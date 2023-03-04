السبت, مارس 4, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةالهدهدكيف أصبح ملك المغرب محمد السادس "أمير المؤمنين" في السنغال؟ (شاهد)
الهدهد

كيف أصبح ملك المغرب محمد السادس “أمير المؤمنين” في السنغال؟ (شاهد)

وزيرة خارجية السنغال قالت إن الملك محمد السادس، يحظى بمكانة كبيرة في بلادها إضافة للعلاقة المميزة التي تجمعه بالرئيس السنغالي ماكي سال

كتب خالد الأحمد
ملك المغرب محمد السادس watanserb.com
ملك المغرب محمد السادس
- Advertisement -

وطن- قالت وزيرة الشؤون الخارجية بجمهورية السنغال، عيساتا تال سال، إن ملك المغرب محمد السادس، يعتبر أيضاً أميراً للمؤمنين في دولة السنغال، التصريحات التي فجّرت موجة جدل.

ملك المغرب “أمير المؤمنين” في السنغال

جاء ذلك على هامش حضور “سال” كضيفة شرف في فعاليات “قمة المرأة التجمعية”، التي شاركت فيها أكثر من 1600 امرأة من جميع جهات المملكة.

وانطلقت فعاليات قمة المرأة التجمعية في نسختها الثانية، تحت شعار “المرأة في قلب تحديات التنمية”، والتي تنظمها الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية، اليوم السبت 4 مارس، بمراكش.

ملك المغرب "أمير المؤمنين" في السنغال
ملك المغرب “أمير المؤمنين” في السنغال

ويتضمن برنامج القمة، جلسة افتتاحية تحت عنوان: “المرأة في قلب تحديات التنمية”، إضافة إلى 7 ورشات موضوعاتية، لتقديم سلسلة من التدابير والبرامج الملموسة، من أجل تحسين وضعية المرأة المغربية.

- Advertisement -

وفي افتتاح القمة، وبحسب ما ذكر موقع “العمق” المغربي المحلي، قالت عميدة الدبلوماسية السنغالية، إن الملك محمد السادس يحظى بمكانة كبيرة في السنغال إضافة للعلاقة المميزة التي تجمعه بالرئيس السنغالي، ماكي سال، مشددة على أن “المغرب هو بلد السنغال الثاني”.

ويعتبر لقب “أمير المؤمنين” اللقب الرسمي والسائد في نظام الحكم العلوي المغربي، وكان لهذا اللقب درجة من القوة والأهمية، لأنه يعتبر من أقوى وأبرز الألقاب في الخلافة الإسلامية.

من جانب آخر، قالت الوزيرة السنغالية إنها أول امرأة تتقلد منصب وزيرة الخارجية بالسنغال، مشيرة إلى أن الرئيس السنغالي يؤمن بالمرأة ويدعمها مثل رئيس الحكومة المغربية.

وزيرة الشؤون الخارجية والسينغاليين بالخارج بجمهورية السنغال عيساتا تال سال أن الملك محمد السادس يعتبر أيضا أميرا للمؤمنين في دولة السنغال
وزيرة الشؤون الخارجية والسينغاليين بالخارج بجمهورية السنغال عيساتا تال سال أن الملك محمد السادس يعتبر أيضا أميرا للمؤمنين في دولة السنغال

وأوضحت أن الرئيس السنغالي لطالما دافع عن حقوق النساء السنغاليات في جميع الهيئات، وشجّعها على تقلّد مناصب المسؤولية وللترشّح للمؤسسة التشريعية والجماعات والبلديات.

وشددت المسؤولة الحكومية السنغالية على ضرورة الدفاع عن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمرأة، معتبرةً أنه “إذا منحت المرأة جميع حقوقها ومناهضة كافة أشكال التمييز سنساهم في تنمية مجتمعاتنا”، داعيةً النساء عبر مختلف دول العالم إلى “الإيمان بأنفسهن حتى يؤمن بهن الغير”.

كما أكدت وزير الخارجية على أهمية الابتعاد عن الصور النمطية والأحكام الجاهزة، مستحضرة عدداً من النساء الرائدات في التاريخ الإسلامي، ومبرزةً أهميتهن على جميع الأصعدة.

