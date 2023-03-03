لحظة مؤثرة للقاء رونالدو بطفل سوري تمنى لقائه من على أنقاض الزلزال (شاهد)

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وطن– بعد أيام من وصوله للرياض هو ووالدته وشقيقه الأصغر وشقيقته الكبرى، نشر المستشار في الديوان الملكي السعودي ورئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ مقطع فيديو للطفل السورى ربيع شاهين أثناء لقائه بلاعب نادي النصر كريستيانو رونالدو، محققا بذلك أمنية الطفل التي عبر عنها خلال الايام الاولى من الزلزال الذي وقع في تركيا وسوريا يوم 6 فبراير/شباط الفائت.

وعلق “آل الشيخ” على الفيديو، قائلا: “فرحتك فرحة لي”، موجها الشكر “للنجم العالمي الكبير” على تلبية الطلب.

فرحتك فرحه لي …حفظ الله مولاي الملك وسمو سيدي القائد الملهم ولي العهد رئيس مجلس الوزراء والشعب السعودي الكريم والشكر للنجم العالمي الكبير… 🇸🇦❤️ pic.twitter.com/9G7ZjhJx8B — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) March 3, 2023

وكان كريستيانو رونالدو أول المعلقين على الفيديو، حيث وضع إيموجي “القلب” تعبيرا عن حبه وشكره.

🙏🏼❤️ — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) March 3, 2023

وكان الطفل السوري، ربيع شاهين، قد ظهر في مقطع فيديو وهو يتحدث مع الإعلامي الإماراتي، منذر الشامسي، وعبر عن رغبته بالذهاب إلى ملعب كرة القدم برفقة “والده ووالدته”، ولكنه استدرك بالقول إن “والده متوفى”.

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وقال “الشامسي” في منشور عبر تويتر “أبي ميت بس.. كلمة قالها طفل سوري بعفويته لكنها كسرت قلوبنا.. قصة عشقه لنادي النصر السعودي وأمنيته للقاء لاعبه المفضل كريستيانو رونالدو”، مضيفا في المنشن حساب “آل الشيخ” لتلبية طلب الطفل.

"أبي ميت بس" كلمة قالها طفل سوري بعفويته لكنها كسرت قلوبنا .. قصة عشقه للنادي النصر السعودي وأمنيته للقاء لاعبه المفضل " #كرستيانو_رونالدو . من يدري ربما تتحقق الأمنيات يوماً ويجبر الله خاطره.@AlNassrFC @Turki_alalshikh #زلزال_سوريا pic.twitter.com/ihC7Zi8l0v — 🇦🇪 منذر المزكي الشامسي (@M_Almuzaki) February 16, 2023

ولم تمر ساعات حتى طلب رئيس هيئة الترفيه السعودية إيصاله بالطفل السوري الذي عبر في فيديو عن رغبته برؤية لاعبه المفضل.

وقال آل الشيخ في منشور على تويتر حينها “يا ولدي ابشر وأهلا وسهلا فيك أنت ووالدتك معك… يا أهل الخير من يوصلني فيه؟”.

ياولدي ابشر واهلاً وسهلاً فيك انت ووالدتك معك… يا اهل الخير من يوصلني فيه؟ pic.twitter.com/Zc2b8aqAv4 — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) February 16, 2023

وكان الطفل السوري ربيع شاهين قد وصل للمملكة العربية السعودية قبل أيام، حيث رحب آل الشيخ به في حين وعد رئيس نادي النصر مسلي آل معمر الطفل بلقاء رونالدو وحضور أول المباراة القادمة له مع الفريق.