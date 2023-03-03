الجمعة, مارس 3, 2023
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رياضة

طفل سوري يُحقق أمنيته برؤية كريستيانو رونالدو في السعودية (شاهد)

الطفل السوري يحقق أمنيته بلقاء صاروخ ماديرا البرتغالي رونالدو في الرياض

كتب فارس أبو شيحة
طفل سوري يحقق حلمه برؤية رونالدو watanserb.com
الطفل السوري ربيع شاهين وتحقق حلمه برؤية رونالدو
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وطن- حقق طفل سوري يدعى ربيع شاهين أمنيته برؤية النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو 38 عاماً، مهاجم نادي النصر السعودي، الجمعة، قبيل مباراة النصر أمام الباطن في منافسات دوري روشن السعودي الممتاز لكرة القدم.

ونشر رجل الأعمال السعودي تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، عبر حسابه على موقع تويتر، مقطع فيديو للقاء الطفل السوري مع رونالدو، قائلاً: ” فرحتك فرحة لي.. حفظ الله مولاي الملك وسمو سيدي القائد الملهم ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. والشعب السعودي الكريم والشكر للنجم العالمي الكبير”.

الطفل السوري ولقاء رونالدو

وظهر في مقطع الفيديو، كواليس لقاء الطفل السوري بالنجم البرتغالي رونالدو، حيث قال الطفل خلال لقائه بالدون رونالدو، لاعب النصر السعودي (العالمي)، ” أنا أحبك..” معبراً عن فرحته بلقاء أسطورة البرتغال الكروية.

كما ويعيش الطفل السوري ربيع شاهين في الشمال السوري الذي أصابها الزلزال في السادس من شهر فبراير/ شباط الماضي. مع دولة الجوار تركيا، والتي ارتقى على إثرها أكثر من 50 ألف شخص حتى الآن.

وكان الإعلامي الإماراتي منذر المزكي، قد نشر مقطع فيديو خلال زيارته للشمال السوري، بعد أن ضرب تلك المنطقة الزلزال المدمر في شهر فبراير الماضي، لطفل سوري يتمنى رؤية الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي.

كريستيانو رونالدو وطفل سوري
كريستيانو رونالدو وطفل سوري
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كما وتفاعل السعودي تركي آل الشيخ على مقطع الفيديو المتداول عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، معلقاً عليه: ” يا ولدي أبشر وأهلاً وسهلاً فيك أنت ووالدتك معك، يأهل الخير من يوصلني فيه ؟!”.

ونشر رجل الأعمال السعودي آل الشيخ، بعدها فيديو يظهر فيه وصول الطفل السوري الذي تمنى رؤية النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو. خلال زيارته للأماكن الترفيهية في العاصمة السعودية (الرياض)، قبيل لقائه الدون.

طفل سوري يحقق حلمه برؤية رونالدو
الطفل السوري ربيع شاهين وتحقق حلمه برؤية رونالدو

فوز النصر على الباطن في الدوري السعودي

كما وحقق فريق النصر السعودي (العالمي)، الفوز الثمين والمثير في ذات الوقت على الباطن. بثلاثية مقابل هدف وحيد.

ويتصدر فريق النصر جدول ترتيب الدوري السعودي (روشن). برصيد 46 نقطة، كما وبفارق نقطتين عن الوصيف اتحاد جدة السعودي صاحب المركز الثاني برصيد 44 نقطة لهذا الموسم.

رونالدو وطفل سوري
رونالدو وطفل سوري
المصدروطن + تركي آل الشيخ تويتر + مواقع التواصل
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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