وزيرة الشؤون الخارجية والسنغاليين بالخارج بجمهورية السنغال عيساتا تال سال، أن الملك محمد السادس يعتبر أيضاً أميراً للمؤمنين في دولة السنغال

وزيرة خارجية السنغال: الملك محمد السادس هو أمير المؤمنين ببلدنا أيضا
وزيرة خارجية السنغال: الملك محمد السادس هو أمير المؤمنين ببلدنا أيضا

زيارة ملك المغرب محمد السادس الأولى للسنغال

وأقامت المملكة المغربية علاقات دبلوماسية مع جمهورية السنغال بتاريخ 15 نونبر 1960، وكانت الزيارة الأولى للملك محمد السادس، للسنغال في سنة 2001.

وقد أعطت دفعة قوية ومحتوًى حقيقي لعلاقات التعاون في المجالات ذات الأولوية للتنمية بين البلدين، من قبيل الفلاحة والصيد البحري والتعليم والتكوين والصحة وتدبير الماء، والري، والاتصالات، والتهيئة الحضرية، والنقل الجوي، والبنيات التحتية الأساسية.

وفي فبراير الماضي، زار الملك محمد السادس العاصمة السنغالية دكار، في زيارة صداقة وعمل، وتعتبر هذه الزيارة الملكية لـ”أكبر شريك اقتصادي للمغرب في إفريقيا”، هي التاسعة من نوعها.

حيث ترأّس محمد السادس والرئيس السنغالي، ماكي صال، مراسيم تدشين ميناء باسم الملك محمد السادس، بتمويل مغربي، في دكار، بالإضافة إلى توقيع عدة اتفاقيات تعاون بين البلدين.

المصدرتويتر، موقع "العمق" المغربي، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
اقرأ أيضاً
الهدهد

ماكرون يُحرج محمد السادس ويرفض مقابلته في الغابون.. هذا ما حدث!

الهدهد

موقع فرنسي: هذه أسباب العلاقات الجليدية بين فرنسا والمغرب.. ما علاقة الجزائر؟!

الهدهد

ذبحوه قرب منزله.. الطفل “عمران أمخشون” ضحية جريمة مروعة بالمغرب

الهدهد

“الكاف” يضع ملك المغرب محمد السادس في موقف محرج

الهدهد

عالم الزلازل الهولندي يرد على سؤال خاص ورده بشأن المغرب تحديدا ويحذر

تقارير

الملك ذو الوجهين.. وثائقي ألماني يكشف المستور وراء عقدين من حكم محمد السادس

الهدهد

المغرب: حكم قضائي جرد أبا من الولاية على طفلتيه يعيد جدل “المعركة الأسرية”

الهدهد

قناة “BFM” الفرنسية تطرد المذيع المغربي رشيد مباركي بعد ثبوت ارتباطه بخلية إسرائيلية!

تقارير

موقع “أفريك”: محمد السادس “مريض بشكل خطير” وهذا ما دفعه لتأجيل زيارة السنغال!

الهدهد

المخابرات الإسبانية تكشف فضيحة تجسس يرتكبها محمد السادس ضد هؤلاء: احذروا هواتفكم

الهدهد

بالوثائق.. مسؤولة مغربية مقربة من محمد السادس تفجر غضب الجزائريين

تقارير

“دبلوماسية المرض”..السبب الحقيقي لإلغاء محمد السادس زيارته للسنغال!

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

“أول آيس كريم من الصراصير”.. وهيئة الغذاء السعودية تتدخل (فيديو)

مشهد محمد رمضان الساخن مع منة فضالي في “جعفر العمدة” يعرضه لهجوم (شاهد)

إعدام مغتصب الأطفال السعودي.. عمر البركاتي استغل صفته الوظيفية واغتصبهم بالقوة

“يا سعيد يا جبان”.. تونس على صفيح ساخن وتظاهرات حاشدة تهدد الرئيس

لا مثيل لها.. عرض صدفة نادرة للبيع في سلطنة عمان بمبلغ خيالي (شاهد)

العالم الهولندي “هوغربيتس” ينشر الرعب مجددا: “استعدوا”

عراقي يتزوج كويتية بأرقام فلكية كـ “مهر” ومؤخر! (فيديو)

أزمة المسلسل الوثائقي الجابرية الرحلة 422.. غضب كويتي رسمي وشعبي والمنصة السعودية تتحايل

إيراني أصيب بكورونا وانتهى به الأمر بوجه متآكل بسبب حشرة أكل اللحم.. صور تقشعر لها الأبدان!

مسؤول سعودي يجدد الجدل قبل رمضان.. لماذا تمنع المملكة تصوير المصلين في المساجد؟

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC