بالصور..سمكة لحمها أزرق اللون حيّرت العلماء ولم يجدوا لها أي تفسير

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وطن- سمكة لينجكود هي سمكة تعيش في الساحل الغربي لأمريكا الشمالية وتحظى بشعبية كبيرة بين الصيادين وعشاق المأكولات البحرية بسبب طعمها اللذيذ.

سمكة لينجكود

تعيش هذه السمكة في القاع ويمكن أن تنمو حتى يصل حجمها إلى 152 سم، وهي من النوع المفترس والذي يمكن أن يتغذى على أي كائن حي يلائم فمه الكبير.

يشار إلى Lingcod أحيانًا باسم “سمك القد” نظرًا لحقيقة أن حوالي 20 بالمائة من العينات لها لحم أزرق نيون يبدو غريبًا أو متأثرًا بالإشعاع النووي.

ووضع العلماء العديد من النظريات حول هذا التلوين الغريب، إلا أنه لم يتم تحديد سبب هذا التغير في اللون بشكل محدد، وفقا لما أورده موقع “أوديتي سنترال“.

في عام 2016، أثناء رحلة صيد الأسماك بالرمح، تمكن عالم البيئة البحرية آرون جالواي من اصطياد أول سمكة لينجكود زرقاء.

“زرقاء من الداخل والخارج”

بعد فحص السمكة، لاحظ جالواي أنها كانت زرقاء من الداخل والخارج، ولكن عندما حاول اكتشاف المزيد عنها، اكتشف أنه لم يكن هناك الكثير من المعلومات المتاحة.



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بعد ذلك بمدة، تمكن العلماء من معرفة أن هذا اللون الغريب هو نتيجة صبغة صفراوية تسمى biliverdin، إلا أنهم لا يستطيعون تحديد كيف تلون لحم الأسماك، ولماذا تؤثر في بعض الأسماك دون غيرها.

وقال عالم البيئة البحرية:”حاولنا معرفة العوامل المرتبطة بالزرقة إلا أنه لم تكن هناك أي دراسات منهجية حول هذا الموضوع”، بعد أن قام بدراسة شملت أكثر من 2000 سمكة لينغكود تم اصطيادها على طول الساحل الأمريكي.

من خلال تحليل البيانات، توصل العلماء إلى أن اللحم الأزرق موجود بنسبة أعلى عند الإناث بنسبة 80%، خاصة تلك التي تم صيدها في المياه الضحلة والتي كانت أصغر في الحجم. ومع ذلك، لم تجب أيًا من هذه النتائج حقًا على الأسئلة الكبيرة.

وتشير حقيقة أن معظم الأسماك الزرقاء تم صيدها في المياه الضحلة إلى أن اللون يمكن أن يوفر حماية أفضل من الأشعة فوق البنفسجية، بينما يعتقد البعض أن البيليفيردين -وهى المادة المسببة للون الأزرق- تأتي من مصادر غذائية معينة.

في هذه المرحلة، يرى العلماء أن هناك حاجة للمزيد من البحث العلمي لتحديد سبب تحول بعض الأسماك إلى اللون الأزرق.

وقال جالواي: “تشير بعض النتائج إلى أن السمكة الزرقاء ربما تكون جائعة، أو مجهدة غذائياً”.

في الواقع، يأكل معظم الناس السمك الأزرق، لأن عملية الطهي تؤدي إلى تحول اللحم من اللون الأزرق إلى اللون الأبيض المعتاد. كما أن لحم هذا السمك صالح للأكل ولذيذ للغاية.