-26 أكتوبر 2016، في فندق بباريس بعد اجتماعهما في ملهى ليلي.

المصدرle360 - وطن
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.
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