الجمعة, مارس 3, 2023
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حياتنا

هبة عبوك تفاجئ أشرف حكيمي بتصرف جديد بعد فضيحة الاغتصاب.. هل اقتربت النهاية؟

اللاعب المغربي يواجه تحقيقا باغتصاب شابة فرنسية تبلغ 23 عاما

كتب خالد السعدي
هبة عبوك تفاجئ أشرف حكيمي watanserb.com
هبة عبوك وأشرف حكيمي
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وطن– حذفت الممثلة الإسبانية من أصول عربية هبة عبوك، مجموعة من صورها مع زوجها اللاعب المغربي الدولي أشرف حكيمي من حسابها على “إنستغرام”، بعد اتهامه بالاغتصاب والاعتداء الجنسي على شابة في باريس نهاية الأسبوع الماضي.

وكشفت تقارير إعلامية، عن أن هبة عبوك بدأت إجراءات الانفصال عن اللاعب الدولي المغربي، بعد فضيحة اتهامه في قضية اغتصاب.

وكان حكيمي وقت الكشف عن قضية الاغتصاب، يحضر حفل جوائز “الأفضل” المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم، بعدما دخل التشكيلة المثالية، وكان لافتا حضوره منفردا على غير المعتاد.

وفيما التزم حكيمي الصمت دون أن يعلق هو أو زوجته على الأخبار، إلا أن وسائل إعلام إسبانية كشفت أن عبوك بدأت إجراءات الانفصال

وقالت صحيفة “ماركا” الإسبانية، إن عبوك لم تتحدث إلى وسائل الإعلام بخصوص اتهام زوجها بالاغتصاب، إلا أنها قامت بتصرف قد يبين ما يدور بينهما.

الممثلة الإسبانية هبة عبوك
الممثلة الإسبانية هبة عبوك

ويتمثل هذا التصرف في حذف “عبوك” الكثير من صور أشرف في إشارة إلى أنها ترغب بالابتعاد عنه، أو أنها فعلاً بدأت إجراءات الانفصال.

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في الوقت نفسه، قالت شبكة El Cierre Digital إن هبة عبوك، بدأت إجراءات الانفصال عن زوجها أشرف حكيمي منذ عدة أسابيع لأن العلاقة بينهما لم تكن في أفضل حالاتها لاختلافهما في الرؤى الحياتية.

لكن على النقيض، قالت صحيفة “elcierredigital” الإسبانية، إن قضية الاغتصاب المتورط بها لاعب نادي باريس سان جيرمان لم تؤثر على العلاقة بينه وبين زوجته هبة عبوك، والتي كانت متوترة منذ فترة طويلة.

ووفقاً للصحيفة، فإنه بينما التزمت الممثلة -المعروفة في إسبانيا بدورها في مسلسل مثل: El Príncipe- الصمتَ منذ ظهور جريمة زوجها المزعومة، علمت الصحيفة نقلاً عن مصادر بأنّ الزوجين تعاملا مع قضية الانفصال عدة مرات خلال الفترة السابقة.

ونقلت عن مصادر مقربة من هبة عبوك، أنها علّقت لأقاربها في الصيف الماضي أن الاختلاف في العمر والتفكير العقلي بينها وبين لاعب كرة القدم، أثّر بشكل كبير على زواجهما.

تفاصيل عملية الاغتصاب

ويخضع أشرف للتحقيق على خلفية اتهامه بمحاولة اغتصاب سيدة تبلغ من العمر 24 سنة، وكان قد تعرف عليها، كما تزعم هي، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي يوم 16 يناير، فيما وقعت الحادثة يوم 25 فبراير في منزل اللاعب حين كانت عائلته، زوجته وطفليه، في رحلة خارجية.

وتوجهت شابة فرنسية، لمركز شرطة محلي بمنطقة “فال دي مارن” المتاخمة للعاصمة الفرنسية باريس، “للإدلاء بدعوى اغتصاب” استهدفت خلالها النجم المغربي أشرف حكيمي.

النجم المغربي أشرف حكيمي
النجم المغربي أشرف حكيمي

الشابة الفرنسية، ادعت أنها التقت مع لاعب كرة القدم المغربي أشرف حكيمي، لأول مرة على إنستغرام في 16 يناير الماضي، عندما بدأت بينهما دردشة صغيرة.

وزعمت أنها كانت ستلتقي بأشرف حكيمي ليلاً في منزله بمنطقة “بولوني”، يوم 25 فبراير الماضي، على متن سيارة “أوبر”، كان لاعب باريس سان جيرمان قد طلبها بالفعل.

وفي منزل أشرف حكيمي، ادعت الشابة الفرنسية أن الأمور “خرجت عن السيطرة”، على حد تعبيرها، حيث زعمت أن النجم المغربي قبّلها من شفتيها وخلع ملابسها وقبَّل ثدييها رغم رفضها لذلك.

وادعت الشابة الفرنسية كذلك، أن نجم باريس سان جيرمان قد حاول البدء في عملية الإيلاج عبر إصبعه رغم أنها رفضت ذلك.

وانتهت هذه الحادثة المزعومة، عندما دفعت الشابة الفرنسية النجم المغربي بساقها حيث حررت نفسها منه، وتمكنت من الاتصال بصديق لها عن طريق الرسائل القصيرة الذي جاء لاصطحابها لاحقاً.

وكانت فاني كولين، محامية حكيمي، قد نفت جميع الاتهامات الموجهة إلى موكلها، واعتبرتها “باطلة ولا وجود لها”، كما دعّمه ناديه الفرنسي في وجه هذه المزاعم.

المصدرماركا ، elcierredigital ، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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