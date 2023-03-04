الأحد, مارس 5, 2023
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أنجلينا جولي فخورة بإنجاز مُسنة مصرية من الريف.. من هي الحاجة زبيدة؟ (شاهد)

قررت الحاجة التي أثارت اهتمام أنجلينا جولي الانضمام إلى مدرسة محو الأمية في مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية

كتب رفيف عبدالله
أنجلينا جولي فخورة بإنجاز مُسنة مصرية من الريف.. من هي الحاجة زبيدة؟ (شاهد) watanserb.com
الحاجة زبيدة
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وطن– أشادت النجمة العالمية أنجلينا جولي، بمُسنة مصرية، قررت استكمال تعليمها رغم سنها الكبير.

احترام عميق

وأعادت أنجلينا جولي، نشر صورة المسنة الحاجة زبيدة عبدالعال، وهي تقدم امتحانات محو الأمية في محافظة المنوفية ضمن مبادرة “لا أمية مع تكافل”.

ولم تعلق أنجلينا على الصورة، بل اكتفت بنقلها من الكاتبة التركية إلف شفق التي كتبت: “هل تشعر بالتعب؟ هل تشعر أن الكثير يحدث في العالم ومن الصعب العثور على الدافع والطاقة للرد؟ الق نظرة على هذه المرأة الرائعة”.

أنجلينا جولي والحاجة زبيدة
أشادت أنجلينا بالحاجة زبيدة

وتابعت الروائية الشهيرة: “اسمها زبيدة ، تبلغ من العمر 87 عامًا ، وهي جدة لـ 13 حفيدًا. حُرمت طوال حياتها من التعليم، ولم تُمنح أبدًا فرصة لتعلم القراءة والكتابة”.

 

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وختمت: “بدأت هذا العام مدرسة لمحو الأمية في القاهرة، مصر. وجدت الدافع ووجدت الشجاعة لفعل ذلك! اليوم أفكر فيها باحترام عميق”.

من هي الحاجة زبيدة؟

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وذاع صيت الحاجة زبيدة عبدالعال، بعد انتشار صورتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

أنجلينا جولي والحاجة زبيدة
حصلت الحاجة زبيدة على شهادة التخرج

وذكرت الحاجة زبيدة أنها حرمت من التعليم بسبب رفض والدها للأمر، بحجة أنه غير مطلوب للإناث حتى لا يتحدث إليهم أحد بسوء ويستطيعون العمل وكسب العيش.

أنجلينا جولي والحاجة زبيدة
لم تكترث السيدة المصرية بسنها

كما أن زوج الحاجة زبيدة أجبرها على البقاء في المنزل، وعارض رغبتها في التعليم.

حرصت الحاجة زبيدة على تعليم شقيقاتها الثلاثة بعد وفاة والدها، ثم أبناءها، إلى أن جاءت فرصتها أخيراً.

قراءة القرآن

وقررت الحاجة التي أثارت اهتمام أنجلينا جولي، الانضمام إلى مدرسة محو الأمية في مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية.

ولن تتوقف الحاجة زبيدة عن شغفها بالتعليم، فقد كشفت في لقاء صحفي أنها تنوي دخول المرحلة الإعدادية، كون محو الأمية تساوي الشهادة الابتدائية.

وأكدت السيدة المصرية أن أمنيتها منذ الصغر كانت أن تتعلم لتستطيع قراءة القرآن الكريم من المصحف  مباشرة.

وأبدت الحاجة المثابرة، رغبتها بأن يتم تحويل منزلها المتواضع في المنوفية إلى مكتب لتعليم الأطفال وكبار السن القراءة والكتابة.

كانت أمنيتها قراءة القرآن فقط

ووجهت أكبر دارسة في فصول محو الأمية نصائح لكل الأميين. وقالت” يجب أن تتمسكوا بأحلامكم وأن تتعلموا لأن الجهل شدة”.

وتابعت: ” الفرصة بتيجي مرة واحدة في العمر ومحدش هيكمل المشوار إلا لما يكون متعلم ومتنور”.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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