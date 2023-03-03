الجمعة, مارس 3, 2023
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رياضة

حركة استفزازية كادت تنهي مباراة النصر والباطن بمعركة حامية (فيديو)

العالمي حقق انتصارا قاتلا وحافظ على صدارته للدوري السعودي

كتب خالد السعدي
مباراة النصر والباطن watanserb.com
نادي النصر ونادي الباطن
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وطن– أثار مقطع فيديو لحارس نادي النصر السعودي نواف العقيدي، وهو يستفز دكة الاحتياط لنادي الباطن، بعد تسجيل العالمي هدف الفوز في الوقت القاتل ضمن المباراة التي جمعت بينها بالدوري السعودي.

وأظهر مقطع الفيديو، حارس نادي النصر وهو يتوجه إلى دكة الاحتياط لنادي الباطن، وأخذ يرقص أمام الجهاز الفني واللاعبين البدلاء في محاولة لاستفزازهم.

وهرول لاعبو الفريق الضيف صوب حارس النصر الذي سرعان ما ابتعد عنهم، تجنبا لاحتدام الأمور، فيما شوهد الحكم المساعد الأول والحكم الرابع وهما يحاولان منعهم من التوجه صوب حارس النصر.

وأثيرت انتقادات لحكم المباراة كونه لم يشهر بطاقة صفراء لحارس نادي النصر على تصرفه الذي وُصفه بالاستفزازي.

وقال الصحفي الرياضي وليد الحربي: “مهزلة تحكيمية تدار في مباراة النصر الباطن أقل ما يقال عن الحدث هو أنها فضيحة تحكيمية في حق الحكم المحلي !!.. حارس النصر يحتفل أمام دكة الباطن والحكم الرابع يكتفي بإبعاد لاعبي الباطن عن الحارس دون أي بطاقة أو إنذار للعقيدي !! عيب الباطن نادي سعودي”.

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وخطف نادي النصر فوزًا قاتلًا أمام الباطن بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعتهما، مساء الجمعة، بمسابقة الدوري السعودي للمحترفين، وذلك على ملعب “مرسول بارك” في الجولة الـ19 من الدوري السعودي.

افتتح رينزو لوبيز التسجيل للباطن في الدقيقة 17 ثم تعادل عبدالرحمن غريب للنصر في الدقيقة 90+3 قبل أن يسجل محمد آل فتيل الهدف الثاني في الدقيقة 90+12 ثم أحرز محمد خليل ثالث الأهداف للعالمي في الدقيقة 90+15.

وشهدت الدقيقة 34 إهدار كريستيانو رونالدو لهدف محقق للنصر بعدما راوغ حارس الباطن بطريقة رائعة ثم سدد الكرة في اتجاه المرمى الخالي ولكن نجح عبدالله اليوسف في إنقاذ فريقه وأخرج الكرة من على خط المرمى.

ترتيب الدوري السعودي

وحافظ النصر على صدارته لترتيب بطولة الدوري السعودي برصيد 46 نقطة، وخلفه الاتحاد برصيد 44 نقطة من 19 مباراة ثم الشباب بـ 40 نقطة من 18 مباراة، فيما يحل الهلال رابعا برصيد 33 نقطة لكن من 16 نقطة.

المصدرتويتر ، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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