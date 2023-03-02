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ظاهرة غريبة ومرعبة سببها الزلزال.. يرقات سوداء بأعداد ضخمة تغزو الأراضي (شاهد)

ظهرت اليرقات بأعداد هائلة وغزت الأراضي الزراعية وهددت المحاصيل في جنوب تركيا

كتب خالد الأحمد
يرقات سوداء بعد زلزال تركيا watanserb.com
يرقات سوداء تخرج من الأرض وتأكل المحاصيل الزراعية بعد زلزال تركيا
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وطن – لم تتسبب زلازل “كهرمان مرعش” في وقوع العديد من الضحايا في بلدنا فحسب، بل وجهت أيضًا ضربة كبيرة لاقتصاد البلاد والمناطق الريفية والماشية.

وأثرت الزلازل التي بلغت قوتها 7.7 و 7.6 درجة ، والتي تركزت في محافظة كهرمان مرعش ، على حوالي 13 مليون شخص في 11 مقاطعة ، بما في ذلك (أضنة وأديامان وديار بكر وغازي عنتاب وهاتاي وكيليس ومالاتيا وعثمانية وألازيغ وسانليورفا).

وحسب البيانات الرسمية لعام 2022 ، هناك أكثر من 2.5 مليون من سكان الريف يعيشون في أكثر من 4900 قرية / مدينة حضرية في 11 مقاطعة تضررت من الزلزال ، وأكثر من 2 مليون رأس من الماشية، وأكثر من 9 ملايين رأس من الأغنام والماعز في المنطقة. وهي تشكل حوالي 15٪ من إجمالي الثروة الحيوانية في البلاد.

اليرقات السوداء والزالزال

ومن الآفات الزراعية التي تسبب بها الزلزال هي “اليرقات السوداء” التي ظهرت بأعداد هائلة وغزت الأراضي الزراعية، وهددت ما تبقى من المحاصيل في المناطق المنكوبة.

واليرقات السوداء (بالإنجليزية: Black Caterpillars) تعرف بأنّها مجموعة من الحشرات التي تتواجد في مختلف الأشكال والأحجام، والتي تتكاثر بالبيوض.

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وتعتمد في نظامها الغذائي على أوراق النباتات والأشجار، وتتميز بمظهرها الغريب، والذي عادةً ما يبدو مخيفًا في بعض الأنواع.

وشارك رواد وسائل التواصل الاجتماعي في تركيا مشاهد غريبة لخروج أسراب ضخمة في أحد الحقول، ويظهر الفيديو المتداول وجود أعداد هائلة من اليرقات السوداء، التي تجمعت مع بعضها بعضا، لتشكل كتلة ضخمة على الأرض.

ووفق خبراء ستؤدي اليرقات السوداء إلى إتلاف المحاصيل وانخفاض إنتاج المواد الغذائية وارتفاع أسعارها. وهذا بدوره سيؤدي إلى زيادة الواردات من المنتجات الزراعية وتسريع التدهور في القطاع الزراعي ، وهو قطاع استراتيجي.

وأكد الخبراء أن انتشار هذه اليرقات سيؤدي بدوره إلى زيادة في أسعار المواد الغذائية بسبب التهامها المحاصيل الزراعية بشراهة كبيرة.وسيزيد من حدة الكارثة الإنسانية التي يعيشها سكان جنوبي البلاد في الأصل جراء الزلزال.

وفقًا للبيانات الرسمية لعام 2022 في تركيا ، انخفضت المناطق الزراعية بنسبة 5 في المائة في السنوات العشر الماضية، و 12 في المائة بالسنوات الـ 19 الماضية.

كما انخفض عدد المزارعين المسجلين بنحو 29 في المائة في السنوات الخمس الماضية و55 في المئة في السنوات العشر الماضية، وفق موقع “الأناضول“.

المصدرالأناضول + يوتيوب - رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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