السبت, مارس 4, 2023
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إيراني أصيب بكورونا وانتهى به الأمر بوجه متآكل بسبب حشرة أكل اللحم.. صور تقشعر لها الأبدان!

فطار الغشاء المخاطي هو مرض ينتج عن العفن الشائع الموجود في التربة والذي عند استنشاقه يمكن أن يهاجم الشعب الهوائية في الجسم

كتب سالم حنفي
إيراني أصيب بكورونا watanserb.com
الايراني الذي اصيب بحشرة أكل اللحم التي مزقت نصف وجهه
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وطن– تمكن رجل لديه أسوأ حظ في العالم من الإصابة بكل من فيروس كورونا وحشرة أكل اللحم التي مزقت نصف وجهه في تتابع سريع.

واستقرت الفطريات الآكلة للحوم بعد ضعف الجهاز المناعي للشخص البالغ من العمر 37 عامًا بعد إصابته بفيروس كورونا.

وبحسب صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، وضعت عدوى فيروس كورونا الرجل الفقير من إيران في المستشفى ، فضلاً عن إصابته بمرض السكري الذي لا يمكن السيطرة عليه.

ووفقًا لتقرير نُشر في مجلة Journal of Medical Case Reports في 3 مارس ، تمت إحالة الرجل إلى خبير في التهابات اللثة اكتشف أنه مصاب بعدوى فطرية تأكل اللحم ، تُعرف باسم فطار الغشاء المخاطي ، تنمو في جزء من فكه السفلي.

ووصفت المجلة فطار الغشاء المخاطي بأنه حالة مروعة ونادرة يمكن أن تقتل أولئك الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة.

الرجل مصاب بعدوى فطرية أكلة اللحم

أسباب مرض فطار الغشاء المخاطي؟

وينتج المرض عن العفن الشائع الموجود في التربة، والذي عند استنشاقه يمكن أن يهاجم الشعب الهوائية في الجسم قبل أن ينتشر إلى الوجه والدماغ والأعضاء الأخرى.

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ويقول مركز السيطرة على الأمراض في الولايات المتحدة إن ما يصل إلى 96٪ من المصابين بهذا المرض يمكن أن يموتوا ، اعتمادًا على الأعضاء المصابة.

اضطر الأطباء إلى إزالة 12 من أسنان الرجل
اضطر الأطباء إلى إزالة 12 من أسنان الرجل

وبعد التشخيص المرعب ، اكتشف مسعفون من جامعة العلوم الطبية في طهران في وقت لاحق أن الفطر قد انتشر في أجزاء من تجويفه الأنفي والفم.

المريض خضع لعملية إزالة عظام الوجه المصابة

وأمضى جراحو التجميل ساعات في إزالة 12 سنًا وعظام الوجه المصابة لمنع المرض من الانتشار أكثر والتسبب في المزيد من المضاعفات.

وبعد الجراحة ، تم إعطاء الرجل أدوية مضادة للفطريات ولحسن الحظ تعافى تمامًا دون أي علامات على عودة العدوى.

وقال مؤلفو الورقة إن الرجل سيخضع لعملية جراحية ترميمية في وجهه.

انتشر المرض النادر في وجهه
انتشر المرض النادر في وجهه

وخلصوا إلى أنه “في أعقاب الأشكال الشديدة من كوفيد -19 ، يجب أن يؤخذ في الاعتبار وجود خراج دواعم الأسنان مع حركة الأسنان”.

المصدرديلي ستار ، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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