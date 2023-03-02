ساديو ماني يكشف تفاصيل حديثه مع رونالدو بعد انتقاله إلى بايرن ميونخ

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وطن- كشف النجم السنغالي ساديو ماني (30 عاماً)، لاعب نادي بايرن ميونخ، عن تفاصيل الحديث الذي دار مع أسطورة البرتغال كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي، خلال لقائهما في جزيرة مايوركا الإسبانية، الصيف الماضي.

وقال السنغالي ماني، خلال حواره الصحفي مع صحيفة “بيلد” الألمانية، عن الحوار الذي دار مع كريستيانو رونالدو، بعد انتقاله إلى بايرن ميونخ: “التقيت برونالدو في جزيرة مايوركا الإسبانية الصيف الماضي، ولقد هنأني بتلك الخطوة”.

حديث ساديو ماني مع كريستيانو رونالدو

وأضاف لاعب بايرن ميونخ ساديو ماني: “قال لي رونالدو إنه نادٍ عظيم، وفي خطوة ممتازة بالنسبة لي”.

🚨🗣️ ساديو ماني: "قابلت كريستيانو رونالدو في مايوركا بعد انتقالي لبايرن ميونيخ، قام بتهنأتي وقال لي، 'نادي عظيم، وخطوة كبيرة ورائعة في مسيرتك'." pic.twitter.com/vAoezggSqh — أخبار الكرة الإنجليزية (@Silvr_EPL) March 1, 2023

وكان قائد المنتخب السنغالي (أسود التيرانغا)، ساديو ماني، قد انتقل إلى صفوف نادي بايرن ميونخ عملاق ألمانيا الصيف الماضي، قادماً من ليفربول الإنجليزي. ليترك أثراً على أداء الفريق على مستوى النتائج هذا الموسم.

عودة ساديو ماني إلى الملاعب

وعاد السنغالي ماني إلى صفوف بايرن ميونخ، بعد تعرضه للإصابة وخضوعه لعملية جراحية في قدمه مع البافاري الألماني، حيث غاب على إثرها عن مونديال كأس العالم 2022 قطر، عن الفريق لأكثر من شهرين تقريباً.

– ساديو ماني يعود للملاعب 🦁 .pic.twitter.com/7U5L4ADdfm — سعود | Kroos (@Kr_os0) February 26, 2023

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كما شارك ماني كبديل في المباراة الماضية مع فريق بايرن ميونخ، أمام يونيون برلين، في منافسات الدوري الألماني الممتاز، التي انتهت بثلاثية نظيفة دون رد.

🗣️ ساديو ماني التقيت بكريستيانو رونالدو في مايوركا بعد انتقالي لبايرن ميونيخ 🗣️ قال لي: مبروك انضمامك لنادي عظيم ‼️هذه خطوة رائعة بالنسبة لك 🤩#رونالدو #كورة_بريك pic.twitter.com/O3YYc4qW9f — Koora Break | كورة بريك (@Koora_Break) March 1, 2023

ويعتلي بايرن ميونخ صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني (البولندسيلغا). برصيد 46 نقطة، متساوياً بذلك مع الوصيف بوروسيا دورتموند بنفس الرصيد من النقاط حتى يومنا هذا.