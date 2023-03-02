قبل حفله بالخرطوم.. أغنية لمحمد منير من تأليف شاعر سوداني تثير الجدل

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وطن – انشغلت الأوساط الفنية في مصر والسودان خلال الأيام القليلة الماضية، واشتعل الجدال بينهما على مواقع التواصل حول أحقية غناء الفنان المصري محمد منير، لأغنية الشاعر السوداني الراحل محجوب شريف (الشعب حبيبي وشرياني)، وأن الفنان المصري لم يأخذ موافقة الشاعر محجوب شريف الذي رحل عام 2014.

منير سمع الأغنية أثناء زيارته لبعض أقاربه في أم درمان

وتزامن هذا الجدل مع الإعلان عن زيارة مرتقبة لـ”الكينغ” كما يسمى إلى السودان لإحياء حفلة في العاصمة الخرطوم، ودارت أسئلة كثيرة عبر السوشيال ميديا حول ما إذا كان منير سيؤدي الأغنية فعلاً، وإذا حصل ذلك فممن أتته الموافقة.

واستهجن المدير العام لمؤسسة “نيرفانا” الثقافية، مهند الدابي الأقاويل حول عدم استئذان منير قبل أداء الأغنية المذكورة.

وكشف “الدابي” في تصريحات لـقناة “العربية.نت” سراً يذاع للمرة الأولى، وهو أن منير سمع تلك الأغنية أثناء زيارته لبعض أقاربه في مدينة أم درمان واستقرت في ذهنه وعلقت بوجدانه منذ ذلك الوقت إلى أن قام بأدائها بعد مرور سنوات طويلة.

وقال إنهم استفسروا من أسرة الشاعر محجوب شريف عن تلك الأحاديث، وتأكدوا أن منير تواصل مع محجوب شريف قبل أداء الأغنية، وأن الأخير وافق على الأمر دون أن يتقاضى أجراً عليها، كما ظل يفعل طوال حياته، إذ كان يرفض على الدوام تقاضي أجر على أشعاره أو أغنياته الوطنية والعاطفية.

غير أن شريف اشترط موافقة الفنان عبد اللطيف عبد الغني، الملقب بوردي الصغير بوصفه ملحن ومؤدي الأغنية، وبالفعل هذا ما حدث.

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وفي تصريحات لمواقع سودانية عديدة قال الصغير: “للأمانة فإن محمد منير اتصل بي واستأذنني في أداء هذه الأغنية بوصفي ملحنها واستأذن أيضا شاعرها محجوب شريف ثم قدم لنا «C.D» مسجل عليه الأغنية وفيه حفظ لحقوقنا الأدبية.”

وبعد ذلك بسنوات طويلة افتتن بها محمد منير وصدر بها ألبوماً غنائياً شهيراً في العام 2001 حمل عنوان: (أنا قلبي مساكن شعبية). إلا أن منير اكتفى بترديد المقطع الأول من الأغنية عكس وردي الصغير الذي تغنى بها كاملة.

وتغنى محمد منير ببعض كلمات الأغنية التي تقول “الشعب حبيبي وشرياني – أهداني بطاقة شخصية – الاسم الكامل إنسان – الشعب الطيب والديا – المهنة بناضل بتعلم – تلميذ في مدرسة شعبية – المدرسة فاتحة على الشارع – والشارع فاتح في قلبي – وأنا قلبي مساكن شعبية.”

وسرت الأغنية المذكورة كالنار في الهشيم في مصر على غرار ما فعلت في السودان، عندما تغنى بها الفنان وردي الصغير في العام 1986، محققة نجاحاً مدوياً وتحولت إلى واحدة من أيقونات الفنان المصري محمد منير، بعدما أضاف بصمته الخاصة كعادته على الأغنية.

يشار إلى أن الشاعر السوداني الراحل محجوب شريف الملقب في السودان بـ”شاعر الشعب”، الذي رحل عام 2014 اشتهر بالتعبير من خلال قصائده عن كفاح الشعب ونضاله من أجل الديمقراطية والحرية والعيش الكريم عبر أسلوبه الخاص والمميز في نظم القصيدة بالعامية في السودان.

الأمر الذي أدى لاعتقاله مرات عدّة في عهد الرئيس الأسبق جعفر نميري وكذلك حكم الإنقاذ في 1989 نتيجة مواقفه المناهضة لسياسة دكتاتورية للحكومتين.

وكتب كلمات أغنية “الشعب حبيبي وشرياني” في 1971، عقب انضمامه للحزب الشيوعي السوداني، المناهض لحكم الرئيس السوداني الأسبق جعفر نميري (1969 – 1985) حيث كان في نصها الأصلي “الحزب حبيبي وشرياني” وتغنى بها وردي الصغير بعد الثورة الشعبية، التي أطاحت بنظام الرئيس نميري.

حفلة الخرطوم لمحمد منير

ومن المقرر أن يصل محمد منير الخرطوم، في زيارة نادرة لإحياء حفل جماهيري في العاشر من مارس/آذار الحالي برعاية مؤسستي “نيرفانا” و”رتينة” الثقافتين.

ويتمتّع الفنان الصعيدي بجماهيرية لافتة في السودان، وتحظى أغانيه باللغتين العربية والنوبية برواج كبير في السودان.

وروّج الكينج محمد منير لحفلته القادمة في العاصمة السودانية الخرطوم وكتب علي صفحته على موقع “انستغرام” : “حفل الخرطوم ..المسرح الجنوبي لقاعة الصداقة الجمعة الموافق 10 مارس 2023م وأعلن ان التذاكر ستطرح من الاربعاء 1 مارس كما نشر بوستر الحفل.”

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وأظهرت لافتة كبيرة على امتداد عرض أحد الطرقات في السودان نشرها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي حفاوة وترحيباً مميزاً بـ “الكينغ” كما يلقبه السودانيون وقد نشرت فيها صورته وإلى جانبها عبارة “الاسم الكامل انسان والشعب الطيب والدي” وإلى جانبها اسم منير بالعربي والإنجليزي.

وسيغنى منير علي خشبة المسرح الجنوبي لقاعة “الصداقة” بالخرطوم يوم، الجمعة 10 مارس المقبل، باقة مميزة من أمتع أغنياته المحببة لدى جمهوره، وذلك ضمن جولاته الشتوية التي بدأت مطلع العام الجاري في عدد من الدول العربية.

كانت أحدث الحفلات الغنائية لمنير في الإمارات، والتي شهدت حضورًا جماهيريًا كامل العدد، وقدم عددًا من أغانيه المفضلة لدى جمهوره الذي استمتع بوصلته الغنائية التي زادت عن الساعة والنصف.

وكانت آخر أعمال محمد منير أغنية “للى” التى قام بطرحها مؤخرًا بالتعاون مع الفنان أكرم حسنى، والتى حصدت إشادات واسعة وقت طرحها عبر “يوتيوب” والمنصات الإلكترونية، وهي من كلمات وألحان أكرم حسنى وتوزيع أمير محروس وإخراج مريم الباجورى.

وعرض برنامج الدوم مؤخرا، خلال حلقته الثالثة من موسمه الثانى، فيلما قصيرا عن حياة الكينج محمد منير الفنية باعتباره ابن الصعيد، منذ بداياته مروراً بمراحل حياته الفنية لوصوله للنجومية، وقدم الفيلم الفنان أحمد أمين.