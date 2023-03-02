الخميس, مارس 2, 2023
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ممارسة هذا النوع من النشاط لمدة 11 دقيقة يوميًا مُفيد للوقاية من السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية

"ممارسة النشاط معتدل الكثافة، يمنع نحو واحد من كل عشر حالات وفاة مبكرة.."

كتب معالي بن عمر
السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية watanserb.com
السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية
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وطن– يمكن أن تحدّ ممارسة بعض الأنشطة البدنية لمدّة 11 دقيقة من مخاطر الوفاة المبكرة المرتبطة بأمراض القلب والأوعية الدموية أو بعض أنواع السرطان، بحسب ما نشرته مجلة “فام أكتيال” الفرنسية.

لكن، لسائل أن يسأل، هل يمكن تقليل عدد الوفيات المبكرة بفضل عادة يومية بسيطة؟ في الحقيقة، هذا ما أكّدته دراسة أجراها باحثون في جامعة كامبريدج. ووفقًا لهم، فإنه من بين أسباب الوفاة المبكرة، الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. ومع وجود ما يقارب 17.9 مليون حالة وفاة كل عام، خلصت منظمة الصحة العالمية (WHO)، إلى أن هذا هو السبب الأوّل للوفاة في العالم.

ممارسة 11 دقيقة في اليوم، أي 75 دقيقة في الأسبوع من النشاط البدني معتدل الشدة
ممارسة 11 دقيقة في اليوم، أي 75 دقيقة في الأسبوع من النشاط البدني معتدل الشدة

وفي هذا السياق، أكّد الباحثون أن ممارسة 11 دقيقة في اليوم، أي 75 دقيقة في الأسبوع من النشاط البدني معتدل الشدة، من شأنه أن يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض مثل: أمراض القلب أو السكتة الدماغية أو بعض أنواع السرطان. ولقد تم نشر نتائجهم في المجلة البريطانية للطب الرياضي، وفق ترحمة “وطن“.

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يمكن أن يمنع النشاط البدني المنتظم واحدًا من كل عشر حالات وفاة مبكرة

للوصول إلى هذا الاستنتاج، اعتمد الباحثون على مجموعة من 94 دراسة مختلفة، تناولوا من خلالها آثار النشاط البدني على مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان والوفاة المبكرة، وشارك فيها أكثر من 30 مليون مشارك.

بعد ذلك، قام المختصّون بتحليل نتائج آثار مدة النشاط البدني على مخاطر المرض أو الوفاة المبكرة. ولاحظ المؤلفون أن الانخراط في نشاط متوسط ​​الشدة، مثل: المشي لمدة 75 دقيقة، أدى إلى انخفاض بنسبة 23٪ في الوفيات المبكرة. وبشكل أكثر تحديدًا، وجد المؤلفون أنه يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 17٪ وخطر الإصابة بالسرطان بنسبة 7٪.

قم بالمشي ثلاث مرات في الأسبوع لمدة 15-20 دقيقة، ثم حاول زيادة الروتين تدريجياً
قم بالمشي ثلاث مرات في الأسبوع لمدة 15-20 دقيقة، ثم حاول زيادة الروتين تدريجياً

وخلص الباحثون في بيان صحفي، إلى أن خطر الإصابة بسرطانات الرأس والعنق وسرطان الدم النخاعي (سرطان الدم) والورم النخاعي (سرطان الدم) وسرطان القلب (سرطان الفتحة العلوية للمعدة) انخفض بنسبة 14 إلى 26٪.

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يقدّر المؤلفون أنه إذا تمكّن كلّ شخص من المشاركة في 75 دقيقة على الأقل من النشاط معتدل الكثافة، فسيتمّ تجنّب نحو واحد من كل عشر حالات وفاة مبكرة. وهذا يمكن أن يمنع 1 من 20 حالة من أمراض القلب والأوعية الدموية، ونحو 1 من 30 حالة من السرطان.

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أفادت وحدة علم الأوبئة بمركز البحوث الطبية في البيان الصحفي: “نحن نعلم أن النشاط البدني، مثل: المشي أو ركوب الدراجات، مفيد لك، خاصة إذا كنت تشعر أنه يزيد من معدل ضربات قلبك. ولكن ما وجدناه هو أن هناك فوائد كبيرة لصحة القلب وتقليل خطر الإصابة بالسرطان، حتى لو كان بإمكانك إدارة 10 دقائق فقط في اليوم”.

ركوب الدراجة
ركوب الدراجة

من جانبهم، يشير المؤلفون إلى أن النشاط المعتدل الشدة يتطلب بعض التغييرات الصغيرة في نمط حياتنا. على سبيل المثال، حاوِل المشي أو ركوب الدراجة إلى مكان عملك أو الدراسة بدلاً من استخدام السيارة أو الانخراط في اللعب النشط مع أطفالك أو أحفادك.

كما ينصح الدكتور لياندرو غارسيا، أحد مؤلفي الدراسة، بممارسة الأنشطة التي تستمتع بها، والتي يسهل تضمينه في روتينك الأسبوعي، فهذه طريقة رائعة لتصبح أكثر نشاطًا.

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المصدرفام أكتيال-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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