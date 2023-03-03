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حياتنا

مايك تايسون يطلق شركة لبيع “القنب” الخاص بضعف الانتصاب ويجربه! (شاهد)

الملاكم مايك تايسون والمصارع ريك فلير تعاونا في تأسيس شركة معا حملت اسم "كارما"

كتب سالم حنفي
watanserb.com
مايك تايسون وريك فلير يدخنان القنب معا
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وطن – دخل أسطورة المصارعة ريك فلير وأيقونة الملاكمة للوزن الثقيل مايك تايسون في تعاون مشترك، لإطلاق شركة جديدة “كارما” لبيع منتجات القنب الجديدة الخاصة بضعف الانتصاب.

وقالت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، إن رمز الملاكمة مايك تايسون واصل تنمية إمبراطورية القنب الخاصة به مع انضمام “أعظم مصارع في العالم” إليه.

وسيصبح ريك فلير ، المعروف أيضًا باسم “ابن الطبيعة” ، وجه منتجات العلامة التجارية المصممة للمساعدة في مكافحة ضعف الانتصاب.

ضعف الانتصاب يصيب الاعمار التي تتراوح ما بين 40-70 عاما

يُعتقد أن مشكلة الأداء تؤثر على أكثر من نصف الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و 70 عامًا ، وفقًا لدراسة شيخوخة الذكور في ولاية ماساتشوستس.

ومع ذلك ، فإن المحرمات التي لا تزال موجودة حول هذا الموضوع هي شيء يحرص الثنائي غير المحتمل على معالجته معًا.

مايك تايسون وريك فلير منتجات القنب
مايك تايسون وريك فلير

تايسون وفلير يدخنان القنب

وتم تصوير بطل الملاكمة السابق للوزن الثقيل تايسون وفلير ، والذي يعتبره أقرانه على أنه “أعظم مصارع في العالم” ، في السابق وهو يدخن المخدر معًا.

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وفي تشرين الثاني/نوفمبر الماضي ، أعلنت العلامة التجارية تايسون للقنب الفاخر و وريك فلير دريب ، خط القنب “فلير” ، عن انضمامهما إلى شركة أم جديدة تسمى “كارما”

واعترف فلير أن معرفته بالفوائد الطبية المحتملة للقنب صغيرة ، لكنه أوضح حماسته لدوره الجديد ، كما صرح في لقاء مع راديو Busted Open.

وقال بحسب ما نقلته “ديلي ستار”: “خطي يسقط هنا في فلوريدا حيث لا يزال يتعين عليك الحصول على بطاقة طبية للحصول عليها”.

مايك تايسون وريك فلير منتجات القنب
تايسون وفلير يدخنان القنب

وأضاف: “فيما يتعلق بالذهاب وإلقاء المحاضرات والتحدث عنها، لا. أنا لست على دراية بهذا الأمر. هناك الكثير لنتعلمه عن الحشيش”.

وتابع: “سيحصلون على الحشيش لعلاج ضعف الانتصاب ، وخمنوا من سيكون وجه ذلك؟”.

وعلى الرغم من أن الدراسات ليست واضحة حول تأثير الحشيش أو الكانابيديول (CBD) على الضعف الجنسي، إلا أنه يقال إن CBD يعزز المزاج والنوم ، ويساعد في تحفيز تدفق الدم إذا تم استخدامه كزيت للمساج.

المصدرديلي ستار - ترجمة وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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