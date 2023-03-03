مشاهد سينمائية “مخلة” في صحراء تبوك بالسعودية تثير غضب الناشطين! (شاهد)

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وطن – تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لتصوير إحدى المشاهد السينمائية في صحراء تبوك، وصفوه بالمخل للحياء والآداب العامة.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن“، فقد وثق تصوير مشهد سينمائي لشابة ترتدي فستانا أبيضا “شفافا” وقد فقدت وعيها في الصحراء، حتى يأتي شابا لإنقاذها ويقوم بحملها واحتضانها.

وبحسب الفيديو، فقد ظهرت الشابة كاشفة ساقيها بشكل كبير، في حين أن الفستان الشفاف الذي ارتدته أظهر رجلها حتى آخر فخذيها.

وأكد المغردون على أن هذه المشاهد يتم تصويرها بموافقة هيئة الأفلام والسينما السعودية، وهي هيئة تم إنشاؤها حديثا بعد تولي ولي العهد محمد بن سلمان مسؤولياته.

هيئة الأفلام السعودية

تسمح وتشارك في إنتاج أفلام مخلة بالحياء والآداب العامة‼️ في صحراء تبوك والعُلا وتسىء للمجتمع👇 #الهلال_الوحده #ليله_الجمعه pic.twitter.com/79wTdJbIKv — حمود أبو مسمار (@ThayirAljanub) March 2, 2023

الفيديو المتداول أثار استنكار المغردين الذي صبوا جُل غضبهم على حكام السعودية، مستنكرين أن يتم تصوير مثل هذه المشاهد في المملكة، محتسبين شكواهم لله.

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وفي هذا السياق، قالت المغردة “جاكلين القحطاني”: “حسبنا الله ونعم الوكيل بس”.

حسبنا الله ونعم الوكيل بس — جاكلين القحطاني 🇸🇦 (@Gakiiiliiin) March 2, 2023

واستنكر المغرد، علي حزام النمراني ما رآه بالقول: “هذا من بركات هيئة الترفية والحريات”.

هذا من بركات هيئة الترفية والحريات — علي حزام النمراني (@HzamAlnmrany) March 2, 2023

وعبر المغرد محمد الوجيه عن غضبه مما شاهده قائلا: “لقد نشروا الفساد الأخلاقي بالعلن وجب الخروج على تلك الأسرة اللعينة و تطهير ارض الحجاز من رجسهم.”

لقد نشروا الفساد الأخلاقي بالعلن

وجب الخروج على تلك الأسرة اللعينة و تطهير ارض الحجاز من رجسهم. — Mohammed AL Wajeeh (@alwajeeh_mo) March 2, 2023

السعودية تستثمر 64 مليار دولار في صناعة الأفلام

وكانت وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية، قد كشف في وقت سبق أن الحكومة السعودية تستثمر حالياً نحو 64 مليار دولار في مجال صناعة الأفلام بدور السينما.

وذكرت الوكالة في نوفمبر/تشرين الثاني 2021 أن السعودية تسعى إلى أن تكون القبلة الأولى لأفلام السينما في الشرق الأوسط، كخطة لتوسيع مصادر دخلها بعيداً عن النفط.

وبيّنت أن العديد من أفلام هوليوود العالمية باتت تصور وتنتج في السعودية؛ على غرار فيلم الأكشن “Desert Warrior”.

السعودية تتكفل بـ40% من تكلفة إنتاج الأفلام على أراضيها

وفي إطار غسيل السمعة بعد جريمة اغتيال الكاتب الصحفي جمال خاشقجي، أعلنت الهيئة السعودية للأفلام أن المملكة ستتكفل بما يصل إلى 40% من ميزانية الأفلام التي تصور على أراضيها.

وقالت الهيئة، في بيان لها في مايو/أيار 2022، إنها ستبدأ تطبيق برنامج حوافز استرداد الأموال بنسبة تصل إلى 40% من نفقات إنتاج الأفلام ضمن حوافز دعم الإنتاج على أراضي المملكة.

وأضافت أن ذلك “سيجعل السعودية وجهة عالمية لإنتاج الأفلام”.

ونقل البيان عن الرئيس التنفيذي لهيئة الأفلام، عبد الله آل عياف: “يُسعدنا أن نرحب بشركات الإنتاج المحلية والإقليمية والدولية للتقدم لبرنامج الحوافز والإنتاج داخل المملكة”.

وأضاف آل عياف: “قطاع الأفلام السعودي ينمو بوتيرة متسارعة. نحن نواصل الاستثمار في تطوير الكفاءات المحلية والبنية التحتية واللوائح والأنظمة لضمان قدرتنا على دعم جميع الأعمال”.

وتابع: “سيساعد برنامج الحوافز على تمكين الكفاءات المحلية، وجذب الخبرات العالمية ونمو قطاع الأفلام، وعرض المواقع الخلابة، وإيصال ثقافة المملكة إلى العالم”.

ودعت الهيئة شركات الإنتاج السعودية والعالمية التي تخطط للتصوير الجزئي أو الكلي في المملكة للتقدم لبرنامج الحوافز للاستفادة من المبالغ المالية المستردة التي تصل إلى 40% من المصاريف.

تنمية للاقتصاد الإبداعي في المملكة؛ تعلن #هيئة_الأفلام عن "برنامج حوافز الاسترداد المالي" بنسبة تصل إلى 40% لشركات الإنتاج السينمائي المحلية والعالمية. pic.twitter.com/9Thr4dFsV1 — هيئة الأفلام (@FilmMOC) May 26, 2022

يشار إلى أنه منذ صعود ولي العهد السعودي محمد بن سلمان عام 2015، شهدت المملكة تغيرات كبيرة، حيث سمح للمرأة بركوب السيارة، ودشنت دور السينما والمسارح ورُفع الحظر عن الاختلاط في المطاعم والمقاهي، إضافة إلى السماح بإقامة الحفلات الغنائية والموسيقية.