آيتن عامر تغطي عينيها في أول ظهور بعد اعتداء طليقها عليها (شاهد)

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وطن– ظهرت الفنانة المصرية آيتن عامر، في انتخابات نقابة المهن التمثيلية، بعد يوم فقط من واقعة الاعتداء عليها من قبل طليقها.

نظارات سوداء

وفاز الفنان أشرف زكي بمقعد نقيب المهن التمثيلية للمرة الثالثة على التوالي. وذلك بعدما أقيمت الانتخابات في نادي النقابة بالبحر الأعظم.

وظهرت آيتن عامر في مقر انتخابات المهن التمثيلية، وهي ترتدي تيشرتاً أسود بأكمام، مع بنطلون جينز.

وغطّت آيتن عامر عينيها بنظارات سوداء، ما أثار الشكّ حول إصابتها برضوض بعد المشاجرة التي وصلت إلى قسم الشرطة في مدينة الشيخ زايد.

مشاجرة آيتن عامر ومحمد عز العرب

ونشبت المشاجرة بين آيتن وطليقها مدير التصوير السينمائي، محمد عز العرب، داخل فيلتها الكائنة بكمبوند شهير بالشيخ زايد.

وقالت آيتن في بلاغها للشرطة، إن طليقها محمد عز العرب، اعتدى عليها بالضرب وأصابها ووالدتها المسنة.

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كما وجّهت آيتن لطليقها تهمة خطف أبنائها آيتن (7 سنوات)، ويوسف (6 سنوات).

وأشارت آيتن إلى أن طليقها طلب منها أخذ أطفالهما منها، وعندما رفضت اصطحب الأطفال بالقوة إلى السيارة، إلا أن الأمن الإداري للكمبوند استوقفه، وتم التحفظ على السيارة.

اتفاق ودي

وفي أثناء تدخل آيتن تعدى عليها وعلى والدتها البالغة من العمر 71 عاماً، وأصابهما.

وبفحص الشرطة، تبين حدوث خلافات بين كلٍّ من (سمر.م)، وشهرتها آيتن عامر (35 سنة)، وطليقها محمد عز العرب (41 سنة)، مدير تصوير سينمائي.

وعندما تم سؤالها عن هل هناك قرار بضم الأطفال، أجابت بأنه تم الاتفاق الودي فيما بينهما على ذلك.

واستنكر والد محمد عز العرب، الاعتداء على آيتن.

“أم أحفادي”

وكتب عبر حسابه على تويتر: “آيتن عامر أم أحفادي في مكانة ابنتي لها كل التقدير والمحبة في كل الأحوال في زواجها.. وفي انفصالها عن ابني. ولا أقبل أي إساءة لها أو أي مساس باسمها أو بعائلتها الكريمة من أي طرف”.

ايتن عامر أم أحفادى فى مكانة ابنتى لها كل

التقدير والمحبة فى كل الاحوال فى زواجها

وفى انفصالها عن ابنى . ولا أقبل أى اساءة

لها أو مساس بأسمها أو بعائلتها الكريمة من أى طرف pic.twitter.com/uNWvHf344l — ahmed ezzarab (@aezzarab25) March 2, 2023

وقررت جهات التحقيق إخلاء سبيل آيتن وطليقها، بعد تبادل الاتهامات بينهما بالاعتداء.