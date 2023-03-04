السبت, مارس 4, 2023
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حياتنا

ابنة عمرو دياب تؤدي رقصة المؤخرة وملابسها الداخلية تنكشف! (فيديو)

ليست جنا فقط من يعيش حياة صاخبة فقد ظهرت شقيقتها كنزي بوضع حميميّ مع حبيبها لوك بيرسون

كتب رفيف عبدالله
ابنة عمرو دياب تؤدي رقصة المؤخرة وملابسها الداخلية تنكشف! (فيديو) watanserb.com
جنا عمرو دياب
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وطن– شاركت جنا عمرو دياب، متابعيها، وصلة رقص لها برفقة صديقاتها، بطريقة جريئة.

نشرت ابنة الفنان عمرو دياب المقطع الراقص عبر خاصية القصص المصورة في حسابها على “انستجرام“.

رقصة المؤخرة

وظهرت جنا دياب بالفيديو مع أربع فتيات أخريات، وهن يرقصن على أغنية أجنبية، قبل أن تعمد ابنة “الهضبة” إلى الاقتراب من الكاميرا، وعمل رقصة المؤخرة “ويكي هاو”.

هذا ونشرت جنا دياب مجموعة صور جديدة كذلك، وهي ترتدي بنطلون واسع.

الملفت بالأمر أن آخر صورة توحي بأن بنطلون جنا قد سقط، وانكشفت ملابسها الداخلية باللون الأحمر.

 

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لكن ابنة عمرو دياب أيضاً عمدت إلى تغبيش الصورة لتترك الأمر لخيال المشاهد.

صورة تكشف ملابس جنا الداخلية

وعلقت جنا بإيموجي أفعى على الصور دون كلمة أخرى.

تاتو في مكان حساس

وتعتمد جنا مؤخراً ارتداء البلاطين الواسعة، التي سبق أن كشفت عن وجود تاتو في مكان حساس.

حيث نشرت قبل أيام، فيديو عبر حسابها على “انستجرام“، وهي تؤدي أغنية honey التي كتبتها، مرتدية ملابس واسعة.

وارتدت ابنة عمرو دياب بتوب بني بأكمام طويلة، مع بنطلون جينز واسع.

وما لفت أنظار المتابعين، أنّ جنا كانت تمسك بنطلونها أكثر من مرة، وكأنه على وشك السقوط، عدا كلمات أغنيتها البذيئة.

جاتوه العضو الذكري

وكانت ابنة عمرو دياب، قد تجاوزت جميع الخطوط الحمراء، في أثناء الاحتفال بعيد ميلاد أحد أصدقائها، ونشرت صورة إباحية.

وشاركت جنا عمرو دياب متابعيها عبر “انستجرام“، أجواء احتفالها بعيد ميلاد صديقتها.

وكان لافتاً أن قالب الحلوى المخصص لعيد الميلاد، رسم عليه عضو ذكري.

وعبّر متابعو جنا عن غضبهم وصدمتهم من وصول جرأتها إلى هذا الحد. بينما كرر آخرون تساؤلاتهم حول رد فعل والدها تجاه تصرفاتها الجريئة.

كنزي دياب وجرأتها

ليست جنا فقط من يعيش حياة صاخبة، فقد ظهرت شقيقتها كنزي ، بفيديو عبر خاصية الستوري على “انستجرام“،وهي في وضع حميميّ مع حبيبها لوك بيرسون.

حيث كان يجلس حبيب كنزي في أحضانها، على ما يبدو في حديقة منزل أحدهما، وكانا يشعران بالبرد، كما يتضح من البطانية التي وضعاها عليهما.

وفي إحدى المرات، أدت كنزي، وصلة رقص غربية في صالة تدريب، مع فتاة أخرى.

واتهم بعضهم كنزي دياب بمحاولة تقليد النجمة الكولومبية، شاكيرا، في طريقة الرقص والشعر المنسدل المجعد.

كما أثارت كنزي الغضب بصورة جريئة كانت ترتدي خلالها ملابس مثيرة، وتجلس في أحضان صديقها الذي يحمل في يده مشروباً كحولياً.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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