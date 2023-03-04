الأهلي في الصدارة.. جدول ترتيب الدوري المصري بعد نهاية الجولة ال20

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وطن- حافظ فريق الأهلي المصري على صدارة جدول ترتيب الدوري المصري 2022-2023، بفارق نقطتين مع وصيفه بيراميدز الذي سقط في فخ التعادل السلبي بدون أهداف مع نهاية منافسات الجولة ال20.

وشهدت أبرز نتائج مباريات الجولة ال20 من منافسات الدوري المصري الممتاز، تعادل المتصدر الأهلي أمام الداخلية بهدف لكليهما، والتعادل السلبي بدون أهداف لفريق الإسماعيلي أمام فيوتشر والزمالك أمام بيراميدز.

نتائج مباريات الدوري المصري الجولة ال20

كما وحقق فريق الاتحاد السكندري الفوز المثير على نظيره طلائع الجيش برباعية ثمينة مقابل ثلاثة أهداف، وخسارة المقاولون العرب أمام فاركو بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد، وتعثر غزل المحلة أمام نادي أسوان بذات النتيجة.

🔸 الداخلية يفرض التعادل على الأهلي والاتحاد السكندري يواصل عروضة الرائعة 🔥 🔸 فيوتشر يكتفي بالتعادل ونقطة لبيراميدز ومثلها لنادي الزمالك 🤝 إليكم جميع نتائج مباريات الجولة 20 ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز لموسم 2022/23 🔢🇪🇬#رابطة_الأندية_المحترفة pic.twitter.com/aiCRPXR5Dh — رابطة الأندية المحترفة EPL (@epl_eg) March 3, 2023

جدول ترتيب الدوري المصري 2023

وجاء جدول ترتيب الدوري المصري 2022-2023، مع ختام منافسات الجولة ال20، كما يلي:

الأهلي 41 نقطة.

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بيراميدز 39 نقطة.

فيوتشر 39 نقطة.

الاتحاد السكندري 36 نقطة.

الزمالك 33 نقطة.

1️⃣- الأهلي 🔴

2️⃣- بيراميدز 🔵

3️⃣- فيوتشر 🔴

4️⃣- الاتحاد السكندري 🟢 في أي مركز يقع فريقك بجدول الترتيب؟ 🤔📊#رابطة_الأندية_المحترفة pic.twitter.com/rBtStyKWRp — رابطة الأندية المحترفة EPL (@epl_eg) March 3, 2023

المقاولون العرب 32 نقطة.

غزل المحلة 27 نقطة.

فاركو 26 نقطة.

نادي أسوان 25 نقطة.

المصري البورسعيدي 25 نقطة.

سيراميكا كليو باترا 24 نقطة.

سموحة 24 نقطة.

طلائع الجيش 17 نقطة.

الداخلية 17 نقطة.

إنبي 17 نقطة.

الإسماعيلي 15 نقطة.

حرس الحدود 15 نقطة.

البنك الأهلي 14 نقطة.

ترتيب هدافين الدوري المصري 2023

وآتى أبرز هدافين الدوري المصري الممتاز 2022-2023، مع نهاية الجولة ال20، كما يلي:

باسينيسيا مابولولو (الاتحاد السكندري) 9 أهداف.

أحمد الشيخ (غزل المحلة) 8 أهداف.

أحمد سيد زيزو (الزمالك) 8 أهداف.

محمد حمدي زكي (نادي أسوان) 7 أهداف.

رزقي حمرون (فاركو) 7 أهداف.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات الأسبوع ال21 من الدوري المصري الممتاز، الأحد، بمواجهة حرس الحدود أمام سيراميكا كليو باترا، كما وستختتم منافسات الجولة بمواجهة البنك الأهلي أمام بيراميدز، الاثنين.