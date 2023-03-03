الجمعة, مارس 3, 2023
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تفاصيل مثيرة في محاكمة ممرضة بمحاولة قتل رضيعة بعد ولادتها بساعتين .. هذا ما فعلته

المولودة كانت تعاني من خداج شديد ووُضعت في غرفة الحضانة

كتب خالد السعدي
محاكمة ممرضة بمحاولة قتل رضيعة watanserb.com
الممرضة لوسي ليتبي
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وطن– واصلت محكمة بريطانية، نظر قضية الممرضة لوسي ليتبي المتهمة محاولة قتل رضيعة بعد ساعتين فقط من ولادتها.

وأخرجت الممرضة، أنبوب التنفس الخاص بالطفلة عن عمد قبل لحظات من دخول أحد الاستشاريين إلى غرفة الحضانة.

وكانت ليتبي، 33 عامًا ، تعمل في نوبة ليلية في وحدة حديثي الولادة في مستشفى كونتيسة تشيستر عندما وقع الهجوم المزعوم.

وُلدت الطفلة “تشايلد ك” في الساعة 2.12 صباحًا وتم إحضارها إلى الوحدة بسبب خداجها الشديد “الخداج يعني الطفل الذي يقل وزنه عن 2.5 كيلو جرام”، حسبما قيل لمحكمة مانشستر كراون.

وخلال نظر القضية، قال نيك جونسون كاي سي المدعي العام، للمحلفين: “يُزعم أن لوسي ليتبي تدخلت في أنبوب القصبة الهوائية (ET) ودخل الدكتور رافي جيارام في أعقاب ذلك مباشرة”.

وأشار الدكتور جايارام إلى أنه في الساعة 3.50 صباحًا كان هناك “تدهور مفاجئ” في حالة الطفلة، حيث انخفضت مستويات الأكسجين في الدم إلى 40٪.

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ثم أزيل أنبوب التنفس وتعافى معدل الأكسجين لديها “بسرعة كبيرة” بعد أن تلقت أنفاس إنقاذ من خلال قناع الوجه، كما قيل للمحكمة.

وأظهرت الأشعة السينية التي تم التقاطها في الساعة 6.07 صباحًا للطفلة الرضيعة أنها في “وضع مرض”.

وبعد ثماني دقائق، لاحظ الدكتور Jayaram أن مستويات الأكسجين لدى الطفلة قد انخفضت مرة أخرى وكان من الضروري تعديل الأنبوب.

وكان لا بد من سحب الأنبوب مرة أخرى عندما لاحظ الطبيب في الساعة 7.25 صباحًا أنه قد “انزلق” بمقدار 8 سم عند الشفاه.

وتم نقل الطفلة في النهاية من كونتيسة تشيستر في وقت لاحق من ذلك اليوم ووصل إلى مستشفى Arrowe Park في الساعة 1.15 مساءً، لكنها توفيت بعد ثلاثة أيام.

وقال جونسون للمحلفين: “نحن لا ندعي أن ما فعلته لوسي ليتبي تسبب بالفعل في وفاتها”.

وتم إثبات سبب وفاة الطفلة على أنه ضائقة تنفسية حادة وخداج شديد.

وقيل للمحكمة إن ليتبي أجرت بحثًا على فيسبوك عن لقب الوالدين في أبريل 2018 – قبل ثلاثة أشهر من اعتقالها.

وفي خطابه الافتتاحي في أكتوبر الماضي، قال المحامي بن مايرز كيه سي، إن “السبب المحتمل” لانفصال الأنبوب في الساعة 3.50 صباحًا هو أن الطفلة حركته بنفسها عن غير قصد.

وأضاف أن حالتها كانت مثالاً آخر على “الرعاية دون المستوى الأمثل” من حيث أنه كان يجب أن تتلقى العلاج في وحدة أكثر تخصصًا.

كما نفت ليتبي، مسؤوليتها مقتل سبعة أطفال ومحاولة قتل 10 آخرين بين يونيو 2015 ويونيو 2016.

المصدرindependent ، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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