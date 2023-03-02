الخميس, مارس 2, 2023
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منها تنظيف الأسنان..5 استخدامات غريبة للبول قام بها القدماء ستدهشك!

كان البول يُستخدم في صبغ الملابس في العصور القديمة

كتب ايمان الباجي
البول كان يستخدم بعدة طرق في العصور القديمة watanserb.com
البول كان يستخدم بعدة طرق في العصور القديمة
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وطن– في وقتنا الحالي، عادةً ما يتجنب المرء الحديث عن البول والبراز. لكن هل تعلم أن البول كان يستخدم بعدة طرق في العصور القديمة، والتي لم تعد شائعة اليوم؟

بحسب موقع “news18“، كانت هناك استخدامات غريبة للبول قد تصيبك بالدهشة فور معرفتها.

لغسل الملابس

ستندهش عندما تعرف أن البول كان يستخدم ذات مرة لغسل الملابس التي تحمل بقعاً مستعصية.

تتحول اليوريا الموجودة في البول إلى أمونيا. وقد تبيّن في الماضي أن الأمونيا كانت عامل تنظيف قوياً في غسل الملابس؛ حيث يمكن لها أن تزيل بقع الشحوم والزيوت بسهولة شديدة.

كانت هناك استخدامات غريبة للبول
كانت هناك استخدامات غريبة للبول

لصبغ الملابس

كان البول يستخدم في صبغ الملابس في العصور القديمة.

بعد تحويل البول القديم إلى أمونيا، تمت إضافة اللون إلى المحلول. تساعد الأمونيا في البول على صبغ الملابس جيدًا ولفترة طويلة.

لتنظيف الأسنان

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اعتاد الرومان القدماء تنظيف أسنانهم بالبول.

وفقًا لمجلة إدمونتون، كان لدى قدماء الرومان عادة استخدام بول الإنسان والحيوان كغسول للفم. وذلك لاحتوائه على مادة الأمونيا التي من شأنها إكساب الأسنان بياضًا ناصعًا.

كان البول يستخدم لتنظيف الأسنان
كان البول يستخدم لتنظيف الأسنان

لبناء منازل

أسفرت تجربة 2018 التي أجراها باحثون من جامعة كيب تاون، عن صنع قوالب طوب حيوية واستخدم العلماء البول في هذه العملية.

قام الباحثون أولاً بجمع البول باستخدام مبولة خاصة لصنع الأسمدة مثبتة في حمام بالجامعة. ثم أخذوا السائل المتبقي بعد إزالة السماد، وخلطوه بالرمل وسلالة من البكتيريا التي تنتج إنزيمًا يسمى اليورياز.

لصنع البارود

كان البول يستخدم أيضًا في صنع البارود للبنادق والمدافع.

خلال الحرب الأهلية الأمريكية، أمر الجيش الكونفدرالي النساء بتخزين بولهن لصنع البارود. كان البارود مصنوعًا من نترات البوتاسيوم، والتي كانت تُعرف أيضًا باسم الملح الصخري.

تم جمع البول، وقام الجيش بإضافة الجير ورماد الخشب إليه، ثم قاموا بتركه ليتعفن لمدة عامين، وكان المركب الجاف الذي تم التحصّل عليه يُعرف باسم الملح الصخري.

المصدرموقع news18، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت دراية كافية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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