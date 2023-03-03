ذي يزن بن هيثم برفقة نظيره السعودي على متن يخت فاخر بعرض البحر.. صورة تشعل تويتر!

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وطن– نشر حساب “رويال عمان فاملي” على موقع التدوين المصغر “تويتر” المتخصص في نشر صور العائلة الحاكمة ف سلطنة عمان صورة حديثة لولي عهد السلطنة ذي يزن بن هيثم بن طارق.

وووفقا للصورة المنشورة التي رصدتها “وطن”، فقط ظهر ذي يزن بن هيثم بن طارق، الذي يشغل منصب وزير الثقافة والرياضة والشباب مع نظيره السعودي الأمير بدر بن فرحان آل سعود، على متن يخت في عرض البحر.

وأظهرت الصورة “السيلفي” التي التقطها الأمير بدر بن فرحان بيده، ذي يزن وهو يضع يده على كتف نظيره السعودي، فيما بدا أن الشمس قد أعاقت ولي عهد سلطنة عمان في أن يفتح عينيه بشكل واضح لالتقاط الصورة.

📸 صورة حديثة لـ صاحب السمو السيد #ذي_يزن_بن_هيثم ال سعيد وسمو الأمير #بدر_بن_فرحان ال سعود – وزير الثقافة السعودي pic.twitter.com/yAa7ZeGMUe — Royal Oman Family (@RoyalOmanFamily) March 3, 2023

ردود أفعال المغردين

ولقيت الصورة المنشورة تفااعلا واسعا من قبل المغريدن، مع الدعاء لهما بأن يحفظهم الله وأن يديم عليهما توفيقه ورعايته، في حين كشف بعض المغردين عن مكان التقاط الصورة.

وفي هذا السياق، قال المغرد نوفل البلوشي تعليقا على الصورة:” حفظهم الله في شواطئ مسقط وكلنا ثقه فيهم أسياد الشباب ونفع الله بهم البلاد والعباد وأطال الله في اعمارهم هم سندنا ومستقبلنا”.

حفظهم الله في شواطئ مسقط وكلنا ثقه فيهم أسياد الشباب ونفع الله بهم البلاد والعباد وأطال الله في اعمارهم هم سندنا ومستقبلنا — نوفل البلوشي (@NoofalAlbalushi) March 3, 2023

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وقال باسل الباز:” اللهم يحفظهم شباب محترمين”.

اللهم يحفظهم شباب محترمين — basel albaz (@BBohsali) March 4, 2023

كما أشاد المغرد عبد الملك بن ناصر بن راشد الغامدي بهما قائلا:” ما شاء الله منورين حفظهم الله”.

ما شاء الله منورين حفظهم الله 🌹 — عبدالملك بن ناصر بن راشد العامري 👑 (@Abdullmalik988) March 3, 2023

من هو ذي يزن بن هيثم؟

يشار إلى أن ذي يزن هو أكبر أبناء السلطان هيثم بن طارق، ومن مواليد 21 أغسطس 1990، وعُيّن بمنصب وزير الثقافة والرياضة والشباب التي تشكلت من اندماج وزارة الثقافة ووزارة الشؤون الرياضية ووزارة شؤون الفنون واللجنة الوطنية للشباب، منذ أغسطس 2020.

وعمل ذي يزن سكرتيرًا ثانيًا في السفارة العُمانية لدى بريطانيا، ورعى حفل يوم الشباب العُماني في أكتوبر 2019، وكذلك كأس السلطان لكرة القدم في الشهر ذاته.

ويحمل ذي يزن درجة البكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة أكسفورد في بريطانيا، كما أنه أصغر وزير في حكومة سلطنة عُمان الجديدة.

مرسوم سلطاني بنظام الحكم

وكان السلطان هيثم بن طارق قد أصدر يناير 2021 نظامًا أساسيًا جديدًا ينظم آلية انتقال الحكم، وتسمية ولي العهد، إضافة لقانون جديد للبرلمان”.

وجاء في المرسوم السلطاني السامي رقم 6 لعام 2021: “وضع آلية محددة ومستقرة لانتقال ولاية الحكم في السلطنة، ووضع آلية تعيين ولي العهد وبيان مهامه واختصاصاته”.

وبيّنت مواد من النظام الأساسي للدولة، أن “نظـام الحكم سلطاني وراثي فـي الذكـور من ذريـة السلطان تركـي بن سعيد بن سلطـان، وذلك وفقًا لأحكام تفيد بأن ولاية الحكم تنتقل من السلطان إلى أكبر أبنائه سنًا، ثم أكبر أبناء هذا الابن، وهكذا طبقة بعد طبقة، فإذا توفـي الابن الأكبر قبل أن تنتقل إليه ولاية الحكم انتقلت إلى أكبر أبنائه، ولو كان للمتوفّى إخوة”.