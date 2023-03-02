زيلينيسكي عارياً تماماً مع راقصين عراة.. فيديو يجتاح مواقع التواصل! (شاهد)

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وطن- انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمسرحية هزلية قديمة مرحة أداها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والتي تُظهره وهو يتلوى على الموسيقى في سوبر ماركت.

وبحسب صحيفة “ديلي ستار“، انتشر الفيديو الذي تبلغ مدته 28 ثانية ، والذي يُظهر فيه زيلينسكي وكادرًا من الراقصين العراة يتبخترون بأجسادهم العارية على أنغام موسيقى صاخبة خلال اليومين الماضيين، عندما تم نشره على تويتر في محاولة للسخرية من رئيس الحرب البالغ من العمر 45 عامًا .

وتنتهي اللقطات التي وصفها مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي بأنها ” كوميديا للمثليين جنسيا ” ، بتسلق عربة صغيرة وهز مؤخرته.

ردود الأفعال على الفيديو

وبينما حاول منتقدو الممثل الكوميدي الذي تحول إلى رئيس السخرية منه بسبب الفيديو ، تفاعل بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي من جميع أنحاء العالم بشكل إيجابي، بحسب زعم الصحيفة.

زيلينيسكي أمضى حياته ممثلا كوميديا

وشارك زيلينيسكي في الكوميديا طوال حياته، حيث انضم أولاً إلى مسابقة الكوميديا الوطنية في أوكرانيا عندما كان يبلغ من العمر 17 عامًا ، قبل أن يقضي معظم حياته المهنية ككاتب وممثل كوميدي في العديد من البرامج التلفزيونية والأفلام.

وفي عام 2015 ، ألف ، وأنتج ، ولعب دور البطولة في برنامج تلفزيوني بعنوان “Servant of the People” ، يلعب فيه دور مدرس تاريخ يتم دفعه إلى الرئاسة بعد أن انتشر مقطع فيديو لشخصيته صاخبًا حول الفساد الحكومي.

ترشحه وفوزه في الانتخابات

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وبعد ثلاث سنوات من إنشاء البرنامج ، سجل حزبًا سياسيًا جديدًا يحمل نفس اسم برنامجه التلفزيوني ، وفي النهاية فاز بالرئاسة بعد عام.

وفاز زيلينيسكي بهامش كبير في الجولة الثانية من التصويت الرئاسي في عام 2019 ، حيث حصل على 73٪ من الأصوات ، مقارنة بمنافسه الرئيس السابق آنذاك بترو بوروشينكو ، الذي حصل على 25٪ فقط من الأصوات.