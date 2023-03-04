السبت, مارس 4, 2023
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كلب يجنب السعودية شحنة مخدرات ضخمة مخبأة بطريقة شيطانية (شاهد)

2 مليون حبة كبتاجون كانت مخبأة داخل تجاويف ثمار الطماطم والرمان، التي اتضح أن الكثير منها مصنوعة من البلاستيك ومخبأة ضمن الشحنة

كتب خالد الأحمد
شحنة مخدرات في السعودية watanserb.com
شحنة مخدرات في السعودية
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وطن- أحبطت الجمارك السعودية محاولة تهريب أكثر من 2 مليون حبة كبتاجون جرى إخفاؤها داخل تجاويف ثمار “الطماطم والرمان”، ضمن إرسالية قادمة من سوريا عبر منفذ الحديثة العمري.

جاء ذلك عند خضوع الإرسالية للإجراءات الجمركية والكشف عليها عبر التقنيات الأمنية، حيث عُثر على تلك الكمية من الحبوب ضمن الإرسالية بحيث جرى إخفاؤها داخل تجاويف ثمار الطماطم والرمان.

كلب بوليسي كشف المخدرات

وأظهر مقطع فيديو شاحنة طويلة بيضاء اللون ولدى فتح بابها الخلفي لوحظ وجود صناديق بلاستيكية تحوي ظاهرياً “طماطم ورمان”.

وتم نقلها بواسطة ناقلة ويرى أحد عناصر الجمارك وهو يطلق كلباً بوليسياً متخصصاً بكشف المخدرات، ليتفحص الصناديق ليتبين وجود الحبوب المخدرة داخل الشحنة ومخبأة بطريقة لا تخطر على البال.

كلب بوليسي كشف المخدرات
كلب بوليسي كشف المخدرات

حيث اتضح أن الكثير من حبات الطماطم مصنوعة من البلاستيك ومخبأة ضمن الشحنة دون أن تثير الانتباه ولكنها تحوي حبوب الكبتاغون.

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وأكدت أن كمية حبوب الكبتاغون التي تم ضبطها بلغت (2,015,116) حبة، مشددة على أنها “ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، وتقف بالمرصاد أمام محاولات أرباب التهريب، تحقيقًا لأمن المجتمع وحمايته من هذه الآفات، بالتعاون والتنسيق المتواصل مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات”.

وقالت “هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية”، يوم الجمعة: “وردت إرسالية للمملكة عبر منفذ الحديثة، عبارة عن طماطم ورمان محمولة على إحدى الشاحنات القادمة، وعند خضوعها للإجراءات الجمركية، والكشف عليها عبر التقنيات الأمنية، عُثر على تلك الكمية من الحبوب ضمن الإرسالية، بحيث جرى إخفاؤها داخل تجاويف ثمار الطماطم والرمان.

وأكدت الهيئة أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، وتقف بالمرصاد أمام محاولات أرباب التهريب، تحقيقا لأمن المجتمع وحمايته من هذه الآفات، بالتعاون والتنسيق المتواصل مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات.

وبدورها قالت المديرية العامة لمكافحة المخدرات إن “المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، أسفرت عن ضبط (4,962,000) قرص من مادة الإمفيتامين المخدر مخبأة في شحنة (كابلات)”.

جاء ذلك بعد يوم واحد من ضبط السلطات السعودية 5 ملايين حبة من مادة الإمفيتامين المخدر مخبأة في شحنة (كابلات)، كان على استقبالها شخص من الجنسية السورية.

ضبط شحنة كبيرة من المخدرات في السعوديّة
ضبط شحنة كبيرة من المخدرات في السعوديّة
المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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