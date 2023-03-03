الجمعة, مارس 3, 2023
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رد فعل ابن سلمان تجاه مواطن همس في أذنه خلال عزاء راكان بن فلاح بن حثلين (فيديو)

ولي العهد حرص على حضور مراسم عزاء "خاله" الذي توفي جراء أزمة قلبية

كتب خالد السعدي
عزاء راكان بن فلاح watanserb.com
مواطن يهمس في أذن محمد بن سلمان في عزاء راكان بن فلاح بن حثلين
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وطن– انتشر مقطع فيديو يوثّق رد فعل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عندما طلب منه أحد مواطني المملكة شيئا ما، خلال حضوره مراسم عزاء.

وكان محمد بن سلمان يشارك في عزاء الشيخ راكان بن حثلين، عندما اقترب منه المواطن السعودي ونادى عليه قائلا: “سمو الأمير محمد”.

توقف ولي العهد السعودي، حتى اقترب منه هذا المواطن، وهمس إليه في أذنه، ثم استدعى أحد مرافقيه وأصدر له توجيها، يُرجح أنه استجابة لما طلبه هذا المواطن أو اشتكى منه، قبل أن يُكمل طريقه.

وحرص ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، على تقديم واجب العزاء في الشيخ راكان بن فلاح بن حثلين، وانتشر لقطات توثق حضوره مراسم العزاء.

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وكان نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان أدى يوم الأربعاء، صلاة الميت على الشيخ راكان بن فلاح آل حثلين، كما قدم العزاء لأسرة وأبناء الفقيد، سائلًا المولى عز وجل المغفرة له وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

سبب وفاة الشيخ راكان بن فلاح بن حثلين

وتوفي راكان بن فلاح بن حثلين في أحد مستشفيات المملكة العربية السعودية، وذلك على إثر أزمة صحية ألمت به أدت إلى وفاته.

من هو راكان بن فلاح بن حثلين؟

والشيخ راكان بن فلاح بن حثلين، هو خال ولي العهد السعودي، وشقيق الأميرة فهدة زوجة الملك سلمان بن عبد العزيز، كما يعد حفيد الشاعر رَاكان بِن حَثلين، أما شقيقه الأصغر فهو فهد بِن فلَاح بنِ حَثلين رئيس مجلس أدارة نادي الإبل بالمملكة السعودية.

وينتمي الشيخ راكان بن فلاح إلى قبيلة العجمان التي تعتبر من أكبر القبائل العربية في شبه الجيرة العربية، حيث تنتشر القبيلة في الوقت الحالي في المملكة السعودية والكويت وقطر، وقد خرج من بطون القبيلة العديد من الشخصيات البارزة.

المصدرتويتر ، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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