ما فعله كارثي.. لاعب أردني يدخل التاريخ بأسرع بطاقة حمراء (فيديو)

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وطن – في واقعة غريبة سجل لاعب المنتخب الأردني للشباب “بكر كمال كلبونة” رقما تاريخيا “سلبيا” خلال بطولة كأس آسيا 2023 للشباب لكرة القدم المقامة في أوزبكستان.

حصل على البطاقة الحمراء بعد 5 ثوان من انطلاق المباراة

وحصل اللاعب الأردني على البطاقة الحمراء، بعد 5 ثوان فقط من انطلاق مباراة الأردن أمام طاجكستان، الخميس. مما قد يؤهله لدخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

وبدأت، الخميس، بطولة كأس آسيا تحت 20 سنة في أوزبكستان بمشاركة 16 منتخب بـ4 مجموعات. وستُلعب البطولة من 1 مارس حتى 18 مارس وستتأهل المنتخبات التي تصل لنصف النهائي رسميًا لكأس العالم للشباب 2023 بمايو.

وأظهر مقطع فيديو اللاعب الأردني مرتدياً الفانيلا الحمراء وهو يهرول باتجاه الكرة.

ورفع “كلبونة” قدمه عالية لتضرب رأس لاعب منتخب طاجكستان، في تدخل خطير للحصول على كرة عالية، مما تسبب بإصابة خطيرة للمدافع الطاجكستاني “مخروبون كريموف” وعندها يقترب الحكم ويرفع البطاقة الحمراء قبل أن يقوم بطرده.

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ونجح منتخب الأردن في تحقيق الفوز على طاجيكستان 2-0 ، على ستاد لوكوموتيف في طشقند، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة في كأس آسيا للشباب تحت 20 عاماً 2023 في أوزبكستان.

وسجل علي عزايزة (7) وسيف الدين درويش (25) هدفي الفوز لصالح المنتخب الأردني. وأكمل المنتخب الأردني المباراة بعشرة لاعبين بعد تعرض المهاجم بكر كلبونة للطرد في الدقيقة الأولى.

وتقام الجولة الثانية من منافسات المجموعة، يوم الأحد، حيث يلتقي الأردن مع كوريا الجنوبية، وعمان مع طاجيكستان.

ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي الذي تقام مبارياته يومي 11 و12 آذار/مارس.

ويشار إلى أن المنتخبات الحاصلة على المراكز الأربعة الأولى في البطولة تتأهل إلى كأس العالم للشباب تحت 20 عاماً 2023 في إندونيسيا.

أسرع البطاقات الحمراء بتاريخ اللعبة

وبحسب موقع “سكاي نيوز” دخل الكلبوني قائمة أسرع البطاقات الحمراء بتاريخ اللعبة، حيث سبق للاعب والتر بويد أن طرد فور انطلاق اللقاء، بعد دخوله في شجار مع ناديه سوانزي.

وكذلك لي تود الذي طرد بعد ثانيتين في دوري الهواة الإنجليزي، بسبب سخريته من علو صافرة الحكم. ولكن طرد كلبوني قد يكون الأسرع في تاريخ الكرة الآسيوية، مع غياب الإحصائيات الكافية لتوثيق هذا الأمر.