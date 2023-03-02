الخميس, مارس 2, 2023
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ممر هرم خوفو السري.. حواس يفجر مفاجأة عن نهاية الممر ويبشر بكنز جديد

اكتشاف ممر سري جديد داخل الهرم الأكبر خوفو، يُعتبر انجازا للبحوث الأثرية العالمية والمحلية في أبحاث المصريات القديمة

كتب فهمي الورغمي
ممر سري جديد داخل الهرم خوفو watanserb.com
الهرم الأكبر المعروف بهرم خوفو الواقع بمنطقة أهرامات الجيزة
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وطن – أعلنت السلطات المصرية، ممثلة في وزير السياحة والآثار المصري أحمد عيسى، اكتشاف ممر جديد داخل الهرم الأكبر المعروف بهرم خوفو، الواقع بمنطقة أهرامات الجيزة والمسجل ضمن مواقع اليونيسكو للتراث العالمي.

اكتشاف ممر جديد داخل هرم خوفو

وحسب ما أفادت وسائل إعلام مصرية، فإن الممر يبلغ طوله 9 أمتار وعرضه أكثر من مترين بقليل، وتم العثور عليه داخل الهرم خلال مشروع “سكان بيراميد” الذي يهدف إلى استكشاف آثار الجيزة باستخدام التقنيات الحديثة، والذي بدأ في أكتوبر/تشرين الأول 2015.

ونقلت صحيفة “الأهرام” المصرية، عن وزير السياحة والآثار المصري أحمد عيسى، قوله على هامش ندوة صحفية أقيمت لهذا الحدث: “إن هذا العمل البحثي تم تنفيذه بالتعاون مع جامعات في الولايات المتحدة وفرنسا واليابان وألمانيا وكندا”.

هذا ويقع المجمع الأثري لأهرمات الجيزة المشهور عالميًا على هضبة الجيزة في الضفة الغربية لنهر النيل بالقرب من القاهرة، ويضم المجمع، الذي يزيد عمره عن 4500 عام، ثلاثة أهرامات عظيمة من فراعنة الأسرة الرابعة من 2600 إلى 2500 قبل الميلاد، وهي خوفو، وخفرع، ومنقرع.

كان ارتفاع هرم خوفو الأصلي 147 مترًا، وتم بناؤه من 2.3 مليون كتلة من الحجر الجيري يزن متوسط 2.5 طن لكل منها.

وقال “عيسى” إنه من خلال مشروع استكشاف الأهرامات تم اكتشاف ممر داخل هرم خوفو يتجاوز طوله 9 أمتار وبعرض 2.1 متر.

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وأكد أن الاكتشاف نتاج عمل جامعات عالمية من الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا واليابان وكندا، بالإضافة إلى كل من جامعة القاهرة والمجلس الأعلى للآثار (حكومي) ووزارة السياحة والآثار.

زاهي حواس يشيد بالاكتشاف

في سياق متصل، أضاف “زاهي حواس” المشارك في المشروع بقوله: “اليوم نعلن كشفنا عن ممر جديد لأول مرة”، وفق ما نقل عنه موقع “مصراوي“.

وتابع: “من خلال تجاربي، فإننا أمام أهم كشف عالمي داخل هرم الملك خوفو ونعلن للعالم كله أن هذا الكشف سيهز الدنيا”.

ولفت حواس بقوله: “أعتقد أن حجرة دفن الملك خوفو لم يُعثر عليها وأعتقد أن هذا الممر يحمي حجرة دفن الملك خوفو، وعلينا أن نستكمل الأبحاث حتى نتمكن من كشف مزيد من الأسرار”.

وأضاف زاهي حواس، وهو وزير دولة سابق لشؤون الآثار في مصر: ” أريد أن أضع حجرا كبيرا يقول إن أي أحد بنى الأهرامات غير المصريين لأن بردية وادي الجرف تدحض ذلك”.

وواصل حديثه بقوله “أعتقد أن حجرة دفن الملك خوفو لم يعثر عليها وأعتقد أن هذا الممر يحمي حجرة دفن الملك خوفو، وهذا أهم كشف أثري في العالم، وعلينا أن نستكمل الأبحاث حتى نتمكن من كشف مزيد من الأسرار”.

المصدرالأهرام المصرية + مصراوي + يوتيوب - رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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