رياضة أم إيذاء للحيوان؟.. مسابقة “طرح القعود” تثير حفيظة العمانيين (فيديو)

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وطن- دعا الكاتب العماني “سعيد الشحري” القائمين على مهرجان “الشتاء حلوف ومسحيلة” بالتزام قانون الرفق بالحيوان، بعد انتشار مشاهد لمعاملة الجمال بقسوة خلال المسابقة.

مسابقة طرح القعود تثير الجدل في سلطنة عمان

وقال “الشحري” في تغريدة على حسابه في ” تويتر” رصدتها (وطن): “إلى القائمين على مهرجان الشتاء حلوف ومسحيلة.. التزموا بقانون الرفق بالحيوان.”

كما دعا إلى إلغاء المسابقة بقوله:”ونتمنى إلغاء مسابقة حلبات التحدي كنا نعتقد اننا تجاوزنا مرحلة مناطحة الثيران”.

الى القائمين على مهرجان الشتاء حلوف ومسحيلة التزموا بقانون #الرفق_بالحيوان ونتمنى إلغاء مسابقة حلبات التحدي .!!

كنا نعتقد اننا تجاوزنا مرحلة مناطحة الثيران .#الرفق_بالحيوان#مهرجان_الشتاء pic.twitter.com/xPjuBgIr0t — ابوعدي الشحري (@Said_Gafram) March 3, 2023

جاء ذلك بعد تداول مقاطع فيديو لحالات قسوة وتعذيب تمارس على العديد من الحيوانات المشاركة بالمهرجان الثقافي والسياحي، الذي تستضيفه مدينة صلالة العمانية.

كما في مسابقة “طرح القعود” والتي تقوم على التنافس في تسجيل رقم قياسي من خلال طرح الإبل أرضاً بشد ذيلها خلال أقل وقت ممكن.

الشحري : للقائمين على مهرجان الشتاء حلوف ومسحيلة التزموا في قانون الرفق بالحيوان ، كنا نعتقد اننا تجاوزنا مرحلة مناطحة الثيران . pic.twitter.com/RLpBQE7R5q — أخبار عمان (@omaniyanews) March 4, 2023

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وتُعد مسابقات طرح القعود –صغير الإبل- أمراً شائعاً في عدد من الدول الخليجية بين المحترفين في تربية الإبل، حيث يستخدم المتسابق حبلاً يحاول من خلاله السيطرة على الإبل وطرحها أرضاً.

وتفاعل عمانيون مع تغريدة الكاتب العماني سعيد الشحري مطالبين بوضع اجراءات صارمة بخصوص مسابقات تعذيب الحيوان.

وفي هذا السياق رأى الناشط العماني البارز “سعيد جداد“، أن مسابقة طرح الجعود تتنافى مع الدين ومع الأخلاق التي تحث على الرفق بالحيوان”.

مسابقة طرح الجعود تتنافا مع الدين ومع الاخلاق التى تحث على الرفق بالحيوان

فلا ينبغي تعذيب الحيوان من اجل التسلية ،واذا لم تتوقف هذه الرياضية الهمجية فربما تضطر منظمة الرفق بالحيوان الى التدخل. pic.twitter.com/IRFQSe4SUx — سعيد جداد-ابوعماد (@sjadad1) March 4, 2023

وأضاف في تغريدة له: “لا ينبغي تعذيب الحيوان من اجل التسلية ، واذا لم تتوقف هذه الرياضية الهمجية فربما تضطر منظمة الرفق بالحيوان إلى التدخل”.

فيما تساءل “محسن زعبنوت المهري” عن دور الجهات المختصة في السلطنة بخصوص ما وصفها “بمسابقات تعذيب الحيوان سواء مناطحة الثيران أو طرحة القعود”.

وأردف أن هذه المسابقات “هي تعذيب للحيوان وخروج عن الرأفة والرحمة وعن الشرع والعرف”.

إلى الجهة المختصة في السلطنة ماهو دوركم في مسابقات تعذيب الحيوان سواء مناطحة الثيران أو طرحة القعود ، هذا نراه تعذيبا للحيوان وخروجا عن الرأفة والرحمة وعن الشرع والعرف وعليه إما أن يكون لكم دور أو نبحث عن جهات دوليه لحماية حيوانات لم تجد سوى الدموع إن لم يردعكم الدين الحنيف pic.twitter.com/ieXhxQof78 — محسن زعبنوت المهري (@msmzmhri) March 3, 2023

دفاع عن مسابقة طرح القعود في سلطنة عمان

وعلى الجانب الآخر رد “مسلم الكثيري” على من انتقدوا مسابقة ” طرح القعود ” وما فيها من إيذاء للحيوان، قائلاً إن هذه الرياضة لا تحمل أذى للحيوان لمن يعرف فن التعامل مع الحيوان والإمساك به أو ترويضه.

وأضاف أن “هذه الرياضة المقصود منها استغلال سرعه الحيوان وسحبه من ذيله لاخلال توازنه وسقوطه بحيث لا يتأذى.. ويمكن الامساك به وهذا من تسخير الحيوان للإنسان.. فلا نحرم ما احل الله وننجر وراء مزاعم الغرب”.

اولا هذا ليس ايذاء للحيوان الي يعرف فهو فن التعامل مع الحيوان للامساك به او ترويضه و هو استغلال سرعه الحيوان و سحبه من ذيله لاخلال توازنه و سقوطه بحيث لا يتاذى و يمكن الامساك به و هذا من تسخير الحيوان للانسان فلا نحرم ما احل الله و ننجر وراء مزاعم الغرب يتبع — مسلم الكثيري (@mazmasan1) March 3, 2023

قانون الرفق بالحيوان

يذكر أن السلطان هيثم بن طارق أصدر المرسوم السلطاني رقم (٢١/٢٠١٧) القاضي بإصدار قانون الرفق بالحيوان، وجاءت أحكام هذا القانون بإلزام ملاك الحيوانات والقائمين على رعايتها بتوفير المنشآت المناسبة والظروف المعيشية الضرورية، لإيواء الحيوانات ومعاينتها وتفقدها يوميا وتغذيتها حسب صنفها وأعمارها ومتابعة حالتها الصحية وعرضها للبيطري للكشف عنها.

وكذلك خوّلت أحكام هذا القانون لموظفي وزارة الزراعة والثروة السمكية (الجهة المختصة) ممن لهم صفة الضبطية القضائية، دخول أي منشأة معدة للحيوانات لتفتيشها والتأكد من تطبيق أحكام هذا القانون ، وإحالة المخالفين للجهات القضائية.

كما حظر قانون الرفق بالحيوان الاتجار بأي حيوان ظهرت عليه أعراض مرضية أو إعياء أو تسييب الحيوانات وتركها في غير الأماكن المخصصة لها. ويُحظر أيضا استخدام الحيوانات لأغراض التجارب العلمية إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة.

وفُرِضت عقوبة سجن وغرامة مالية على كل من يخالف أحكام قانون الرفق بالحيوان ولائحته التنفيذية، فجاءت عقوبة السجن مدة لا تتجاوز الشهر، والغرامة لا تتجاوز (٥٠٠) ريال عماني ، أو بإحدى هاتين العقوبتين.