علاقة الأمير هاري بخبير مجري وصف مقاتلي حماس بالأبطال تثير غضب الحاخامات!

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وطن– من المقرر أن يشارك دوق ساسكس الأمير هاري في جلسة سيتم بثها عبر الإنترنت مع خبير المساعدة الذاتية الشهير المجري جابور ماتي، الأمر الذ أثار غضب يهود بريطانيا ووسائلها الإعلامية.

سبب الغضب بحسب صحيفة “ديلي ميل“، هو أن جابور ماتي البلغ من العمر 79 عاما والناجي من الهولوكوست، سبق وأن أشاد بمقاتلي حركة حماس الفلسطينية ووصفهم بالأبطال اليهود الذين انتفضوا ضد النازيين في غيتو وارسو عام 1943.

كما ساهم “جابور” اليهودي الديانة في كتابات في موقع مؤيد للكرملين على شبكة الإنترنت ويدافع عن الأنظمة الوحشية في جميع أنحاء العالم، بحسب قول الصحيفة.

دافع عن جيرمي كوربين بعد اتهامه بمعادة السامية

وقالت “ديلي ميل” إن “جابور” سارع سابقا للدفاع عن حزب العمال الذي ينتمي إليه جيريمي كوربين من اتهامات بمعاداة السامية .

وبحسب الصحيفة، فإنه على الرغم مع ذلك، الأمير هاري اليوم لأمير هاري مع الناجي المجري الكندي البالغ من العمر 79 عامًا من أجل محادثة مريحة ، سيتم بثها مباشرة لإقناع العملاء عبر الإنترنت ، حول “أهمية العلاج الشخصي”.

وقالت الصحيفة، إنه مع انخفاض شعبيته في أمريكا وحتى صانعي الكوميديا الساخرة، ربما لا يستطيع دوق ساسكس أن يكون انتقائيًا للغاية بشأن أصدقائه هذه الأيام.

الترويج لكتاب “سبير”

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وأوضحت الصحيفة أن ما يوصف بأنه “محادثة حميمة” لهاري مع ماتي، وهي أحدث محاولة للترويج لمذكراته ، سبير، قد أفزع القادة اليهود الذين تساءلوا كيف شعر الدوق أنه من المناسب عن بعد التعاون مع مثل هذا الرجل.

حاجام يهودي غاضب من الأمير هاري

ونقلت الصحيفة عن الحاخام أبراهام كوبر من مركز Simon Wiesenthal ، وهي منظمة يهودية لحقوق الإنسان: “إنني أعمل على افتراض أن الأمير لم يكن يعرف التحيز السياسي لهذا الشخص ، وكراهيته للدولة اليهودية وتغطيته لإرهابيي حماس. كل من قام بالترتيبات لظهور هذا الشخص مع الأمير هاري لم يقدم له أي خدمة”.

ولفتت الصحيفة إلى أن الحاخام كوبر يشعر بخيبة أمل عندما علم أن الأمير على معرفة جيدة بالطبيب ، وفقًا لمحاور بريطاني زار هاري في قصره في كاليفورنيا في يناير والذي أفاد بأننا تحدثنا بحماس عن ماتي لبعض الوقت”.

ووفقا للصحيفة، فإنه على مدى العقدين الماضيين ، بنى دكتور ماتي إمبراطورية مساعدة ذاتية مربحة وصقل بعناية سمعة كمعلم في الإدمان والتوتر وتنمية الطفل، حيث نشر سلسلة من الكتب الأكثر مبيعًا ، لكنه يصر على أنه غير مهتم بالمال ولكن فقط في “مساعدة معاناة البشرية”.

كما زعمت االصحيفة أن ماتي يتودد إلى النوع الخاطئ من الاهتمام عندما يتعلق الأمر بالسياسة و يقول إنه صهيوني سابق لكنه أصبح أكثر انتقادًا لدولة إسرائيل منذ ذلك الحين.

يشار إلى أن جابور ماتي كتب في صحيفة تورنتو ستار في عام 2014 ، وشبه حركة حماس الفلسطينية التي قال أنها كانت تقاتل “التطهير العرقي المستمر” على يد الإسرائيليين، بـ “أبطالي ، المقاتلين ضعيفي التسليح في حي وارسو اليهودي”.

كما أنه خلال حرب غزة عام 2021 ، اتهم الحكومة الإسرائيلية بـ “الإرهاب“.