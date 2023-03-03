حركة استفزازية كادت تنهي مباراة النصر والباطن بمعركة حامية (فيديو)

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وطن– أثار مقطع فيديو لحارس نادي النصر السعودي نواف العقيدي، وهو يستفز دكة الاحتياط لنادي الباطن، بعد تسجيل العالمي هدف الفوز في الوقت القاتل ضمن المباراة التي جمعت بينها بالدوري السعودي.

وأظهر مقطع الفيديو، حارس نادي النصر وهو يتوجه إلى دكة الاحتياط لنادي الباطن، وأخذ يرقص أمام الجهاز الفني واللاعبين البدلاء في محاولة لاستفزازهم.

وهرول لاعبو الفريق الضيف صوب حارس النصر الذي سرعان ما ابتعد عنهم، تجنبا لاحتدام الأمور، فيما شوهد الحكم المساعد الأول والحكم الرابع وهما يحاولان منعهم من التوجه صوب حارس النصر.

🎥 | غضب من لاعبي #الباطن بعد نهاية المباراة تجاه نواف العقيدي حارس مرمى #النصر بعد احتفاله أمام مقاعد البدلاء.#النصر_الباطن #دوري_روشن_السعودي pic.twitter.com/aHUmSI8Qqe — الشرق الأوسط – رياضة (@aawsat_spt) March 3, 2023

وأثيرت انتقادات لحكم المباراة كونه لم يشهر بطاقة صفراء لحارس نادي النصر على تصرفه الذي وُصفه بالاستفزازي.

وقال الصحفي الرياضي وليد الحربي: “مهزلة تحكيمية تدار في مباراة النصر الباطن أقل ما يقال عن الحدث هو أنها فضيحة تحكيمية في حق الحكم المحلي !!.. حارس النصر يحتفل أمام دكة الباطن والحكم الرابع يكتفي بإبعاد لاعبي الباطن عن الحارس دون أي بطاقة أو إنذار للعقيدي !! عيب الباطن نادي سعودي”.

مهزلة تحكيمية تدار في مباراة #النصر_الباطن أقل ما يقال عن الحدث هو أنها فضيحة تحكيمية في حق الحكم المحلي !!

حارس النصر يحتفل أمام دكة الباطن والحكم الرابع يكتفي بإبعاد لاعبي الباطن عن الحارس دون أي بطاقة أو إنذار للعقيدي !!

عييييييب الباطن نادي سعودي pic.twitter.com/5iLVXVHICD — وليد الحربي (@WL_Alhrbi) March 3, 2023

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وخطف نادي النصر فوزًا قاتلًا أمام الباطن بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعتهما، مساء الجمعة، بمسابقة الدوري السعودي للمحترفين، وذلك على ملعب “مرسول بارك” في الجولة الـ19 من الدوري السعودي.

– اذا اردت جلد الاتحاد والهلال والباطن معاً فالعملية تستغرق 12 دقيقة فقط 🔥😍#النصر_الباطن pic.twitter.com/ovvdI2JWQf — Kassab | كسـاب (@HX683) March 3, 2023

افتتح رينزو لوبيز التسجيل للباطن في الدقيقة 17 ثم تعادل عبدالرحمن غريب للنصر في الدقيقة 90+3 قبل أن يسجل محمد آل فتيل الهدف الثاني في الدقيقة 90+12 ثم أحرز محمد خليل ثالث الأهداف للعالمي في الدقيقة 90+15.

وشهدت الدقيقة 34 إهدار كريستيانو رونالدو لهدف محقق للنصر بعدما راوغ حارس الباطن بطريقة رائعة ثم سدد الكرة في اتجاه المرمى الخالي ولكن نجح عبدالله اليوسف في إنقاذ فريقه وأخرج الكرة من على خط المرمى.

ترتيب الدوري السعودي

وحافظ النصر على صدارته لترتيب بطولة الدوري السعودي برصيد 46 نقطة، وخلفه الاتحاد برصيد 44 نقطة من 19 مباراة ثم الشباب بـ 40 نقطة من 18 مباراة، فيما يحل الهلال رابعا برصيد 33 نقطة لكن من 16 نقطة.