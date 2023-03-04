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رياضة

تشكيلة ريال مدريد ضد ريال بيتيس والتوقيت في الدوري الإسباني

منافسات الجولة ال24 من الدوري الإسباني الممتاز 2022-2023

كتب فارس أبو شيحة
تشكيلة ريال مدريد ضد ريال بيتيس watanserb.com
تشكيلة ريال مدريد ضد ريال بيتيس
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وطن- يستعد حامل اللقب ريال مدريد لخوض المباراة القوية القادمة أمام منافسه ريال بيتيس، الأحد، في منافسات الأسبوع ال24 من الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.

وستقام مباراة ريال مدريد وريال بيتيس على ملعب (بينيتو فيامارين)، في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) ودول الخليج العربي.

موعد مباراة ريال مدريد ضد ريال بيتيس

وستكون المواجهة بين كلا الفريقين بتوقيت القدس المحتلة ومصر، عند الساعة العاشرة مساءً، كما وبتوقيت دول شمال أفريقيا الجزائر والمغرب وتونس، فستكون المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً.

أما بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، فستكون المباراة عند الساعة الثانية عشرة مساءً.

تدريبات ريال مدريد
تدريبات ريال مدريد

معلق مباراة ريال مدريد وريال بيتيس

وسيعلق على مجريات المباراة بين كلا الفريقين على قنوات (بين سبورت) الرياضية القطرية، المعلق المصري علي محمد علي.

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كما وستنقل أحداث مباراة ريال مدريد وريال بيتيس، على قناة (beIN Sports HD 4) ، بتردد على القمر الصناعي (النايل سات) 11054، ومعدل ترميز 27500. وباستقطاب أفقي، ومعامل تصحيح الخطأ 3/2.

تشكيلة مباراة ريال مدريد ضد ريال بيتيس

وسيلعب المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المباراة أمام منافسه ريال بيتيس، في منافسات الدوري الإسباني، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

دفاع الفريق الملكي: إيدير ميليتاو، ناتشو، أنطونيو روديجر، داني كارفاخال.

خط الوسط: توني كروس، كامافينغا، داني سيبايوس (لوكا مودريتش).

مركز الهجوم: كريم بنزيما، فينيسيوس جونيور، رودريغو (فالفيردي).

وكان فريق ريال مدريد قد تعادل على ميدانه أمام جاره أتلتيكو مدريد، بهدف لكليهما في قمة الديربي من منافسات الجولة ال23 الماضية من الدوري الإسباني الممتاز.

وآتى ريال مدريد في وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني (الليغا) برصيد 52 نقطة، كما وبفارق 7 نقاط عن المتصدر برشلونة برصيد 59 نقطة.

تدريبات ريال بيتيس
تدريبات ريال بيتيس

كما وجاء الفريق المنافس ريال بيتيس في المركز الخامس من الترتيب برصيد 40 نقطة حتى يومنا هذا.

المصدروطن + نادي ريال مدريد + ريال بيتيس
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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