جورجينا رودريغيز تحتفل بفوز النصر على طريقتها الخاصة (فيديو)

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وطن- احتفلت جورجينا رودريغيز، عارضة الأزياء الأرجنتينية، وصديقة لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بفوز النصر السعودي على منافسه الباطن، بنتيجة 3-1 في الدوري السعودي للمحترفين.

“فزنا”

وظهرت جورجينا رودريغيز بفيديو نشرته عبر خاصية القصص المصورة في “انستجرام“، وهي تهتف وتصفق في الاستاد، بينما يجلس أصغر أطفالها في حضنها.

وكانت صديقة رونالدو، ترتدي بنطلون جينز، مع تيشرت محتشم بأكمام، وتضع قبعة رياضية على رأسها.

وعلقت جورجينا على الفيديو: “لقد فزنا”.

ثلاثية في الوقت القاتل

وكان النصر ونجمه البرتغالي كريستيانو، قد نجوا من فخّ ضيفه الباطن وقلب عليه الطاولة بثلاثية في الوقت بدل الضائع، الجمعة، على ملعب مرسول بارك في الرياض، تحديداً في المرحلة التاسعة عشرة من الدوري السعودي.

وكان الباطن في طريقه إلى إلحاق الخسارة بالنصر هذا الموسم، عندما تقدّم عليه بهدف منذ الدقيقة الـ17، سجّله الأوروغوياني رينسو لوبيس باترون.

د17' الهدف الأول لـ الباطن عن طريق رينزو لوبيز النصر 0 × 1 الباطن#النصر_الباطن | ⁦#SSC pic.twitter.com/zd0r15IhMB — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) March 3, 2023

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لكن فريق العاصمة قلب الطاولة بثلاثية سجّلها في الدقائق الـ14 من الوقت بدل الضائع.

وجاءت الأهداف المنقذة بواسطة عبد الرحمن غريب، ومحمد آل فتيل، ومحمد مران.

د 90+12" آل فتيل يسجل الهدف الثاني بالوقت القاتل🔥 النصر 2 × 1 الباطن#النصر_الباطن | ⁦#SSC pic.twitter.com/8KWBwbDNGH — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) March 3, 2023

د90+3' الهدف الأول لـ النصر عن طريق عبدالرحمن غريب النصر 1 × 1 الباطن#النصر_الباطن | ⁦#SSC pic.twitter.com/vQkYvfkNou — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) March 3, 2023

جزء ثاني

وعودة إلى جورجينا، شاركت العارضة الإعلان الترويجي للجزء الثاني من المسلسل الوثائقي الخاص بها على منصة “نتفليكس”. والذي يكشف لأول مرة عن تفاصيل غير معروفة من حياتها قبل الشهر. وعلاقتها الغرامية مع نجم كرة القدم البرتغالي ووالد أبنائها، كريستيانو رونالدو.

ظهرت جورجينا (29 عاماً)، في الإعلان وهي ترتدي فساتين مختلفة، كشفت جزءاً كبيراً من أنوثتها المثيرة.

فبعد النجاح الكبير الذي حققته جورجينا رودريغز Georgina Rodríguez في الجزء الأول من مسلسلها “أنا جورجينا” Soy Georgina، على منصة نتفليكس. العام الماضي، بثّت المنصة الأمريكية لقطات من الجزء الثاني للمسلسل المنتظر بشدة لدى متابعي جورجينا وصديقها رونالدو.

View this post on Instagram A post shared by Georgina Rodríguez (@georginagio)

يتكون الجزء الثاني أيضاً من مجموعة حلقات ستكشف خلالها جورجينا، عن المزيد عن علاقتها بنجم كرة القدم البرتغالي “كريسيانو رونالدو“.

كما ستواصل رودريغز تسليط الضوء على تفاصيل حياتهما اليومية وعلاقتهما الحميمية.

اللافت في هذا الجزء أنه سيركز على جورجينا “الأم”، خاصة وأنها رزقت خلال 2022 بمولودة جديدة، وهو ما بدا واضحاً خلال المقطع الترويجي، حيث ظهرت وهي تدفع عربة أطفال صغيرة.