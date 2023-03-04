“أول آيس كريم من الصراصير”.. وهيئة الغذاء السعودية تتدخل (فيديو)

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وطن- ردت “هيئة الغذاء والدواء” في المملكة العربية السعودية، على سؤال أحد السعوديين بشأن السماح باستخدام الحشرات أو مسحوقها في الطعام، بعد ظهور أول “آيس كريم بنكهة الصراصير”.

أول آيس كريم بنكهة الصراصير في العالم

ويأتي ذلك عقب الإعلان عن أول “آيس كريم بنكهة صراصير الليل” في العالم، بألمانيا.

وبعد انتشار فيديوهات وصور لهذا النوع الجديد من الآيس كريم عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالسعودية، وجه أحد السعوديين سؤالا لهيئة الغذاء في هذا الخصوص.

@Saudi_FDA هل مسموح استخدام الحشرات في الطعام عندنا ؟ https://t.co/5ed1XYcTI0 — Mohammad Bahareth المستشار محمد باحارث (@mbahareth) March 3, 2023

وسأل مستشار الأعمال السعودي محمد باحارث الهيئة بقوله:”هل مسموح استخدام الحشرات في الطعام عندنا؟”

لترد عليه هيئة الغذاء والدواء السعودية عبر حسابها الرسمي بتويتر: “تحية طيبة، اللوائح الفنية المعتمدة (بطاقات المواد الغذائية المعبأة) لا تسمح باستخدام مسحوق الحشرات في المنتجات الغذائية بصورة عامة.”

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ليتضح من رد الهئية أن السلطات في المملكة العربية السعودية، لا تسمح لشركات ومتاجر المنتجات الغذائية باستخدام الحشرات أو مسحوقها في منتجاتها.

تحية طيبة، اللوائح الفنية المعتمدة (بطاقات المواد الغذائية المعبأة) لا تسمح باستخدام مسحوق الحشرات في المنتجات الغذائية بصورة عامة. — هيئة الغذاء والدواء (@Saudi_FDA) March 4, 2023

ويشار إلى أن صاحب المتجر الذي اخترع هذا النوع من الآيس كريم، يقول بحسب تقرير مصور لـ”دويتشه فله” إنه لطالما فكر بتجربة الصراصير على شكل آيس كريم.

فيما قال أحد الزبائن وهو يجرب النكهة الجديدة: “بإمكانك الشعور بالصراصير في الآيس كريم قليلاً.

من الكبدة إلى الصراصير.. آيس كريم بنكهات غريبة

وبحسب تقرير التلفزيون الألماني، فإن متجر بوظة في بلدة “روتنبورغ آم نكار” يستمر في ابتكار نكهات جديدة.

فبعد آيس كريم الكبدة أو ذلك المطلي بالذهب أدخل نكهات حشرات مجففة.

وفي حديثه مع “دويتشه فله” قال “توماس ميكولينو” صاحب متجر لبيع الآيس كريم، تعليقا على النوع الجديد: “أكلت الكثير من الأشياء الغريبة.”

بعد أن ابتكر بوظة بنكهة الكبدة والنقانق… متجر ألماني يبيع آيس كريم بنكهة "صراصير الليل"! 🤔 #ألمانيا pic.twitter.com/wproyf65Gh — DW عربية (@dw_arabic) March 3, 2023

هذا ولفت التقرير إلى أنه بموجب قانون الاتحاد الأوروبي الجديد، يمكن تجميد أنواع من الزواحف والحشرات أو تجفيفها أو استخدامها كمسحوق.

وتابع أن “الحشرات مغذية وغنية بالبروتين وهي جزء من المطبخ التقليدي للعديد من البلدان.”

ورغم أن بعض الناس يشعرون بالاشمئزاز من بوظة هذا المتجر لكن آخرون جربوها وأحبوا النكهة الجديدة، يقول التقرير.

“كونستانتين ديك” أحد الزبائن، ظهر في التقرير المصور وهو يقول إن الآيس كريم الجديد بنكهة الصراصير “حقا لذيذ جدا وصالح للأكل”.

فيما قال زبون آخر يدعى “يوهان بيتر شوارتس” مشيدا بآيس كريم الصراصير: إنه ذو قوام جيد.. إنه كريمي.. لكن لا يزال بإمكانك الشعور بالصراصير في الآيس كريم قليلا.”