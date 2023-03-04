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رياضة

الأهلي في الصدارة.. جدول ترتيب الدوري المصري بعد نهاية الجولة ال20

الأهلي يحافظ على الصدارة بفارق نقطتين عن الوصيف بيراميدز مع نهاية الجولة ال20

كتب فارس أبو شيحة
جدول ترتيب الدوري المصري watanserb.com
جدول ترتيب الدوري المصري
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وطن- حافظ فريق الأهلي المصري على صدارة جدول ترتيب الدوري المصري 2022-2023، بفارق نقطتين مع وصيفه بيراميدز الذي سقط في فخ التعادل السلبي بدون أهداف مع نهاية منافسات الجولة ال20.

وشهدت أبرز نتائج مباريات الجولة ال20 من منافسات الدوري المصري الممتاز، تعادل المتصدر الأهلي أمام الداخلية بهدف لكليهما، والتعادل السلبي بدون أهداف لفريق الإسماعيلي أمام فيوتشر والزمالك أمام بيراميدز.

نتائج مباريات الدوري المصري الجولة ال20

كما وحقق فريق الاتحاد السكندري الفوز المثير على نظيره  طلائع الجيش برباعية ثمينة مقابل ثلاثة أهداف، وخسارة المقاولون العرب أمام فاركو بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد، وتعثر غزل المحلة أمام نادي أسوان بذات النتيجة.

جدول ترتيب الدوري المصري 2023

وجاء جدول ترتيب الدوري المصري 2022-2023، مع ختام منافسات الجولة ال20، كما يلي:

الأهلي 41 نقطة.

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بيراميدز 39 نقطة.

فيوتشر 39 نقطة.

الاتحاد السكندري 36 نقطة.

الزمالك 33 نقطة.

المقاولون العرب 32 نقطة.

غزل المحلة 27 نقطة.

فاركو 26 نقطة.

نادي أسوان 25 نقطة.

المصري البورسعيدي  25 نقطة.

سيراميكا كليو باترا 24 نقطة.

الأهلي والداخلية في الدوري المصري
الأهلي والداخلية في الدوري المصري

سموحة 24 نقطة.

طلائع الجيش 17 نقطة.

الداخلية 17 نقطة.

إنبي 17 نقطة.

الإسماعيلي 15 نقطة.

حرس الحدود 15 نقطة.

البنك الأهلي 14 نقطة.

ترتيب هدافين الدوري المصري 2023

وآتى أبرز هدافين الدوري المصري الممتاز 2022-2023، مع نهاية الجولة ال20، كما يلي:

باسينيسيا مابولولو (الاتحاد السكندري) 9 أهداف.

أحمد الشيخ (غزل المحلة) 8 أهداف.

بيراميدز والزمالك في الدوري المصري
بيراميدز والزمالك في الدوري المصري

أحمد سيد زيزو (الزمالك) 8 أهداف.

محمد حمدي زكي (نادي أسوان) 7 أهداف.

رزقي حمرون (فاركو) 7 أهداف.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات الأسبوع ال21 من الدوري المصري الممتاز، الأحد، بمواجهة حرس الحدود أمام سيراميكا كليو باترا، كما وستختتم منافسات الجولة بمواجهة البنك الأهلي أمام بيراميدز، الاثنين.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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