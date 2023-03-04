أقرب أصدقاء إيلون ماسك يكشف أسراراً صادمة ستغير نظرتك عنه!

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وطن- كشف أقرب أصدقاء الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، أعمق أسرار مالك تويتر، وأعطى صورة مختلفة عنه.

أثيرت حول إيلون ماسك، كونه شخصية عامة، الكثير من الأقاويل والشائعات

حقائق مدهشة

لكن أقرب أصدقاء إيلون ماسك “ويمر”، كأي صديق مخلص، دافع عنه وغير الصورة التي نعرفها عن مؤسس “تسلا” وكشف سراً كبيراً عنه.

في مقابلة مع فريق صحفي بحسب صحيفة “أوكدياريو“، قدم ويمر بعض الحقائق المدهشة عن صديقه ماسك.

وبدأ بعبارة “إنه ليس مهووساً بالمال ولا يعتبر محفزاً له. يعيش في منزل متواضع تبلغ قيمته 50 ألف يورو. رغم أنه أحد أغنى الرجال في العالم ، فهذه الحقيقة مدهشة ، خاصة بالنظر إلى الثروة التي جمعها على مر السنين”.

إنقاذ العالم

إيلون مشغول جدًا بمحاولة إنقاذ العالم ، لكنه لا يزال يقسم وقته إلى فترات زمنية مدتها 6 دقائق. كما يروي ويمر: “ينقسم يومه إلى أجزاء مدتها ست دقائق ولديه جدول مزدحم للغاية ؛ إنه يحاول إنقاذ العالم ، هذه أولويته “.

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لكونه ثاني أغنى شخص في العالم ، فمن المدهش أنه يعيش إيلون ماسك في منزل تبلغ قيمته 50 ألف يورو ويستمر في العمل بكامل طاقته.

يتجاوز المنطق

يقول ويمر: “أحلام إيلون ماسك ضخمة ، فهي تتجاوز القرن الحادي والعشرين. أفكاره ومشاريعه تتجاوز كل منطق ، ولكن ينتهي بها الأمر إلى المستقبل”.

وأضاف: “الرجل الذي اختار السيارة الكهربائية المرجعية، وأول من وصل إلى الفضاء مع شركة خاصة ، يخفي أكثر من سر”.

لم يكن مهتماً أو مدفوعاً بالمال بل وجد شيئًا من شأنه أن يغير البشرية تمامًا. لقد صنع إيلون نفسه ، وراهن بشدة على تحسين كل قطاع من القطاعات التي كان فيها.

مؤسس pay pal

كان مؤسس PayPal ، أحد أهم أنظمة الدفع في العالم ، سابقًا لعصره.

عندما كانت النقود الإلكترونية مجرد حلم وكانت سيارات البنزين في أفضل حالاتها ، لم يتردد في اختيار بديل مختلف.

كما أسس ماسك أول شركة خاصة للسفرالى الفضاء. وحقق ما تفعله الحكومات هناك بأقل من عُشر التكلفة.

يشترك ماسك وصديقه المقرب في شغف العلم والتقدم.

بخلاف الصورة التي تم تكوينها عن ماسك على مر السنين ، فإن هذا الرجل لديه الكثير ليقدمه للبشرية ، كما يقول أحبائه وأصدقائه وعائلته.