السبت, مارس 4, 2023
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الهدهد

“أول آيس كريم من الصراصير”.. وهيئة الغذاء السعودية تتدخل (فيديو)

آيس كريم الصراصير عرضه متجر بوظة في ألمانيا يقدم أغرب النكهات وسبق أن اخترع آيس كريم بنكهة الكبدة وآخر مطلي بالذهب

كتب باسل النجار
آيس كريم من الصراصير watanserb.com
آيس كريم من الصراصير
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وطن- ردت “هيئة الغذاء والدواء” في المملكة العربية السعودية، على سؤال أحد السعوديين بشأن السماح باستخدام الحشرات أو مسحوقها في الطعام، بعد ظهور أول “آيس كريم بنكهة الصراصير”.

أول آيس كريم بنكهة الصراصير في العالم

ويأتي ذلك عقب الإعلان عن أول “آيس كريم بنكهة صراصير الليل” في العالم، بألمانيا.

وبعد انتشار فيديوهات وصور لهذا النوع الجديد من الآيس كريم عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالسعودية، وجه أحد السعوديين سؤالا لهيئة الغذاء في هذا الخصوص.

وسأل مستشار الأعمال السعودي محمد باحارث الهيئة بقوله:”هل مسموح استخدام الحشرات في الطعام عندنا؟”

لترد عليه هيئة الغذاء والدواء السعودية عبر حسابها الرسمي بتويتر: “تحية طيبة، اللوائح الفنية المعتمدة (بطاقات المواد الغذائية المعبأة) لا تسمح باستخدام مسحوق الحشرات في المنتجات الغذائية بصورة عامة.”

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ليتضح من رد الهئية أن السلطات في المملكة العربية السعودية، لا تسمح لشركات ومتاجر المنتجات الغذائية باستخدام الحشرات أو مسحوقها في منتجاتها.

ويشار إلى أن صاحب المتجر الذي اخترع هذا النوع من الآيس كريم، يقول بحسب تقرير مصور لـ”دويتشه فله” إنه لطالما فكر بتجربة الصراصير على شكل آيس كريم.

فيما قال أحد الزبائن وهو يجرب النكهة الجديدة: “بإمكانك الشعور بالصراصير في الآيس كريم قليلاً.

أول آيس كريم بنكهة الصراصير بعد السماح باستخدام الحشرات في الأطعمة الأوروبية
أول آيس كريم بنكهة الصراصير بعد السماح باستخدام الحشرات في الأطعمة الأوروبية

من الكبدة إلى الصراصير.. آيس كريم بنكهات غريبة

وبحسب تقرير التلفزيون الألماني، فإن متجر بوظة في بلدة “روتنبورغ آم نكار” يستمر في ابتكار نكهات جديدة.

فبعد آيس كريم الكبدة أو ذلك المطلي بالذهب أدخل نكهات حشرات مجففة.

وفي حديثه مع “دويتشه فله” قال “توماس ميكولينو” صاحب متجر لبيع الآيس كريم، تعليقا على النوع الجديد: “أكلت الكثير من الأشياء الغريبة.”

متجر الماني يصنع اول آيس كريم بنكهة صراصير الليل المجففة
متجر الماني يصنع اول آيس كريم بنكهة صراصير الليل المجففة

هذا ولفت التقرير إلى أنه بموجب قانون الاتحاد الأوروبي الجديد، يمكن تجميد أنواع من الزواحف والحشرات أو تجفيفها أو استخدامها كمسحوق.

وتابع أن “الحشرات مغذية وغنية بالبروتين وهي جزء من المطبخ التقليدي للعديد من البلدان.”

ورغم أن بعض الناس يشعرون بالاشمئزاز من بوظة هذا المتجر لكن آخرون جربوها وأحبوا النكهة الجديدة، يقول التقرير.

“كونستانتين ديك” أحد الزبائن، ظهر في التقرير المصور وهو يقول إن الآيس كريم الجديد بنكهة الصراصير “حقا لذيذ جدا وصالح للأكل”.

فيما قال زبون آخر يدعى “يوهان بيتر شوارتس” مشيدا بآيس كريم الصراصير: إنه ذو قوام جيد.. إنه كريمي.. لكن لا يزال بإمكانك الشعور بالصراصير في الآيس كريم قليلا.”

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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