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لحظة مؤثرة للقاء رونالدو بطفل سوري تمنى لقائه من على أنقاض الزلزال (شاهد)

تركي آل الشيخ حقق أمنية الطفل ربيع شاهين وأحضره للسعودية برفقة والدته وشقيقه الصغير وشقيقته الكبرى

كتب سالم حنفي
لقاء رونالدو بطفل سوري watanserb.com
لحظة لقاء كريستيانو رونالدو بالطفل السوري الذي تمنى لقائه
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وطن– بعد أيام من وصوله للرياض هو ووالدته وشقيقه الأصغر وشقيقته الكبرى، نشر المستشار في الديوان الملكي السعودي ورئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ مقطع فيديو للطفل السورى ربيع شاهين أثناء لقائه بلاعب نادي النصر كريستيانو رونالدو، محققا بذلك أمنية الطفل التي عبر عنها خلال الايام الاولى من الزلزال الذي وقع في تركيا وسوريا يوم 6 فبراير/شباط الفائت.

وعلق “آل الشيخ” على الفيديو، قائلا: “فرحتك فرحة لي”، موجها الشكر “للنجم العالمي الكبير” على تلبية الطلب.

وكان كريستيانو رونالدو أول المعلقين على الفيديو، حيث وضع إيموجي “القلب” تعبيرا عن حبه وشكره.

وكان الطفل السوري، ربيع شاهين، قد ظهر في مقطع فيديو وهو يتحدث مع الإعلامي الإماراتي، منذر الشامسي، وعبر عن رغبته بالذهاب إلى ملعب كرة القدم برفقة “والده ووالدته”، ولكنه استدرك بالقول إن “والده متوفى”.

الطفل السوري ربيع شاهين
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وقال “الشامسي” في منشور عبر تويتر “أبي ميت بس.. كلمة قالها طفل سوري بعفويته لكنها كسرت قلوبنا.. قصة عشقه لنادي النصر السعودي وأمنيته للقاء لاعبه المفضل كريستيانو رونالدو”، مضيفا في المنشن حساب “آل الشيخ” لتلبية طلب الطفل.

ولم تمر ساعات حتى طلب رئيس هيئة الترفيه السعودية إيصاله بالطفل السوري الذي عبر في فيديو عن رغبته برؤية لاعبه المفضل.

وقال آل الشيخ في منشور على تويتر حينها “يا ولدي ابشر وأهلا وسهلا فيك أنت ووالدتك معك… يا أهل الخير من يوصلني فيه؟”.

وكان الطفل السوري ربيع شاهين قد وصل للمملكة العربية السعودية قبل أيام، حيث رحب آل الشيخ به في حين وعد رئيس نادي النصر مسلي آل معمر الطفل بلقاء رونالدو وحضور أول المباراة القادمة له مع الفريق.

المصدرتويتر ، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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