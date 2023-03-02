ملكة جمال كرواتيا شبه عارية مع قطعة بطيخ فقط! (شاهد)

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وطن– أذهلت ملكة جمال كرواتيا السابقة، إيفانا نول، متابعيها بإطلالة جديدة بالبيكيني الذي بالكاد يغطي شيئاً. والذي وصفها المعجبون بسببه بـ”الفاتنة”.

بطيخ أم خوخ؟

شاركت إيفانا نول صورة مثيرة من حمام سباحة على انستجرام. حيث سألت متابعيها عما إذا كانوا “من محبي البطيخ أم الخوخ؟”.

ظهرت ملكة جمال كرواتيا السابقة مرتدية بيكيني أبيض، بينما كانت تحمل شريحة من البطيخ.

View this post on Instagram A post shared by Ivana Knöll (@knolldoll)

واصلت إيفانا نول إبهار متابعيها على وسائل التواصل الاجتماعي منذ أن لفتت الأنظار بأزيائها البذيئة في كأس العالم في قطر.

جسد طبيعي 100%

لم تكن أحدث مشاركة لها استثناءً ، حيث علق أحد المعجبين: “أنت حلم كل رجل”. وأضاف آخر: “يا لها من علاج”.

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كما كتب متابع ثالث: “أنتي تخطفين الأنفاس! رائعة!” في غضون ذلك ، أجاب واحد آخر: “كلاهما لذيذ مثلك”.

هذا وقد كشفت إيفانا نول أن جسدها “الطبيعي بالكامل” لن يكون على OnlyFans في أي وقت قريباً.

باعتبارها أكثر المشجعين جاذبية في كأس العالم، جمعت إيفانا 3.5 مليون متابع على انستجرام ظلوا على اطلاع دائم على حياتها.

لا انضمام لـ OnlyFans

تابع العديد منهم البث المباشر لإيفانا قبل يومين للحديث عن خططها المستقبلية، لكن الانضمام إلى OnlyFans ليس جزءًا منهم.

عندما سُئلت نول عن الانضمام إلى منصة الاشتراك ، أجابت: “لا ، لن أنضم.

View this post on Instagram A post shared by Ivana Knöll (@knolldoll)

وتابعت “أنا لا أحكم على أولئك الذين يفعلون ذلك ، لكني أحب البقاء على وسائل التواصل الاجتماعي وأريد البقاء في الرياضة والبقاء في تلك المنطقة.”

عزباء

وأوضحت نول أن شكلها كله يتعلق بالوراثة ، مضيفة: ” طبيعية تمامًا. أنا طبيعية تمامًا. شفتي كلها طبيعية ، وشفتاي أمي أكبر”.

وتابعت: “لطالما كنت نحيفة ، ثم اكتسبت وزني في أماكن جيدة. منذ كأس العالم ، لم أتدرب بشكل صحيح لمدة شهرين.”

لا عجب أن ملكة جمال كرواتيا لم تصل إلى صالة الألعاب الرياضية. لأنها كانت تستمتع بأسلوب حياة محموم منذ أن رفعت الأرجنتين الكأس في ديسمبر.

بعد جولة في الولايات المتحدة الشهر الماضي قضت بعض الوقت في لندن مؤخرًا.

وأكدت الفتاة البالغة من العمر 30 عامًا أيضًا أنها عازبة خلال البث المباشر ، وهو أمر منطقي أيضًا بالنظر إلى سلوكها الغريب ، على الرغم من التقاطها مع بعض من أكثر العزاب المؤهلين في العالم في رحلاتها.