الجمعة, مارس 3, 2023
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حياتنا

بعد رقصتها على أغنيته.. سمية الخشاب تفجر مفاجأة عن تواصلها مع أحمد سعد

تحدثت عن رونالدو وترى نفسها أجمل من جورجينا

كتب خالد السعدي
سمية الخشاب وأحمد سعد watanserb.com
سمية الخشاب
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وطن– رقصت الفنانة المصرية سمية الخشاب، على أنغام أغنية طليقها المطرب أحمد سعد “إيه اليوم الحلو ده”، وذلك خلال لقائها مع الإعلامي هشام حداد في برنامج “كتير هلقد” على “mtv”.

وخلال اللقاء، طلب حداد من الخشاب أن ترقص على أنغام أغنية طليقها الفنان أحمد سعد “إيه اليوم الحلو ده”، فوافقت برحابة صدر، وأبدت إعجابها بالأغنية.

وتحدثت سمية الخشاب عن علاقتها بطليقها أحمد سعد، قائلة إن انفصالهما كان بالتراضي وبطريقة جيدة وقررت مسامحته وهما لا يزالان على تواصل.

وأضافت أنه اتصل بها هو وعائلته وقدّموا واجب العزاء بعد وفاة والدتها، وأشارت إلى أن سعد كان يقول لها دائما خلال زواجهما أنها هي وجه الخير عليه.

 

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وخلال اللقاء، أشارت الخشاب إلى أن قلبها لم يتعلق بأي شخص الفترة الأخيرة، وأنها لم تغلق باب الزواج مرة أخرى، وإذا وجدت شخص يشبهها وقريب من صفاتها قد تتعلق به وتتزوجه، متابعة: “ربنا لما يريد خلاص هتجوز”.

وأضافت: “الحياة لطيفة بدون زواج، انا رايقة ومبسوطة محدش بينغص عليا عيشتي،أو يصحيني من نومي، عايشة ملكة وبرنسيسة، أرفض أن تكون العصمة وقرار الانفصال من جانبي كامرأة”.

عدد زيجات سمية الخشاب

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وفيما رفضت الكشف عن عدد زيجاتها السابقة، قالت سمية: “كلها أرقام، الزواج والطلاق أمور طبيعية وعادية في الحياة”.

وتابعت: “أنا أكثر فنانة تعرضت لشائعات الزواج والطلاق، وأتمنى يكون في حياتي رجل بما تحمله الكلمة من معنى، وكل ازواجي كانوا محترمين وربنا يوفقهم، لكننا في زمن صعب، وجود رجل بمعنى الكلمة بتصرفاته ومواقفه، أشعر معه بالأمان”.

موقف سمية الخشاب من المشاهد الجريئة

كما تحدثت سمية عن موقفها من المشاهد الجريئة، قائلة: “أرفض المشاهد الجريئة وإذا رجع بي الزمن لن أقدم المشاهد التي قدمتها في فيلم حين ميسرة”. مع احترامي لكل صناعه”.

رأي سمية الخشاب في تجربتها الغنائية

وعن تجاربها في الغناء قالت سمية الخشاب: “قدمت عدت أغاني كان لها صدى كبير، لكني كسلت أكمل بعد ما قدمت أول ألبوماتي، وقررت التركيز في التمثيل، أبحث عن الشمولية في تقديم الغناء والتمثيل والاستعراضات”.

سمية الخشاب تتحدث عن رونالدو

كما تحدثت سمية الخشاب عن البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر، قائلة: “بحب لعب كريستيانو ودماغه وتركيزه على نفسه.. وأنا أحلى من جورجينا بالروح العربية.. ممكن تبقى جميل وجذاب بس يبقى دمك مش خفيف وظريف”.

المصدرانستغرام ، يوتيوب ، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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