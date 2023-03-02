الخميس, مارس 2, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةحياتناملكة جمال كرواتيا شبه عارية مع قطعة بطيخ فقط! (شاهد)
حياتنا

ملكة جمال كرواتيا شبه عارية مع قطعة بطيخ فقط! (شاهد)

تابع العديد البث المباشر لإيفانا قبل يومين للحديث عن خططها المستقبلية لكن الانضمام إلى OnlyFans ليس جزءًا منهم

كتب رفيف عبدالله
ملكة جمال كرواتيا شبه عارية مع قطعة بطيخ فقط! (شاهد) watanserb.com
إيفانا نول
- Advertisement -

وطن– أذهلت ملكة جمال كرواتيا السابقة، إيفانا نول، متابعيها بإطلالة جديدة بالبيكيني الذي بالكاد يغطي شيئاً. والذي وصفها المعجبون بسببه بـ”الفاتنة”.

بطيخ أم خوخ؟

شاركت إيفانا نول صورة مثيرة من حمام سباحة على انستجرام. حيث سألت متابعيها عما إذا كانوا “من محبي البطيخ أم الخوخ؟”.

ظهرت ملكة جمال كرواتيا السابقة مرتدية بيكيني أبيض، بينما كانت تحمل شريحة من البطيخ.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Ivana Knöll (@knolldoll)

واصلت إيفانا نول إبهار متابعيها على وسائل التواصل الاجتماعي منذ أن لفتت الأنظار بأزيائها البذيئة في كأس العالم في قطر.

جسد طبيعي 100%

لم تكن أحدث مشاركة لها استثناءً ، حيث علق أحد المعجبين: “أنت حلم كل رجل”. وأضاف آخر: “يا لها من علاج”.

- Advertisement -

كما كتب متابع ثالث: “أنتي تخطفين الأنفاس! رائعة!” في غضون ذلك ، أجاب واحد آخر: “كلاهما لذيذ مثلك”.

هذا وقد كشفت إيفانا نول أن جسدها “الطبيعي بالكامل” لن يكون على OnlyFans في أي وقت قريباً.

باعتبارها أكثر المشجعين جاذبية في كأس العالم، جمعت إيفانا 3.5 مليون متابع على انستجرام ظلوا على اطلاع دائم على حياتها.

لا انضمام لـ OnlyFans

تابع العديد منهم البث المباشر لإيفانا قبل يومين للحديث عن خططها المستقبلية، لكن الانضمام إلى OnlyFans ليس جزءًا منهم.

عندما سُئلت نول عن الانضمام إلى منصة الاشتراك ، أجابت: “لا ، لن أنضم.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Ivana Knöll (@knolldoll)

وتابعت “أنا لا أحكم على أولئك الذين يفعلون ذلك ، لكني أحب البقاء على وسائل التواصل الاجتماعي وأريد البقاء في الرياضة والبقاء في تلك المنطقة.”

عزباء

وأوضحت نول أن شكلها كله يتعلق بالوراثة ، مضيفة: ” طبيعية تمامًا. أنا طبيعية تمامًا. شفتي كلها طبيعية ، وشفتاي أمي أكبر”.

وتابعت: “لطالما كنت نحيفة ، ثم اكتسبت وزني في أماكن جيدة. منذ كأس العالم ، لم أتدرب بشكل صحيح لمدة شهرين.”

لا عجب أن ملكة جمال كرواتيا لم تصل إلى صالة الألعاب الرياضية. لأنها كانت تستمتع بأسلوب حياة محموم منذ أن رفعت الأرجنتين الكأس في ديسمبر.

إيفانا نول

بعد جولة في الولايات المتحدة الشهر الماضي قضت بعض الوقت في لندن مؤخرًا.

وأكدت الفتاة البالغة من العمر 30 عامًا أيضًا أنها عازبة خلال البث المباشر ، وهو أمر منطقي أيضًا بالنظر إلى سلوكها الغريب ، على الرغم من التقاطها مع بعض من أكثر العزاب المؤهلين في العالم في رحلاتها.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
اقرأ أيضاً
حياتنا

ملكة جمال كرواتيا تستعرض مؤخرتها بشكل فاضح على أغنية “شاكيرا” (فيديو)

حياتنا

ملكة جمال كرواتيا تستعرض مؤخرتها بشكل فاضح في حلبة الملاكمة (فيديو)

حياتنا

ملكة جمال كرواتيا تلهب شوارع لندن بالرقص شبه عارية وهكذا كانت ردة فعل المارة! (فيديو)

حياتنا

ملكة جمال كرواتيا ترقص على أغنية عربية بـ”جمبسوت” مثير وتهديها لشخص غامض! (فيديو)

حياتنا

ملكة جمال كرواتيا ترتدي فستان زفاف لا يغطي شيئاً من جسدها! (فيديو)

حياتنا

ملكة جمال كرواتيا بشعر ميريام فارس ولكن دون حمالات صدر! (شاهد)

حياتنا

ملكة جمال كرواتيا السابقة عارية الصدر في أكثر اللقطات إثارة! (شاهد)

حياتنا

ملكة جمال كرواتيا تتناسى خسارة “أرسنال” بالرقص في ملهى ليلي (فيديو)

حياتنا

ملكة جمال كرواتيا تشارك متابعيها لحظة استحمامها! (فيديو)

حياتنا

ملكة جمال كرواتيا بأجرأ فيديو على الإطلاق.. شبه عارية في “الجيم”! (شاهد)

حياتنا

ملكة جمال كرواتيا تتحدث عن انضمامها لمنصة ” OnlyFans” الإباحية! (شاهد)

حياتنا

ملكة جمال كرواتيا تنشر فيديو صادم داخل الجيم يكشف سر جسدها المثير!

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

دراسة: النوم بقناع العينين يمكن أن يحسن قدراتنا المعرفية..

هبة عبوك كشفت لأقاربها تفاصيل صادمة عن علاقتها بـ أشرف حكيمي تتعلق بالعمر والتفكير العقلي!

العنب الأخضر أو الأسود أو الأحمر..أيهما أفضل لصحتك؟

معجزة.. لحظة إنقاذ الكلب “أليكس” بعد قضائه 23 يوما تحت أنقاض زلزال تركيا! (شاهد)

أول فيديو لـ “بروس ويليس” بعد إصابته بالخرف (شاهد)

نادٍ سعودي جديد ينافس الهلال للتعاقد مع ميسي براتب خيالي

تحليل:هل سيضرب سلاح الجو الإسرائيلي البرنامج النووي الإيراني ومتى؟

تشكيلة النصر ضد الباطن في دوري روشن السعودي 2023

دنيا بطمة بإطلالة غريبة جداً.. هل خضعت لعمليات تجميل جديدة؟ (فيديو)

تعرّف على حمية كاليفورنيا المثالية لفقدان الوزن دون حساب السعرات الحرارية!

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC