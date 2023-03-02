الخميس, مارس 2, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةفيديوما فعله كارثي.. لاعب أردني يدخل التاريخ بأسرع بطاقة حمراء (فيديو)
فيديو

ما فعله كارثي.. لاعب أردني يدخل التاريخ بأسرع بطاقة حمراء (فيديو)

رفع بكر كلبونة قدمه عالية لتضرب رأس لاعب منتخب طاجكستان، في تدخل خطير تسبب بإصابة خطيرة لزميله بالفريق المنافس

كتب خالد الأحمد
بكر كمال كلبونة بطاقة حمراء watanserb.com
حصل اللاعب الأردني بكر كمال كلبونة على البطاقة الحمراء بعد 5 ثوان فقط من انطلاق مباراة الأردن أمام طاجكستان
- Advertisement -

وطن – في واقعة غريبة سجل لاعب المنتخب الأردني للشباب “بكر كمال كلبونة” رقما تاريخيا “سلبيا” خلال بطولة كأس آسيا 2023 للشباب لكرة القدم المقامة في أوزبكستان.

حصل على البطاقة الحمراء بعد 5 ثوان من انطلاق المباراة

وحصل اللاعب الأردني على البطاقة الحمراء، بعد 5 ثوان فقط من انطلاق مباراة الأردن أمام طاجكستان، الخميس. مما قد يؤهله لدخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

وبدأت، الخميس، بطولة كأس آسيا تحت 20 سنة في أوزبكستان بمشاركة 16 منتخب بـ4 مجموعات. وستُلعب البطولة من 1 مارس حتى 18 مارس وستتأهل المنتخبات التي تصل لنصف النهائي رسميًا لكأس العالم للشباب 2023 بمايو.

وأظهر مقطع فيديو اللاعب الأردني مرتدياً الفانيلا الحمراء وهو يهرول باتجاه الكرة.

ورفع “كلبونة” قدمه عالية لتضرب رأس لاعب منتخب طاجكستان، في تدخل خطير للحصول على كرة عالية، مما تسبب بإصابة خطيرة للمدافع الطاجكستاني “مخروبون كريموف” وعندها يقترب الحكم ويرفع البطاقة الحمراء قبل أن يقوم بطرده.

- Advertisement -

ونجح منتخب الأردن في تحقيق الفوز على طاجيكستان 2-0 ، على ستاد لوكوموتيف في طشقند، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة في كأس آسيا للشباب تحت 20 عاماً 2023 في أوزبكستان.

وسجل علي عزايزة (7) وسيف الدين درويش (25) هدفي الفوز لصالح المنتخب الأردني. وأكمل المنتخب الأردني المباراة بعشرة لاعبين بعد تعرض المهاجم بكر كلبونة للطرد في الدقيقة الأولى.

وتقام الجولة الثانية من منافسات المجموعة، يوم الأحد، حيث يلتقي الأردن مع كوريا الجنوبية، وعمان مع طاجيكستان.

ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي الذي تقام مبارياته يومي 11 و12 آذار/مارس.

ويشار إلى أن المنتخبات الحاصلة على المراكز الأربعة الأولى في البطولة تتأهل إلى كأس العالم للشباب تحت 20 عاماً 2023 في إندونيسيا.

أسرع البطاقات الحمراء بتاريخ اللعبة

وبحسب موقع “سكاي نيوز” دخل الكلبوني قائمة أسرع البطاقات الحمراء بتاريخ اللعبة، حيث سبق للاعب والتر بويد أن طرد فور انطلاق اللقاء، بعد دخوله في شجار مع ناديه سوانزي.

وكذلك لي تود الذي طرد بعد ثانيتين في دوري الهواة الإنجليزي، بسبب سخريته من علو صافرة الحكم. ولكن طرد كلبوني قد يكون الأسرع في تاريخ الكرة الآسيوية، مع غياب الإحصائيات الكافية لتوثيق هذا الأمر.

المصدرسكاي نيوز عربية + يوتيوب - رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
اقرأ أيضاً

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

حدث نادر في سلطنة عمان بولاية العامرات وتفاعل واسع (فيديو)

بعد حكيمي.. فضيحة جنسية للجزائري إلياس شتي وهذا ما اعتراف به في التحقيق

أقلقت الإماراتيين.. هل الإمارات معرضة لزلزال كبير بعد الهزة المحسوسة بالفجيرة؟

تمهيدا لتعويم الجنيه.. السيسي يمتص جانبا من غضب الشعب بإجراءات استثنائية

“للموت 3” يعود في رمضان 2023 بوجوه جديدة ومفاجآت غير متوقعة

ممر هرم خوفو السري.. حواس يفجر مفاجأة عن نهاية الممر ويبشر بكنز جديد

قبل حفله بالخرطوم.. أغنية لمحمد منير من تأليف شاعر سوداني تثير الجدل

“نساء المتعة” وامرأة لكل 70 جنديا.. رئيس كوريا الجنوبية يفجر جدلا ضده

“هوج بول” وأكبر عملية نصب.. استغلت طمع المصريين ونهبت 6 مليارات جنيه

مشاهد خارجة.. كرتون أطفال فاضح على قناة “ليبيا الوطنية” يفجر الغضب

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC