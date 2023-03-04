كيف أصبح ملك المغرب محمد السادس “أمير المؤمنين” في السنغال؟ (شاهد)

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وطن- قالت وزيرة الشؤون الخارجية بجمهورية السنغال، عيساتا تال سال، إن ملك المغرب محمد السادس، يعتبر أيضاً أميراً للمؤمنين في دولة السنغال، التصريحات التي فجّرت موجة جدل.

ملك المغرب “أمير المؤمنين” في السنغال

جاء ذلك على هامش حضور “سال” كضيفة شرف في فعاليات “قمة المرأة التجمعية”، التي شاركت فيها أكثر من 1600 امرأة من جميع جهات المملكة.

وانطلقت فعاليات قمة المرأة التجمعية في نسختها الثانية، تحت شعار “المرأة في قلب تحديات التنمية”، والتي تنظمها الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية، اليوم السبت 4 مارس، بمراكش.

في فعاليات “قمة المرأة التجمعية في نسختها الثانية، صباح السبت بمراكش اشادت وزيرة الشؤون الخارجية والسينغاليين بالخارج بجمهورية السنغال عيساتا تال سال أن الملك محمد السادس يعتبر أيضا أميرا للمؤمنين في دولة السنغال.وانه يحظى بمكانة كبيرة بالسينغال وأن المغرب هو بلد السينغال الثاني pic.twitter.com/GEgWDWnUMA — Leila Mahdi (@1LailaMahdi) March 4, 2023

ويتضمن برنامج القمة، جلسة افتتاحية تحت عنوان: “المرأة في قلب تحديات التنمية”، إضافة إلى 7 ورشات موضوعاتية، لتقديم سلسلة من التدابير والبرامج الملموسة، من أجل تحسين وضعية المرأة المغربية.

في فعاليات “قمة المرأة التجمعية في نسختها الثانية، صباح السبت بمراكش اشادت وزيرة الشؤون الخارجية والسينغاليين بالخارج بجمهورية السنغال عيساتا تال سال أن الملك محمد السادس يعتبر أيضا أميرا للمؤمنين في دولة السنغال.وانه يحظى بمكانة كبيرة بالسينغال وأن المغرب هو بلد السينغال الثاني pic.twitter.com/GEgWDWnUMA — Leila Mahdi (@1LailaMahdi) March 4, 2023

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وفي افتتاح القمة، وبحسب ما ذكر موقع “العمق” المغربي المحلي، قالت عميدة الدبلوماسية السنغالية، إن الملك محمد السادس يحظى بمكانة كبيرة في السنغال إضافة للعلاقة المميزة التي تجمعه بالرئيس السنغالي، ماكي سال، مشددة على أن “المغرب هو بلد السنغال الثاني”.

ويعتبر لقب “أمير المؤمنين” اللقب الرسمي والسائد في نظام الحكم العلوي المغربي، وكان لهذا اللقب درجة من القوة والأهمية، لأنه يعتبر من أقوى وأبرز الألقاب في الخلافة الإسلامية.

من جانب آخر، قالت الوزيرة السنغالية إنها أول امرأة تتقلد منصب وزيرة الخارجية بالسنغال، مشيرة إلى أن الرئيس السنغالي يؤمن بالمرأة ويدعمها مثل رئيس الحكومة المغربية.

▪️في فعاليات“قمة المرأة التجمعية” في نسختها الثانية،صباح السبت بمراكش اشادت وزيرة الشؤون الخارجية والسينغاليين بالخارج بجمهورية السنغال،عيساتا تال سال أن الملك محمد 6 يعتبر أيضا أميرا للمؤمنين في دولة السنغال.

وانه يحظى بمكانة كبيرة بالسينغال وأن المغرب هو بلد السينغال الثاني. pic.twitter.com/U6UQ9zbRj8 — مهدي بلدي Mahdi Baladi🇲🇦 (@MahdiBaladi) March 4, 2023

وأوضحت أن الرئيس السنغالي لطالما دافع عن حقوق النساء السنغاليات في جميع الهيئات، وشجّعها على تقلّد مناصب المسؤولية وللترشّح للمؤسسة التشريعية والجماعات والبلديات.

وشددت المسؤولة الحكومية السنغالية على ضرورة الدفاع عن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمرأة، معتبرةً أنه “إذا منحت المرأة جميع حقوقها ومناهضة كافة أشكال التمييز سنساهم في تنمية مجتمعاتنا”، داعيةً النساء عبر مختلف دول العالم إلى “الإيمان بأنفسهن حتى يؤمن بهن الغير”.

كما أكدت وزير الخارجية على أهمية الابتعاد عن الصور النمطية والأحكام الجاهزة، مستحضرة عدداً من النساء الرائدات في التاريخ الإسلامي، ومبرزةً أهميتهن على جميع الأصعدة.

وزيرة الشؤون الخارجية والسنغاليين بالخارج بجمهورية السنغال عيساتا تال سال، أن الملك محمد السادس يعتبر أيضاً أميراً للمؤمنين في دولة السنغال

زيارة ملك المغرب محمد السادس الأولى للسنغال

وأقامت المملكة المغربية علاقات دبلوماسية مع جمهورية السنغال بتاريخ 15 نونبر 1960، وكانت الزيارة الأولى للملك محمد السادس، للسنغال في سنة 2001.

وقد أعطت دفعة قوية ومحتوًى حقيقي لعلاقات التعاون في المجالات ذات الأولوية للتنمية بين البلدين، من قبيل الفلاحة والصيد البحري والتعليم والتكوين والصحة وتدبير الماء، والري، والاتصالات، والتهيئة الحضرية، والنقل الجوي، والبنيات التحتية الأساسية.

وفي فبراير الماضي، زار الملك محمد السادس العاصمة السنغالية دكار، في زيارة صداقة وعمل، وتعتبر هذه الزيارة الملكية لـ”أكبر شريك اقتصادي للمغرب في إفريقيا”، هي التاسعة من نوعها.

حيث ترأّس محمد السادس والرئيس السنغالي، ماكي صال، مراسيم تدشين ميناء باسم الملك محمد السادس، بتمويل مغربي، في دكار، بالإضافة إلى توقيع عدة اتفاقيات تعاون بين البلدين.