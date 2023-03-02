الخميس, مارس 2, 2023
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5 أجزاء بالسيارة يجب فحصها إذا كانت لديك رحلة سفر طويلة

إذا كنت تخطط لرحلة طويلة، فمن الضروري فحص الأحزمة والخراطيم بحثًا عن تشققات أو علامات تلف

كتب ايمان الباجي
5 أجزاء بالسيارة يجب فحصها إذا كانت لديك رحلة سفر طويلة watanserb.com
فحص السيارة
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وطن– يفضّل كثير من الأشخاص استخدام سياراتهم للسفر في الرحلات الطويلة.

لكن هذه الرحلات الطويلة تتطلب تدابير صيانة للسيارات للمحافظة على كفاءتها الميكانيكية، لتجنّب أي عطل مفاجئ في الطريق.

ولرحلة آمنة في أثناء طريق السفر، نصح موقع “lifehacker“، بفحص هذه الأجزاء داخل السيارة قبل القيام برحلة طويلة.

افحص الأحزمة والخراطيم

إذا كنت تخطّط لرحلة طويلة ومرّ وقت طويل منذ أن قمت بفحص سيارتك بشكل صحيح، فمن الضروري فحص الأحزمة والخراطيم بحثًا عن تشققات أو علامات تلف.

من الضروري فحص الأحزمة والخراطيم بحثًا عن تشققات أو علامات تلف
من الضروري فحص الأحزمة والخراطيم بحثًا عن تشققات أو علامات تلف

تستخدم المحركات المختلفة أنواعًا وأعدادًا مختلفة من الأحزمة والخراطيم.

فمن المهم معرفة ما يوجد في سيارتك تحت غطاء المحرك، وكيفية التحقق منه بشكل صحيح، وهذا ما يجب البحث عنه:

  • تشققات في الأحزمة.
  • انتفاخات وشقوق في جميع الخراطيم، خاصة حول الانحناءات. قد تكون الانتفاخات مرئية فقط عندما يكون المحرك ساخنًا، لذا توخَّ الحذر الشديد.
  • بقع زجاجية أو مخدوشة، يمكن أن يؤدي التلف الحراري إلى إذابة الخراطيم جزئيًا، مما يجعلها تبدو لامعة وزجاجية عندما تتصلب.
  • بقع ليّنة: عندما يكون المحرك باردًا، اضغط على الخراطيم بالقرب من المشابك. إذا كانت البقع ليّنة أو طرية، فهذه علامة على التدهور الكهروكيميائي (ECD)، وهو السبب الأكثر شيوعًا لفشل الخرطوم.

افحص إطارات سيارتك

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ثاني أهم جزء يجب فحصه هو إطارات سيارتك. تأكّد من تضخيمها إلى مستوى الضغط الصحيح (الذي يمكنك العثور عليه في دليل المالك أو من خلال  القيام ببحث سريع في غوغل). يمكّنك هذا من معرفة مدى تآكل عمق المداس، وما إذا كنت بحاجة إلى استبدال الإطارات.

افحص تيل الفرامل

قد لا تكون قادرًا أو راغبًا في استبدال تيل الفرامل بنفسك، ولكن يمكنك التحقق لمعرفة ما إذا كانت بحاجة إلى الاستبدال.

تظهر معظم وسادات الفرامل في السيارات من خلال الفتحات الموجودة في غطاء المحور، لذلك لا تحتاج حتى إلى إزالة العجلة.

قم باستعمال مصباح يدوي، وانزل إلى مستوى وسادة الفرامل، وافحص مدى سماكة (أو نحافة) الوسادات.

افحص الفرامل قبل رحلتك
افحص الفرامل قبل رحلتك

بشكل عام، إذا كان سمكها أقل من 1/4 بوصة، فأنت بحاجة إلى تغيير الوسادات.

تفقّد سوائل السيارة

تحتاج سيارتك إلى خمسة أو ستة أنواع رئيسية من السوائل لتعمل بسلاسة:

  • زيت المحرك.
  • زيت الفرامل.
  • سائل ناقل الحركة (إذا كنت تقود أوتوماتيكيًا).
  • مانع التجمد.
  • سائل التوجيه المعزز.
  • سائل ممسحة الزجاج الأمامي.

إن معرفة كيفية فحص سوائل سيارتك أمر بالغ الأهمية، ولحسن الحظ، بسيط جدًا. الخطوة الأولى والأكثر أهمية هي التأكد من أنّ محرك سيارتك بارد تمامًا قبل أن تلمس أي شيء.

يجب أن يكون لكلّ خزان سائل غطاء يمكن الوصول إليه بسهولة أسفل الغطاء، جنبًا إلى جنب مع خطوط تعبئة مرئية لمساعدتك في معرفة ما إذا كان يحتاج إلى إعادة تعبئة. ابحث عن كل غطاء، وافتحه، وألقِ نظرة، وأضف المزيد من السوائل إذا لزم الأمر.

هذه إحدى مهامّ الصيانة التي يجب أن تقوم بها بانتظام. يعدّ فحص مستويات السوائل أمرًا سريعًا وبسيطًا، ويمكن أن يساعدك على اكتشاف التسرب مبكرًا.

إذا كنت تعاني من انخفاض مستمر في نوع معين، فمن المحتمل أن يكون لديك تسرّب في مكان ما، ومن الأفضل أخذ سيارتك ليفحصها ميكانيكي.

افحص المصابيح الأمامية

تشكّل المصابيح الأمامية المعدات الوحيدة في السيارة التي تسمح لك برؤية الآخرين، وتسمح لهم برؤيتك أيضًا.

قبل القيام بالرحلة، عليك أن تتأكد من أن المصابيح الأمامية ومساحات الزجاج الأمامي في حالة جيدة.

المصدرموقع"lifehacker"، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت دراية كافية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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