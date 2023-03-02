الخميس, مارس 2, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةحياتناتعرّف على حمية كاليفورنيا المثالية لفقدان الوزن دون حساب السعرات الحرارية!
حياتنا

تعرّف على حمية كاليفورنيا المثالية لفقدان الوزن دون حساب السعرات الحرارية!

"يعتمد نظام كاليفورنيا الغذائي على ثلاث مراحل من النظام الغذائي..."

كتب معالي بن عمر
النظام الغذائي يترّكز أساسًا في منطقة سونوما بكاليفورنيا watanserb.com
النظام الغذائي يترّكز أساسًا في منطقة سونوما بكاليفورنيا
- Advertisement -

وطن-هذا النظام الغذائي يترّكز أساسًا في منطقة سونوما بكاليفورنيا، وهو نظام مثالي لأولئك الذين يرغبون في إنقاص الوزن دون الحاجة إلى حساب السعرات الحرارية.

نشرت مجلة “غرازيا” الفرنسية، تقريرًا سلطت من خلاله الضوء على نظام كاليفورنيا الغذائي، الذي يتّبعه سكّان الساحل الغربي للولايات المتحدة، وهو مستوحى من مطبخ البحر الأبيض المتوسط، ومناسب لمن يريد إنقاص الوزن دون حساب السعرات الحرارية.

حمية البحر الأبيض المتوسط
حمية البحر الأبيض المتوسط

ما هي حمية كاليفورنيا؟

على الرغم من أن هذه الحمية نهج يسلكه أهالي منطقة سونوما في كاليفورنيا فحسب، فإن هذا النظام الغذائي مستوحى من مطبخ البحر الأبيض المتوسط ​بعض الشيء، وخاصة المطبخ الكريتي. إنه يعتمد على الفواكه والخضروات وكذلك الحبوب الكاملة مثل الكينوا والمعكرونة الكاملة والأرز البري، مع ضرورة الخروج من المستحضرات والأغذية الصناعية.وبدلاً من ذلك، سيعتمد الذين يحبون فقدان الوزن، على نظام غذائي غنيّ بالفواكه والخضروات الموسمية التي يكون محتواها الغذائي مثالي وصحي. يكمن سر هذا النظام الغذائي في تحضير أطباق متوازنة ولا يستبعد وجود الكربوهيدرات والدهون مثل معظم الحميات الغذائية، وفق ما ترجمته “وطن“.

إليك النظام الغذائي الذي سيضمن لك فقدان الوزن في الشتاء

مراحل النظام الغذائي المختلفة

يعتمد نظام كاليفورنيا الغذائي على ثلاث مراحل من النظام الغذائي:

  • المرحلة الأولى: مرحلة التخسيس.
    يتم على مدار فترة 10 أيام. إنها الخطوة الأولى للتخلص من السموم، حيث نقوم بتقليل استهلاك السكر بجميع أشكاله. سيكون عليك أيضًا إزالة الفواكه من نظامك الغذائي خلال هذه الفترة. إليك بعض الأفكار لمساعدتك على تقسيم طبقك خلال يوم واحد في هذه المرحلة الأولى:

الإفطار: خصص 25٪ من طبقك مخصص للحبوب الكاملة و 75٪ للبروتينات.  على سبيل المثال: استهلك خبز القمح الكامل والبيض.
الغداء: يحتوي على 40٪ من البروتين مقابل 60٪ من الخضروات. ويُنصح بتجنب الخضار المحتوية على السكر مثل الكستناء أو الذرة.
العشاء: يتكون طبقك من 50٪ من الخضروات و 30٪ من البروتين و 20٪ من الحبوب كاملة.

نظام كاليفورنيا الغذائي
نظام كاليفورنيا الغذائي

أفضل سر لفقدان الوزن .. كثيرون يبحثون عنه ونحن نخبرك به

  • المرحلة الثانية: نحو الوزن المثالي

هذه المرحلة هي أهم لحظة في النظام الغذائي، لكن، من دون تحديد المدة، حيث يمكن أن تتراوح من بضعة أسابيع إلى بضعة أشهر حسب أهدافك. الفكرة تقوم أولاً وأخيرًا على اتباع النظام حتى تصل إلى وزنك المثالي. يمكنك إضافة الفاكهة مرة أخرى إلى نظامك الغذائي خلال هذا الوقت، ولكن عليك دائمًا أن تنسى السكريات المكررة.

