الجمعة, مارس 3, 2023
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الإكتئاب دفع أنجلينا جولي للتعاقد مع قاتل مأجور لقتلها و كلماته المؤثرة دفعتها للتراجع

أنجلينا جولي عانت طيلة سنوات من نوبات قلق واكتئاب مزمنة أدت بها ذات مرة للتفكير بالموت عبر استئجار قاتل محترف

كتب فهمي الورغمي
اكتئاب أنجلينا جولي watanserb.com
الممثلة الأمريكية المشهورة أنجلينا جولي
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وطن – عانت أنجلينا جولي، الممثلة الأمريكية المشهورة، لسنوات طويلة في هوليوود من نوبات الإكتئاب المتكررة والطويلة، حتى أن قررت في أحد لحظات الضعف “استئجار قاتل محترف لقتلها لأنها اعتقدت أنه سيكون من الأسهل على عائلتها مما لو انتحرت” حسب شهادات مروعة صرحت بها مؤخرا.

أنجلينا جولي حاولت الانتحار في فترة العشرينات من عمرها

أنجلينا جولي (47 عاما) التي تم التصويت عليها مرارًا وتكرارًا كواحدة من أجمل النساء في العالم والتي لطالما عُرفت بالشخصية المحبوبة في هوليوود، تحدثت مؤخرا خلال مقابلة مثيرة مع مجلة “إيفي Evie“، عن الآلام التي واجهتها لسنوات بسبب الأمراض النفسية التي لازمتها مثل الاكتئاب والقلق.

تلك الأمراض النفسية، دفعت نجمة السينما الأمريكية خلال العقود الماضية بأفلام شهيرة مثل “السيد والسيدة سميث” (Mr. & Mrs. Smith) و”لارا كروفت” (Lara Croft)، كما أخرجت أفلامًا سينمائية مثل “بجوار البحر” (By the Sea) و”لا ينكسر” (Unbroken)، للتفكير بالموت على يدي قاتل مأجور محترف.

وقد بذلت أنجلينا جولي جهودًا كبيرة للاتصال بقاتل محترف من أجل إنهاء حياتها على حد تعبيرها. وعند سؤالها عن السبب وراء تحديدها لعنصر “قاتل محترف”، أشارت أنه “كان قرارًا توصلت إليه عندما شعرت أنها لا تستطيع الاستمرار أكثر من ذلك”، وأنها “اعتقدت بأنه سيكون من الأسهل على عائلتها مما لو انتحرت”.

عاشت جولي حياة من الكفاح النفسي مع رغباتها المتواصلة في الانتحار منذ صغرها، حيث أكدت أنها حاولت لأول مرة إنهاء حياتها عندما كانت تبلغ من العمر 19 عاما فقط”. وقالت إنها بينما كانت في العشرينيات من عمرها توصلت إلى ما اعتقدت أنه خطة عبقرية للهروب من العالم وجميع ضغوطه، ففي مقابلة سابقة قالت “سيبدو هذا جنونا ولكن كان هناك وقت كنت سأقوم فيه بتوظيف شخص ما لقتلي”.

اكتئاب أنجلينا جولي
أنجلينا جولي واحدة من أجمل النساء في العالم

حيث أنه وخلال زواجها من بيلي بوب ثورنتون (05 مايو 2000- 27 مايو 2003) دخلت أنجلينا جولي في حالة من الحزن الشديد، الأمر الذي دفعها للتفكر بالانتحار لكنها لم تكن تريد أن يتسبب الضغط الناتج عن قتل نفسها في إحداث فوضى في عائلتها.

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وفي “خطة عبقرية” كما تصفها، تواصلت أنجلينا جولي مع قاتل محترف وطلبت إبرام عقد يقضي بقتلها هي، قبل أن يُقرر القاتل، “بشكل مفاجئ” على حد تعبيرها أن “يقنعها بوقف الخطة”، ولاحقا عادت إلى رشدها.
وعما دار بينها والقاتل المأجور، قالت أنجلينا جولي أنه تحدث معها بلطف شديد وأقنعها بأخذ شهرين للتفكير قبل البتّ في الأمر، استغرقت جولي شهرًا وعندما بدأت الأمور تتحسن بالنسبة لها، أصبح الانتحار المُخطط له “أقل منطقية” مما بدا لها سابقا.

خلال المقابلة التي جمعتها مع مجلة “إيفي Evie”، قالت أنجلينا جولي بأنها تصارع من أجل صحتها العقلية، وصرحت “لقد عشت حياة سعيدة للغاية، لكن كانت لدي تحديات خاصة. لقد كنت أعاني من اضطراب ما بعد الصدمة، يجعلك هذا أغلب الوقت تشعر بالانهيار وتتساءل عما تستطيع فعله، وتشعر بالقلق لأنك لست قادرًا على حماية ورعاية من تحبهم”.

الطلاق من براد بيت

تصدرت الحياة الشخصية لأنجلينا جولي جميع عناوين الأخبار والصحف العالمية لسنوات، ولا سيما خلال فترة زواجها الشهير (2014-2016) وطلاقها من براد بيت، الذي شاركت معه 6 أطفال.(تم تبني 3 منهم).

أنجلينا جولي هي أيضا الممثلة المرأة التي واجهت آلاما شديدة، وأخذت قرارات مصيرية في حياتها مثل إزالة ثدييها ومبيضيها وقناتي فالوب لأنها ورثت جين BRCA1، الذي قتل من قبل والدتها وجدتها وخالتها بسبب السرطان، وقد اختارت هذه الجراحة الوقائية لتجنب هذه المخاطر.

الطلاق من براد بيت، لم يكن هو الآخر بالأمر السهل على أنجلينا جولي، حيث كشفت، في مقابلة سابقة مع مجلة “فوغ Vogue”، أنها عانت من صحتها العقلية بعد طلاقها و قالت: “أنا مثل الجميع و … خاصة أن السنوات القليلة الماضية لم تكن الأسهل، ولم أشعر بالقوة”. في ذلك الوقت، كانت تستعد لدورها في فيلم Marvel Eternals.

اكتئاب أنجلينا جولي
أنجلينا جولي وبراد بيت

وأضافت: “أنا ممتنة للغاية لأنني أتيحت لي الفرصة لألعب هذا النوع من الشخصيات، التي تسحب كل قدر من القوة لدي وهذا يذكرني بأنني أستطيع أن أكون قوية”.

من السهل النظر إلى المشاهير الرائعين والاعتقاد بأن حياتهم رائعة، لكن الكثيرين يعانون من مشاكل نفسية عميقة خلف الأبواب المغلقة ووراء أضوء الشهرة الخاطفة، وليس من السهل العيش في دائرة الضوء كما يعتقد الآخرون خاصة وأننا نعيش في عصر “الحب السائل” على قول عالم الإجتماع البولندي “زيغمونت باومان”.

المصدرإيفي + فوغ -
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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