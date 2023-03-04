السبت, مارس 4, 2023
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حياتنا

فيما يلي نصائح مهمة قد تساعدك في نسيان حب مستحيل وشريك أحببته كثيرًا…

"لكي تنأى بنفسك عن شخص ما لديك مشاعر تجاهه، يجب أن تبدأ بتحديد الدوافع التي تجعلك تستغنى عن هذا الشخص..."

كتب معالي بن عمر
نسيان حب مستحيل watanserb.com
نسيان حب مستحيل
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وطن-يمكن أن تنجذب إلى شخص ما دون أن يؤدي ذلك بالضرورة إلى علاقة عاطفية مستقرة أو الزواج. لذلك، عليك اتّخاذ قرار المضي قدمًا لنسيانه والابتعاد عنه. وعلى الرغم من أن الأمر ليس سهلاً، فإنه ينبغي عليك التّخلي عن هذا الشخص الذي يستنزف كلّ طاقتك وربما لا يبادلك ذات المشاعر.

وفي هذا السياق، نشرت مجلة “فام أكتيال” الفرنسية تقريرًا سلّطت من خلاله الضوء على العلاقات الرومانسية التي تجمع بين قلبي شريكين تحبّا، ولكن سرعان ما يظهر فيما بعد أنها علاقة معقدة جدًا. مشيرةً إلى أنه  يكفي الوقوع في حب شخص ما في وقت قصير، حتى تصبح مهووسًا به.

ولسوء الحظ، هذا لا يؤدي دائمًا إلى علاقة مستقرة ودائمةً. كما يمكن أن تكون الأسباب مختلفة مثل: الخوف من الالتزام أو الحب من طرف واحد. وحتى لو لم يكن الأمر سهلاً لتركه، يجب أن تأخذ بزمام الأمور لمحاولة نسيانه.

التخلص من التفكير في شريكك
التخلص من التفكير في شريكك

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كيف تتخلّص من التفكير في شخص أحببته؟

وفقًا لما ترجمته “وطن“، فإن المشاعر القوية تجاه هذا الشخص، قد تجعل تفكيرك كلّه منصبّ عليه، ولاستعادة السيطرة على عواطفك، اتبع الخطوات التالية:

● اعترف بضرورة التخلّص منه، حتى تستأنف عمليّة الابتعاد عنه

● اكتب  أسباب حاجتك لنسيان هذا الشخص.

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● احذف رسائله وصوره، حتى لو كان هذا أمر صعب للغاية.

● خذ وقتًا لنفسك، واملأ جدول أعمالك قدر الإمكان بالمهام على غرار: (العشاء مع الأصدقاء، والرياضة، والأنشطة الفنية  وما إلى ذلك).

لذا، احرص أولاً على ملئ وقت فراغك لتصفية ذهنك، وإذا كانت هذه العملية تساعدك كثيرًا، فإن الوقت يعدّ أفضل حليف لك.

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كيف نتخلى عن شخص نحبه؟

لا جرم أنه عندما قررت الانفصال عن الشخص الذي تحبه، قد اتخذت أصعب خطوة في حياتك، لذا، يجب أن يكون الانفصال تدريجيًا، إذ إنه لا يمكنك التعامل مع كل شيء بين عشية وضحاها. وفيما يلي بعض النصائح لاجتياز هذا الاختبار بسلاسة:

● باعد بين اتصالاتك واتصالاته، سواء كانت مكتوبة أو شفهية.

● فكر في نفسك أولاً، ولا تكن متاحًا له دائمًا.

● تجنب التواصل أو التقابل مع الشخص قدر الإمكان، حتى لو كان عليك تغيير عاداتك.

● ناقش الأمر مع شخص تثق به.

● اخرج مع أصدقائك وانشغل وفكّر في شيء آخر.

● انضم إلى موقع مواعدة، فالمناقشة مع الأشخاص المثيرين للاهتمام تساعدك على تقييم وجهة نظرك

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الخروج مع الأصدقاء
الخروج مع الأصدقاء

لماذا لا أستطيع أن أنسى الشخص الذي أحببته؟

إذا لم تتمكن من التخلّص من التفكير في ذلك الشخص، فربما لم تكن قد قررت القيام بذلك بشكل كامل. يجب أن يكون اتخاذك لهذا القرار-على الرغم من صعوبة الأمر-واضحًا وصريحًا. كما سيكون عليك البدء في تغيير بعض العادات للتوقف عن التفكير فيه شيئًا فشيئًا. إليك بعض الإجراءات التي تمنعك من الخروج من هذا الموقف:

● تقرأ رسائله بانتظام وتنظر إلى صوره.

●مواصلة الحديث معه، حتى عن الأشياء التافهة.

● لم تتعهد بنسيانها شفهياً أو خطياً.

● كنت تأمل في التغيير منه.

● أنت لم تعترف بأسباب رغبتك في تغيير طريقة تفكيرك.

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أحيانًا لا أستطيع أن أنسى الشخص الذي أحببته
أحيانًا لا أستطيع أن أنسى الشخص الذي أحببته

كيف ننسى شخصًا نحبّه؟

لكي تنأى بنفسك عن شخص ما لديك مشاعرًا تجاهه، يجب أن تبدأ بتحديد الدوافع التي تجعلك تستغنى عن هذا الشخص.

إليك بعض النصائح لمساعدتك:

● حذف التفاعلات الخاصة بك عن طريق الرسائل والصور التي اتخذتها معه

● اطلب المشورة الخارجية بشأن علاقتك من شخص مقرب.

● انغمس في شغفك وهواياتك.

● لا تقارن حالتك بوضعيّات الآخرين.

● لا تخاف من العزوبية.

● كن فخوراً بقرار وضع رفاهيتك وراحتك كأولوية في حياتك

لتنسى الشخص الذي تحبه تحدّث لشخص تثق به
لتنسى الشخص الذي تحبه تحدّث لشخص تثق به

وختمت المجلة بالقول، إنه من خلال الاعتراف بحاجتك إلى الابتعاد عن هذا الحب المستحيل، فإنك تخطو خطوة كبيرة نحو راحتك النفسية والمعنوية. فضلاً عن ذلك، سيساعدك قضاء بعض الوقت مع نفسك ومقابلة أشخاص جدد والخروج من منطقة الراحة الخاصة بك على تجاوز هذه المرحلة الصعبة.

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المصدرفام أكتيال-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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