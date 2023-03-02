هبة عبوك كشفت لأقاربها تفاصيل صادمة عن علاقتها بـ أشرف حكيمي تتعلق بالعمر والتفكير العقلي!

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وطن- أكدت صحيفة ” elcierredigital” الإسبانية على أن قضية الاغتصاب المزعومة المتورط بها لاعب نادي باريس سان جيرمان أشرف حكيمي لم تؤثر على العلاقة بينه وبين زوجته الممثلة الإسبانية-التونسية الاصل هبة عبوك والتي كانت متوترة منذ فترة طويلة.

ووفقا للصحيفة، فإنه بينما التزمت الممثلة المعروفة في إسبانيا بدورها في مسلسل مثل El Príncipe ، الصمت منذ ظهور جريمة زوجها المزعومة، علمت الصحيفة نقلا عن مصادر بأن الزوجين تعاملا مع قضية الانفصال عدة مرات خلال الفترة السابقة.

هبة عبوك تشتكي من فرق العمر والتفكير العقلي

ونقل الموقع عن مصادر مقربة من هبة عبوك أنها علقت لأقاربها في الصيف الماضي أن الاختلاف في العمر والتفكير العقلي بينها وبين لاعب كرة القدم أثر بشكل كبير على زواجهما.

حياة منزلية مقابل احتفالات

ولفتت الصحيفة إلى أنه بينما أرادت الممثلة حياة منزلية لرعاية طفليها، أمين البالغ من العمر ثلاث سنوات، ونعيم، فإن لاعب كرة القدم أشرف حكيمي لا يفكر إلا في الاحتفال ليلة بعد ليلة .

ووفقا للصحيفة، لم يشارك الزوجان ، النشطان للغاية على الشبكات الاجتماعية ، اللقطات معًا منذ أكتوبر الماضي، مشيرة إلى أنه في نفس اليوم الذي ظهرت فيه الفضيحة ، حضر اللاعب الإسباني المغربي حفل توزيع جوائز الفيفا مع شقيقه ، حيث وقف بهدوء مبتسما.

إعلان نوايا

وقالت الصحيفة إن غياب هبة عبوك عن حفل “ذا بيست” في مثل هذه اللحظة الحساسة للمدافع ، إلى جانب صمتها، هو بمثابة إعلان نوايا عما تفكر فيه سابقا.

آخر ظهور علني لأشرف حكيمي وهبة عبوك

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وكان آخر ظهور علني للممثلة يوم 16 فبراير في متحف تيسين بورنيميزا ، بمناسبة افتتاح معرض بولغاري سيربنتي ، الذي يحتفل بعيده الخامس والسبعين ، حيث ذهبت بمفردها، لافتا الموقع إلى أنه يجب العودة إلى مايو 2022 ، في الذكرى 75 لمهرجان كان ، للعثور على آخر لقطة لحكيمي وزوجته هبة عبوك وهما مع بعضهما البعض .

وكانت هبة عبوك قد أكدت زواجها من لاعب كرة القدم عام 2020 ، قبل أن تنجب مولودها الأول، وتفاخرت بعلاقته بأشرف حكيمي في العديد من الصور التي شاركوا فيها حبهم مع جميع متابعيهم.

آخر مشاركات هبة عبوك على انستغرام

وكان أحدث ما نشرته هبة عبارة عن مجموعة من الصور في دبي ، مع أطفالها دون زوجها.

View this post on Instagram A post shared by Hiba Abouk (@hiba_abouk_)

كما نشرت هبة عبوك قصة على انستغرم شاركت فيها حديث براندان فريزر : “لقد كنت في ذلك البحر وكانت تلك الموجة تسحقني إلى أسفل المحيط ، وينتهي بي الأمر على شاطئ غريب في عالم مختلف وأتساءل: “أين أنا الآن؟” وأريد أن يعرف جميع الممثلين الذين مروا بذلك أنني أعرف كيف يشعرون. لكن صدقوني ، إذا بقيت هناك ووضعت قدمًا أمام الأخرى ، فستصل إلى حيث تريد الذهاب “.