- Advertisement -

الفطور: نفس التوزيع كما في المرحلة الأولى.

الغداء والعشاء: يتم توزيع البروتينات والفواكه والخضروات والحبوب بالتساوي ويشكل كل منها 25٪ من طبقك.

اتباع النظام حتى تصل إلى وزنك المثالي
اتباع النظام حتى تصل إلى وزنك المثالي
  • المرحلة الأخيرة: مرحلة الاستقرار

باختصار، تتكون هذه المرحلة من تبني هذا النظام الغذائي كعادة يومية. وفي حين أن المرحلتان الأولتان تتعلّم من خلالهما كيفية موازنة نظامك الغذائي، فإن الأمر يتعلق فيما بعد بتطبيق نفس القواعد المتبعة خلال المرحلة الثانية بالتحديد من أجل الثبات، مع إمكانية التمتع ببعض الأغذية التي تشتهيها نفسك، لكن من وقت لآخر.

جامعة هارفارد..هذا هو النشاط المثالي لفقدان الوزن وتعزيز الصحة العقلية

المصدرغرازيا-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
اقرأ أيضاً
حياتنا

مشروب يُستهلك دون اعتدال.. مثاليّ للحصول على بطن مسطحة

حياتنا

نظام غذائي يُبطئ عملية الشيخوخة بقدر ما يفعل ذلك الإقلاع عن التدخين

حياتنا

هل البرد يجعلنا نحرق المزيد من السعرات الحرارية؟

حياتنا

ماذا سيحدث لجسمك إذا توقفت عن تناول السكر لمدة شهر؟

حياتنا

دواء ضد ارتفاع ضغط الدم قادر على إطالة متوسط العمر المتوقع؟

حياتنا

النظام الغذائي: طريقة ثورية تُفقدك 34 كيلوجراماً في 10 شهور فقط

حياتنا

هذي هي كبسولات القهوة الأسوأ لصحتك وفقًا لـ60 مليون مستهلك

حياتنا

افقد الوزن بسهولة عن طريق القيام بهذه الحركة البسيطة بعد تناول الطعام

حياتنا

دراسة أمريكية حديثة: تقليل السعرات الحرارية أكثر فعالية من الصيام المتقطع لإنقاص الوزن

حياتنا

فيما يلي البروتينات المسموح تناولها ليلاً لإذابة دهون الجسم

حياتنا

أفضل 5 تمارين لخسارة الوزن بسرعة

حياتنا

“اكتشاف علمي استثنائي” عضلة في الجسم تساعدك على حرق السعرات الحرارية..

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

دراسة: النوم بقناع العينين يمكن أن يحسن قدراتنا المعرفية..

هبة عبوك كشفت لأقاربها تفاصيل صادمة عن علاقتها بـ أشرف حكيمي تتعلق بالعمر والتفكير العقلي!

العنب الأخضر أو الأسود أو الأحمر..أيهما أفضل لصحتك؟

معجزة.. لحظة إنقاذ الكلب “أليكس” بعد قضائه 23 يوما تحت أنقاض زلزال تركيا! (شاهد)

أول فيديو لـ “بروس ويليس” بعد إصابته بالخرف (شاهد)

نادٍ سعودي جديد ينافس الهلال للتعاقد مع ميسي براتب خيالي

تحليل:هل سيضرب سلاح الجو الإسرائيلي البرنامج النووي الإيراني ومتى؟

ملكة جمال كرواتيا شبه عارية مع قطعة بطيخ فقط! (شاهد)

تشكيلة النصر ضد الباطن في دوري روشن السعودي 2023

دنيا بطمة بإطلالة غريبة جداً.. هل خضعت لعمليات تجميل جديدة؟ (فيديو)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC