مايك تايسون يطلق شركة لبيع “القنب” الخاص بضعف الانتصاب ويجربه! (شاهد)

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وطن – دخل أسطورة المصارعة ريك فلير وأيقونة الملاكمة للوزن الثقيل مايك تايسون في تعاون مشترك، لإطلاق شركة جديدة “كارما” لبيع منتجات القنب الجديدة الخاصة بضعف الانتصاب.

وقالت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، إن رمز الملاكمة مايك تايسون واصل تنمية إمبراطورية القنب الخاصة به مع انضمام “أعظم مصارع في العالم” إليه.

وسيصبح ريك فلير ، المعروف أيضًا باسم “ابن الطبيعة” ، وجه منتجات العلامة التجارية المصممة للمساعدة في مكافحة ضعف الانتصاب.

ضعف الانتصاب يصيب الاعمار التي تتراوح ما بين 40-70 عاما

يُعتقد أن مشكلة الأداء تؤثر على أكثر من نصف الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و 70 عامًا ، وفقًا لدراسة شيخوخة الذكور في ولاية ماساتشوستس.

ومع ذلك ، فإن المحرمات التي لا تزال موجودة حول هذا الموضوع هي شيء يحرص الثنائي غير المحتمل على معالجته معًا.

تايسون وفلير يدخنان القنب

وتم تصوير بطل الملاكمة السابق للوزن الثقيل تايسون وفلير ، والذي يعتبره أقرانه على أنه “أعظم مصارع في العالم” ، في السابق وهو يدخن المخدر معًا.

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وفي تشرين الثاني/نوفمبر الماضي ، أعلنت العلامة التجارية تايسون للقنب الفاخر و وريك فلير دريب ، خط القنب “فلير” ، عن انضمامهما إلى شركة أم جديدة تسمى “كارما”

واعترف فلير أن معرفته بالفوائد الطبية المحتملة للقنب صغيرة ، لكنه أوضح حماسته لدوره الجديد ، كما صرح في لقاء مع راديو Busted Open.

وقال بحسب ما نقلته “ديلي ستار”: “خطي يسقط هنا في فلوريدا حيث لا يزال يتعين عليك الحصول على بطاقة طبية للحصول عليها”.

وأضاف: “فيما يتعلق بالذهاب وإلقاء المحاضرات والتحدث عنها، لا. أنا لست على دراية بهذا الأمر. هناك الكثير لنتعلمه عن الحشيش”.

وتابع: “سيحصلون على الحشيش لعلاج ضعف الانتصاب ، وخمنوا من سيكون وجه ذلك؟”.

وعلى الرغم من أن الدراسات ليست واضحة حول تأثير الحشيش أو الكانابيديول (CBD) على الضعف الجنسي، إلا أنه يقال إن CBD يعزز المزاج والنوم ، ويساعد في تحفيز تدفق الدم إذا تم استخدامه كزيت للمساج.