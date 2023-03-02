الجمعة, مارس 3, 2023
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رياضة

تشكيلة الأهلي ضد القطن في منافسات دوري أبطال أفريقيا 2023

منافسات دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2022-2023 لحساب الجولة الأولى المؤجلة

كتب فارس أبو شيحة
تشكيلة الأهلي ضد القطن في دوري أبطال أفريقيا watanserb.com
تشكيلة الأهلي ضد القطن في دوري أبطال أفريقيا
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وطن- يلتقي فريق الأهلي المصري أمام نظيره الضيف القطن الكاميروني، السبت، في منافسات الجولة الأولى المؤجلة من منافسات دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2022-2023.

ويستضيف ملعب (الإنتاج الحربي)، مباراة الأهلي ضد القطن، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر وفلسطين.

موعد مباراة الأهلي والقطن

بينما ستكون المباراة عند الساعة السابعة مساءً، بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) ودول الخليج العربي، ولكن بتوقيت الجزائر والمغرب وتونس، فستكون المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً.

أما بتوقيت سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، فستكون عند الساعة الثامنة مساءً، في منافسات دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2022-2023.

القطن الكاميروني
القطن الكاميروني

معلق مباراة الأهلي ضد القطن

ومن المتوقع أن يعلق على أحداث مباراة الأهلي والقطن الكاميروني، على قنوات (بين سبورت) الرياضية القطرية، المعلق المصري علي محمد علي أو التونسي رؤوف خليف.

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كما وستنقل المباراة على قناة (beIN Sports 4 HD)، بتردد على القمر الصناعي (النايل سات)، 12245، ومعدل ترميز 27500. وباستقطاب أفقي، ومعامل تصحيح الخطأ 3/2.

تشكيلة الأهلي ضد القطن في دوري أبطال أفريقيا

وسيلعب المدرب السويسري مارسيل كولر، المباراة القوية أمام منافسه الضيف القطن الكاميروني، في منافسات دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، علي لطفي.

دفاع المارد الأحمر الأهلاوي: على معلول، محمد هاني، محمد عبد المنعم، محمود متولي (ياسر إبراهيم).

الأهلي المصري
الأهلي المصري

خط الوسط: أليو ديينغ، حسين الشحات، مروان عطية، أحمد عبد القادر.

مركز الهجوم: محمود عبد المنعم (كهربا)، بيرسي تاو (محمد مجدي قفشه).

ترتيب الفريقين في دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا

ويحتل فريق الأهلي المصري (المارد الأحمر)، المركز الثالث من جدول ترتيب المجموعة الثانية في منافسات دوري أبطال أفريقيا بنقطة وحيدة، كما وبفارق 6 نقاط عن المتصدر صن دوانز برصيد 7 نقاط.

كما وجاء الفريق المنافس القطن في أدنى ترتيب المجموعة بدون أي من النقاط حتى يومنا هذا.

المصدروطن + نادي الأهلي +نادي القطن
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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