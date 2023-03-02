محمد صلاح يتعرى بسبب معجبة وعلامات الحجامة بارزة على ظهره (فيديو)

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وطن– تفاعل العديد من محبي نادي ليفربول الإنجليزي ونجمِه محمد صلاح، مع ظهورٍ مثير للفرعون المصري، عقب مواجهة فريقه لنادي “ولفرهامبتون” في الدوري الإنجليزي، الأربعاء.

نجم ليفربول محمد صلاح يخلع قميصه لمعجبة

محمد صلاح كان يسير إلى غرفة الملابس بعد انتهاء المباراة، التي انتهت لصالح ليفربول بهدفين؛ أحرز صلاح أحدهما، والآخر سجّله الهولندي فيرجيل فان دايك.

وكان “مو صلاح” -كما تلقّبه الجماهير الإنجليزية- يمرّ بجانب مدرجات الجمهور، الذي كان يحيّيه بشدة، وبينهم معجبة في الصف الأول لفتت تحيتها أنظار محمد صلاح.

ليقومَ فجأة بالتعري وخلع قميصه وإهدائه لها، بينما كان مشجعون بجوارها يحاولون أخذ القميص، إلا أن “صلاح” أصرّ على إيصاله للفتاة بنفسه، وتأكّده من حصولها عليه.

محمد صلاح والحجامة

وبعدما خلع محمد صلاح قميصه، ظهرت علامات على ظهره كانت محلّ جدل، حيث تساءل الجمهور الأجنبي عنها.

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وهي علامات الحجامة التي اتضح أنّ نجم ليفربول يُجريها، فيما يبدو أنها باتت ضمن أساليب حياة الرياضيين، وتساعد بشكل كبير في رفع مستوى صحتهم ونشاطهم البدني.

ومعروفٌ أنّ “الحجامة” هي ممارسة طبية قديمة عند العرب، وكذلك تأتي ضمن الطب النبوي، وأوصى الرسول -صلى الله عليه وسلم بها- كما ورد في الأحاديث الصحيحة عن الحجامة.

وهي عملية طبية بسيطة تقوم على سحب الدم الفاسد من الجسم، بما ينشط الجسد والعضلات بشكل دائم، ويحسّن المزاج العام وأداء الجسم في نشاطاته اليومية.

ويشار إلى أنه بهدفَي محمد صلاح وفان دايك في شباك ولفرهامبتون، قفز ليفربول إلى المركز السادس في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، وأحيا آماله في الصعود للمربع الذهبي، وبالتالي حجز مقعداً في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ويعيش النجم المصري في بريطانيا رفقةَ زوجته ماجي صادق وطفلتيه مكة وكيان، منذ انتقاله قبل سنوات للعب في صفوف نادي ليفربول.

وحقّق محمد صلاح نجاحات مبهرة مع “الريدز”، جعلته نجم الفريق الأول ومعشوق جماهيره.

وأصبح للنادي الإنجليزي شعبية كبيرة جداً في مصر والعالم العربي، منذ انضمام صلاح له وسطوع نجمه ضمن أفضل لاعبي العالم.