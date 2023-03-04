إعدام مغتصب الأطفال السعودي.. عمر البركاتي استغل صفته الوظيفية واغتصبهم بالقوة

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وطن- نفّذت السلطات السعودية حكمَ الإعدام، تعزيراً بالمواطن عمر بن عبد الله بن عبيد الله البركاتي، السعودي الجنسية بعد أن أقدم على خطف أطفال واستدراجهم والذهاب بهم إلى مكان بعيد وفعل فاحشة اللواط بهم بالقوة.

إعدام مغتصب الأطفال عمر البركاتي

وتسبّب مغتصب الأطفال السعودي المجرم “عمر البركاتي” لهؤلاء الأطفال بإصابات، واستغلّ في تنفيذ جرائمه صفته الوظيفية في جدة، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء السعودية.

وصدر بحق “عمر البركاتي” صكّ يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، والحكم بقتله تعزيرًا، وأيّد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا.

ووفق الوكالة السعودية فقد تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته.

وبإحالته إلى المحكمة الجزائية، صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، والحكم بقتله تعزيرًا، وأيّد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا.

وصدر أمر ملكيّ بإنفاذ ما تقرّر شرعًا وأيّد من مرجعه، وقد تم تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بحق/عمر بن عبدالله بن عبيدالله البركاتي، اليوم السبت 12/ 8/ 1444هـ الموافق 4/ 3/ 2023م، بمحافظ جدة بمنطقة مكة المكرمة.

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وجرائم التعزير هي الجرائم التي لم يتمّ تحديد عقوبتها كتابياً والتي لا تنطوي على عقوبات محددة سابقاً، على الرغم من عدم التشاور بخصوصها على ما يبدو مع المجتمع المدني.

قضايا الاغتصاب في المملكة

وتصنَّف قضايا الاغتصاب في المملكة العربية السعودية ضمن القضايا الجنائية، وتنظر في المحاكم العامة، وتصل عقوبة المرتكب لهذه الجريمة إلى القتل، وقد يكتفي القاضي الناظر في القضية بالحبس والجلد، حسب ما يراه من أدلة ووقائع.

كما أن الاغتصاب لم يُدرَج في نظام الحماية من الإيذاء كون القضية تتعدى الاعتداء وتدخل ضمن القضايا الجنائية المجرمة في الشرع والقانون. لا ينظر في قضايا الاغتصاب كبقية القضايا؛ بل تصنف ضمن دائرة القضايا الأخلاقية.

عقوبة اغتصاب الأطفال في السعودية

وتتراوح العقوبة التي يتم فرضها على المغتصب من قبل المحكمة في المملكة العربية السعودية، ما بين السجن إلى الإعدام، بالإضافة لغرامة تصل حتى 80 ألف دولار أمريكي.

أو بواحدة من هاتين العقوبتين بحَقّ كلّ شخص متهم صدر منه فعل أو صدر منه قول أو صدر منه إشارة لها مدلول جنسي، تجاه واحد من الأشخاص تقوم بمسّ عرضه أو جسده أو تخدش في حيائه، من خلال أي من الوسائل المتاحة بما يشمل ذلك التقنيات الحَديثة.

جريمة مماثلة في حفر الباطن

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي، ضجّت بجريمة مروّعة في مدينة حفر الباطن بالمنطقة الشرقية من المملكة في شباط 2022، حيث وثّق مقطع فيديو عملية اغتصاب طفل داخل خيمة، بمحافظة حفر الباطن بالمنطقة الشرقية شمال شرق المملكة.

ونقلت قناة “الإخبارية” السعودية، حينها عن مصدرٍ مسؤول في النيابة العامة، أنّ تحقيقات نيابة الآداب العامة، انتهت إلى اتهام شخص بالتحرش بطفل، من خلال الذهاب به إلى منطقة خالية والاعتداء عليه.

وبحسب المصدر، فقد تمّ إيقاف الجاني واستكمال إجراءات التحقيق معه، وإحالته إلى المحكمة المختصة.

وبيّن المصدر أنّ المحكمة الابتدائية أدانت المتهمَ بما نُسب إليه، وحكمت عليه بعقوبة السَّجن لثلاثة أعوام.

وأكّد المصدر وقتَها على الحماية الجزائية للأطفال، وأنّ النيابة العامة لن تتوانَ بالمطالبة بتشديد العقوبة بحقّ مَن يحاول استغلالهم أو الإساءة إلى معاملتهم، أو الجناية عليهم بأي شكل من الأشكال.