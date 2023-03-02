نادٍ سعودي جديد ينافس الهلال للتعاقد مع ميسي براتب خيالي

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وطن- ذكرت تقارير صحفية إسبانية، بأن نادي اتحاد جدة السعودي، قد دخل سباق التنافس مع الهلال السعودي، للتعاقد مع الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي الصيف المقبل.

وقالت صحيفة “ماركا” الإسبانية، بأن نادي اتحاد جدة تواصل مع مقربين من النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، من أجل إقناع اللاعب بالقدوم إلى صفوف النادي في سوق الانتقالات الصيفية القادمة.

مفاوضات اتحاد جدة مع ليونيل ميسي

وتابعت الصحيفة، ” إدارة نادي اتحاد جدة السعودي، تحاول ضم ميسي إلى صفوف الفريق. براتب قدر قيمته 94 مليون دولار سنوياً”.

كما وأردفت، ” نادي الاتحاد يريد التعاقد مع صفقة من العيار الثقيل. كما فعل منافسه نادي النصر، الذي نجح في التعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو في الميركاتو الشتوي الماضي”.

🚨 الماركا | الهلال واتحاد جدة يستعدون لتقديم راتب سنوي يقدر بـ350 مليون يورو لليونيل ميسي. – طلبت الأندية المساعدة من الحكومة للتعاقد مع اللاعب. pic.twitter.com/X2tfIo8rDM — بلاد الفضة 🏆 (@ARG4ARB) January 13, 2023

وختمت الصحيفة، ” تحاول إدارة الاتحاد تحت قيادة منصور البلوي، أحد الشخصيات البارز في النادي السعودي، تعويض فشل التعاقد مع رونالدو الظاهرة، حينما رحل عن نادي ريال مدريد عام 2007″.

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وينافس نادي الهلال (الزعيم الآسيوي)، بقوة على صفقة التعاقد مع البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي، في الميركاتو القادم. وفق ما ذكرته التقارير السعودية في وقت سابق.

ميسي لم يحسم مستقبله بعد

رغم ارتباط اسم بطل نسخة كأس العالم 2022 قطر، ليونيل ميسي، بالعديد من الأندية السعودية والأوروبية وحتى أمريكا اللاتينية، إلا أن اللاعب لم يحسم أمره في البقاء أو الرحيل مع ناديه الحالي باريس سان جيرمان.

كما وتوج ميسي مؤخراً بجائزة الفيفا ” ذا بيست“. كأفضل لاعب لعام 2022، على ضوء فوزه مع منتخب الأرجنتين بمونديال كأس العالم 2022، متفوقاً بذلك على الفرنسي كريم بنزيما لاعب ريال مدريد ومواطنه كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان.

ومن الجدير بالذكر، بأن عقد ميسي مع نادي باريس سان جيرمان، سينتهي مع نهاية الموسم الجاري. مع وجود بند يتيح له بالبقاء مع الفريق الباريسي لموسم آخر إضافي.