4 أشياء لا يجب تنظيفها بالمكنسة الكهربائية العادية

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وطن– تزيل المكنسة الكهربائية الأوساخ بسهولة ويستخدمها بعض الأشخاص لتنظيف أي شيء تقريبًا.

ولكن هناك أشياء يجب تجنبها تنظيفها بالمكنسة الكهربائية بحسب موقع “lifehacker“.



السوائل المسكوبة

حتى لو كانت لديك مكنسة كهربائية لاسلكية، فقد تتعرض لأضرار جسيمة إذا استعملتها لإزالةالسوائل. فإذا بقيت الرطوبة بداخلها، فقد يؤدي ذلك إلى نمو العفن.

وبدلاً من ذلك، يمكن تنظيف السوائل وإزالتها بقطعة قماش من الألياف الدقيقة.

رماد الموقد

لتنظيف الرماد من الموقد الخاص بك، ينصح استخدام مكنسة رماد متخصصة.

لم يتم تصميم المكانس المنزلية العادية للتعامل مع جزيئات دقيقة مثل رماد الموقد. وإذا استخدمتها لتنظيف الرماد فقد يمكن أن يؤدي إلى حدوث عطل كهربائي بجهازك.

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كما ينطبق هذا أيضًا على التربة والقهوة.



الأشياء الحادة أو المدببة

لا تقم بتنظيف الزجاج أو الإبر أو أي شيء حاد بالمكنسة الكهربائية، لأنه يمكن أن يتلف داخل المكنسة.

يمكن للأشياء الحادة أن تسبب ضررًا داخليًا، ويجب بدلاً من ذلك استخدام ممسحة.

بقع المكياج

ينصح بعدم استخدام الممسحة الكهربائية لتنظيف بقايا مساحيق التجميل، حيث يمكن أن تلحق الضرر بسهولة بالمكنسة الكهربائية ويمكن أن تذوب داخل الجهاز، مما يجعل تنظيفها صعباً للغاية.

لذا من الأفضل تنظيفها ببعض من صابون الأطباق والماء البارد.

في سياق آخر، يمكن استخدام الجهاز لقصاصات الورق أو العملات المعدنية. ولكن هناك مكانس خاصة مصممة للفوضى مثل الرماد أو السوائل.

ولا تخاطر بجهازك الباهظ الثمن أو بسلامتك لتوفير بضع ثوانٍ من الجهد.