الجمعة, مارس 3, 2023
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حياتنا

4 أشياء لا يجب تنظيفها بالمكنسة الكهربائية العادية

منها الأشياء الحادة أو المدببة

كتب ايمان الباجي
4 أشياء لا يجب تنظيفها بالمكنسة الكهربائية العادية watanserb.com
المكنسة الكهربائية العادية
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وطن– تزيل المكنسة الكهربائية الأوساخ بسهولة ويستخدمها بعض الأشخاص لتنظيف أي شيء تقريبًا.

ولكن هناك أشياء يجب تجنبها تنظيفها بالمكنسة الكهربائية بحسب موقع “lifehacker“.

السوائل المسكوبة

حتى لو كانت لديك مكنسة كهربائية لاسلكية، فقد تتعرض لأضرار جسيمة إذا استعملتها لإزالةالسوائل. فإذا بقيت الرطوبة بداخلها، فقد يؤدي ذلك إلى نمو العفن.

وبدلاً من ذلك، يمكن تنظيف السوائل وإزالتها بقطعة قماش من الألياف الدقيقة.

رماد الموقد

لتنظيف الرماد من الموقد الخاص بك، ينصح استخدام مكنسة رماد متخصصة.

لم يتم تصميم المكانس المنزلية العادية للتعامل مع جزيئات دقيقة مثل رماد الموقد. وإذا استخدمتها لتنظيف الرماد فقد يمكن أن يؤدي إلى حدوث عطل كهربائي بجهازك.

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كما ينطبق هذا أيضًا على التربة والقهوة.

تزيل المكنسة الكهربائية الأوساخ بسهولة

الأشياء الحادة أو المدببة

لا تقم بتنظيف الزجاج أو الإبر أو أي شيء حاد بالمكنسة الكهربائية، لأنه يمكن أن يتلف داخل المكنسة.

يمكن للأشياء الحادة أن تسبب ضررًا داخليًا، ويجب بدلاً من ذلك استخدام ممسحة.

بقع المكياج

ينصح بعدم استخدام الممسحة الكهربائية لتنظيف بقايا مساحيق التجميل، حيث يمكن أن تلحق الضرر بسهولة بالمكنسة الكهربائية ويمكن أن تذوب داخل الجهاز، مما يجعل تنظيفها صعباً للغاية.

لذا من الأفضل تنظيفها ببعض من صابون الأطباق والماء البارد.

في سياق آخر، يمكن استخدام الجهاز لقصاصات الورق أو العملات المعدنية. ولكن هناك مكانس خاصة مصممة للفوضى مثل الرماد أو السوائل.

ولا تخاطر بجهازك الباهظ الثمن أو بسلامتك لتوفير بضع ثوانٍ من الجهد.

المصدرموقع"lifehacker"، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت دراية كافية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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