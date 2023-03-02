مادونا مع عشيق جديد يصغرها بـ35 عاماً.. وسامته تخطف الأنظار (شاهد)

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وطن- بينما تعيش مادونا حزنها على وفاة أخيها أنتوني سيكوني مؤخرًا ، ورد أنها وجدت مصدرًا للراحة في جوش بوبر .

مدرب أطفالها

يقال إن اللاعب السابق في اتحاد كرة القدم الأميركي ، الذي دخل معسكر تدريب أريزونا كاردينالز في عام 2016 ، يسير بثبات مع أيقونة البوب مادونا بحسب ما ذكرت صحيفة “الماركا” الإسبانية.

بعد انفصالها عن عارض الأزياء أندرو دارنيل البالغ من العمر 23 عامًا ، ورد أن مادونا كانت تتقرب من بوبر ، وهو مدرب الملاكمة لأحد أطفالها الستة.

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لم تؤكد مادونا وجوش ولم ينفوا علاقتهما الرومانسية ، لكن الصور التي تمت مشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي تشير إلى أنه من المحتمل أن يكون الأمر كذلك.

جوش بوبر: من اتحاد كرة القدم الأميركي إلى الملاكمة

كان جوش بوبر في اتحاد كرة القدم الأميركي (NFL). انضم إليها عن طريق منحة دراسية واعدة لجامعة روان في جلاسبورو ، نيو جيرسي.

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بعد تخرجه في عام 2015 وفشل في تحقيق حلمه الكروي ، انتقل بعد ذلك إلى الملاكمة. الأمر الذي جعله يؤسس صالة Bredwinners Gym ومقرها مدينة نيويورك.

View this post on Instagram A post shared by Josh Popper | Boxing Coach (@_joshpopper)

لقد برع بوبر منذ ذلك الحين في الملاكمة وحتى أنه ظهر على شاشة التلفزيون. حيث ظهر كعضو فريق في Bravo’s Summer House.

قال الملاكم أيضًا إنه يطمح للقتال باحتراف.

مادونا تجد الراحة في صديقها جوش بوبر

لقد مرت بضعة أشهر من الصعود والهبوط لمادونا. من ذروة الإعلان عن جولتها الاحتفالية في عام 2023 ، إلى أدنى مستويات وفاة شقيقها وانتقاد مظهرها الجسدي حفل توزيع جوائز جرامي.

في حين أنها لم تؤكد العلاقة بعد ، يقال إن ملكة البوب تتعامل مع مشكلاتها بشكل مباشر وتجد الراحة في علاقتها الرومانسية الجديدة مع مدرب الملاكمة.

عملية تجميل جديدة

هذا وقد اعترفت مادونا بخضوعها لعملية تجميلية، بعد ظهورها الغريب في حفل جرامي.

وقالت مادونا في منشور عبر “انستجرام“: انظروا كم أنا لطيفة الآن بعد أن انخفض التورم الناتج عن الجراحة”.

ولم تكشف مادونا طبيعة العملية التي خضعت لها، والتي فسرت ملامحها التي لم يتعرف عليها البعض في جرامي.