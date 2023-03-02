الخميس, مارس 2, 2023
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رياضة

ساديو ماني يكشف تفاصيل حديثه مع رونالدو بعد انتقاله إلى بايرن ميونخ

ساديو ماني: "رونالدو هنأني بالانتقال إلى بايرن ميونخ خلال لقائه في جزيرة مايوركا"

كتب فارس أبو شيحة
ساديو ماني ورونالدو watanserb.com
ساديو ماني ورونالدو
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وطن- كشف النجم السنغالي ساديو ماني (30 عاماً)، لاعب نادي بايرن ميونخ، عن تفاصيل الحديث الذي دار مع أسطورة البرتغال كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي، خلال لقائهما في جزيرة مايوركا الإسبانية، الصيف الماضي.

وقال السنغالي ماني، خلال حواره الصحفي مع صحيفة “بيلد” الألمانية، عن الحوار الذي دار مع كريستيانو رونالدو، بعد انتقاله إلى بايرن ميونخ: “التقيت برونالدو في جزيرة مايوركا الإسبانية الصيف الماضي، ولقد هنأني بتلك الخطوة”.

حديث ساديو ماني مع كريستيانو رونالدو

وأضاف لاعب بايرن ميونخ ساديو ماني: “قال لي رونالدو إنه نادٍ عظيم، وفي خطوة ممتازة بالنسبة لي”.

وكان قائد المنتخب السنغالي (أسود التيرانغا)، ساديو ماني، قد انتقل إلى صفوف نادي بايرن ميونخ عملاق ألمانيا الصيف الماضي، قادماً من ليفربول الإنجليزي. ليترك أثراً على أداء الفريق على مستوى النتائج هذا الموسم.

ساديو ماني
ساديو ماني

عودة ساديو ماني إلى الملاعب

وعاد السنغالي ماني إلى صفوف بايرن ميونخ، بعد تعرضه للإصابة وخضوعه لعملية جراحية في قدمه مع البافاري الألماني، حيث غاب على إثرها عن مونديال كأس العالم 2022 قطر، عن الفريق لأكثر من شهرين تقريباً.

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كما شارك ماني كبديل في المباراة الماضية مع فريق بايرن ميونخ، أمام يونيون برلين، في منافسات الدوري الألماني الممتاز، التي انتهت بثلاثية نظيفة دون رد.

ويعتلي بايرن ميونخ صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني (البولندسيلغا). برصيد 46 نقطة، متساوياً بذلك مع الوصيف بوروسيا دورتموند بنفس الرصيد من النقاط حتى يومنا هذا.

المصدروطن + بيلد الألمانية
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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