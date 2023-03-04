كلب يجنب السعودية شحنة مخدرات ضخمة مخبأة بطريقة شيطانية (شاهد)

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وطن- أحبطت الجمارك السعودية محاولة تهريب أكثر من 2 مليون حبة كبتاجون جرى إخفاؤها داخل تجاويف ثمار “الطماطم والرمان”، ضمن إرسالية قادمة من سوريا عبر منفذ الحديثة العمري.

جاء ذلك عند خضوع الإرسالية للإجراءات الجمركية والكشف عليها عبر التقنيات الأمنية، حيث عُثر على تلك الكمية من الحبوب ضمن الإرسالية بحيث جرى إخفاؤها داخل تجاويف ثمار الطماطم والرمان.

كلب بوليسي كشف المخدرات

وأظهر مقطع فيديو شاحنة طويلة بيضاء اللون ولدى فتح بابها الخلفي لوحظ وجود صناديق بلاستيكية تحوي ظاهرياً “طماطم ورمان”.

وتم نقلها بواسطة ناقلة ويرى أحد عناصر الجمارك وهو يطلق كلباً بوليسياً متخصصاً بكشف المخدرات، ليتفحص الصناديق ليتبين وجود الحبوب المخدرة داخل الشحنة ومخبأة بطريقة لا تخطر على البال.

📌| 2 مليون حبة كبتاجون تم وضعها في إرسالية "طماطم ورمان" والتوجه بها عبر شاحنة لدخول #السعودية. 👏🏻 شاهد كيف أحبط أبطال #الجمارك محاولة تهريب هذه الكمية الضخمة لداخل المملكة .#الزكاة_والضريبة_والجمارك

pic.twitter.com/4lnUYkOKZX — عناد العتيبي 🇸🇦 (@ENAD_Alotaibi) March 3, 2023

حيث اتضح أن الكثير من حبات الطماطم مصنوعة من البلاستيك ومخبأة ضمن الشحنة دون أن تثير الانتباه ولكنها تحوي حبوب الكبتاغون.

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وأكدت أن كمية حبوب الكبتاغون التي تم ضبطها بلغت (2,015,116) حبة، مشددة على أنها “ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، وتقف بالمرصاد أمام محاولات أرباب التهريب، تحقيقًا لأمن المجتمع وحمايته من هذه الآفات، بالتعاون والتنسيق المتواصل مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات”.

وقالت “هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية”، يوم الجمعة: “وردت إرسالية للمملكة عبر منفذ الحديثة، عبارة عن طماطم ورمان محمولة على إحدى الشاحنات القادمة، وعند خضوعها للإجراءات الجمركية، والكشف عليها عبر التقنيات الأمنية، عُثر على تلك الكمية من الحبوب ضمن الإرسالية، بحيث جرى إخفاؤها داخل تجاويف ثمار الطماطم والرمان.

#ارقد_وآمن | #الزكاة_والضريبة_والجمارك تُحبط محاولة تهريب أكثر من مليوني حبة كبتاجون، عُثر عليها مُخبأة في إرسالية "طماطم ورمان" وردت إلى المملكة عبر منفذ الحديثة.

🔗| https://t.co/k7ejC0JF8Z#زاتكا pic.twitter.com/p8aZV9wZqs — هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (@Zatca_sa) March 3, 2023

وأكدت الهيئة أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، وتقف بالمرصاد أمام محاولات أرباب التهريب، تحقيقا لأمن المجتمع وحمايته من هذه الآفات، بالتعاون والتنسيق المتواصل مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات.

وبدورها قالت المديرية العامة لمكافحة المخدرات إن “المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، أسفرت عن ضبط (4,962,000) قرص من مادة الإمفيتامين المخدر مخبأة في شحنة (كابلات)”.

جاء ذلك بعد يوم واحد من ضبط السلطات السعودية 5 ملايين حبة من مادة الإمفيتامين المخدر مخبأة في شحنة (كابلات)، كان على استقبالها شخص من الجنسية السورية.