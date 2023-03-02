تشكيلة النصر ضد الباطن في دوري روشن السعودي 2023

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وطن- يلتقي فريق النصر أمام الباطن، في منافسات الجولة ال19 من دوري روشن السعودي للدرجة الممتازة 2022-2023، على ملعب “مرسول بارك” في العاصمة السعودية (الرياض).

وستبدأ صافرة بداية مباراة النصر ضد الباطن، في منافسات الدوري السعودي الممتاز (روشن)، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، بتوقيت مكة المكرمة (السعودية).

موعد مباراة النصر والباطن

كما وستكون المباراة القوية بين كلا الفريقين في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، بتوقيت دولة مصر وفلسطين، ولكن بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، فستكون عند الساعة التاسعة والنصف مساءً.

أما بتوقيت دول شمال أفريقيا تونس والجزائر والمغرب، فستكون المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً.

معلق مباراة النصر ضد الباطن في الدوري السعودي

وسيعلق على مجريات أحداث مباراة النصر والباطن، في منافسات الدوري السعودي (روشن)، على قنوات (SSC) الرياضية السعودية، المعلق عيسى الحربي أو حماد العنزي.

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كما وستنقل مجريات اللقاء، على قناة (SSC) الرياضية السعودية، بتردد 12418 على القمر الصناعي (النايل سات)، ومعدل ترميز 27500. ومعامل تصحيح الخطأ 6/5، وباستقطاب أفقي.

تشكيلة النصر ضد الباطن

وسيدخل المدرب الفرنسي رودي غارسيا، المباراة أمام منافسه الباطن، في منافسات الدوري السعودي الممتاز (روشن)، بتشكيلة متوقعة، كما يلي:

حراسة المرمى: أغوستين روسي، نواف العقيدي.

دفاع النصر (العالمي): سلطان الغنام، عبد الإله العمري، عبد الله مادو، غيسلان كونان.

خط الوسط: عبد الله الخيبري، دياز، سامي النجعي، أيمن يحيى، عبد الرحمن غريب.

مركز الهجوم: كريستيانو رونالدو (رأس حربة).

وكان فريق النصر السعودي قد حقق الفوز على ضمك، في المباراة الماضية في منافسات الدوري السعودي (روشن)، بهاتريك صاروخ ماديرا البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ويتصدر النصر صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي. برصيد 41 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن الوصيف الاتحاد السعودي (جدة)، صاحب المركز الثاني برصيد 40 نقطة.

كما وآتى الفريق المنافس الباطن في متذيل جدول الترتيب لهذا الموسم برصيد 6 نقاط حتى الآن.