تشكيلة الأهلي ضد القطن في منافسات دوري أبطال أفريقيا 2023

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وطن- يلتقي فريق الأهلي المصري أمام نظيره الضيف القطن الكاميروني، السبت، في منافسات الجولة الأولى المؤجلة من منافسات دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2022-2023.

ويستضيف ملعب (الإنتاج الحربي)، مباراة الأهلي ضد القطن، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر وفلسطين.

موعد مباراة الأهلي والقطن

بينما ستكون المباراة عند الساعة السابعة مساءً، بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) ودول الخليج العربي، ولكن بتوقيت الجزائر والمغرب وتونس، فستكون المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً.

لقطات من مران الأهلي اليوم استعدادًا لمواجهة القطن الكاميروني بدوري أبطال إفريقيا🦅📸#يلا_يا_أهلي#أفريقيا_يا_أهلي pic.twitter.com/CVeoepTJ59 — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) March 2, 2023

أما بتوقيت سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، فستكون عند الساعة الثامنة مساءً، في منافسات دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2022-2023.

معلق مباراة الأهلي ضد القطن

ومن المتوقع أن يعلق على أحداث مباراة الأهلي والقطن الكاميروني، على قنوات (بين سبورت) الرياضية القطرية، المعلق المصري علي محمد علي أو التونسي رؤوف خليف.

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كما وستنقل المباراة على قناة (beIN Sports 4 HD)، بتردد على القمر الصناعي (النايل سات)، 12245، ومعدل ترميز 27500. وباستقطاب أفقي، ومعامل تصحيح الخطأ 3/2.

تشكيلة الأهلي ضد القطن في دوري أبطال أفريقيا

وسيلعب المدرب السويسري مارسيل كولر، المباراة القوية أمام منافسه الضيف القطن الكاميروني، في منافسات دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، علي لطفي.

دفاع المارد الأحمر الأهلاوي: على معلول، محمد هاني، محمد عبد المنعم، محمود متولي (ياسر إبراهيم).

خط الوسط: أليو ديينغ، حسين الشحات، مروان عطية، أحمد عبد القادر.

مركز الهجوم: محمود عبد المنعم (كهربا)، بيرسي تاو (محمد مجدي قفشه).

عودة إلى الماضي! 🔙 عندما توج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا نسخة 2008، عقب الفوز على القطن في مجموع اللقائين! 🏆 يلتقيان مرة أخرى يوم 4 مارس في دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا. 🔁 من سيحصد النقاط الثلاث؟ 🤔#TotalEnergiesCAFCL pic.twitter.com/oDOSKdvGR0 — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) March 2, 2023

ترتيب الفريقين في دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا

ويحتل فريق الأهلي المصري (المارد الأحمر)، المركز الثالث من جدول ترتيب المجموعة الثانية في منافسات دوري أبطال أفريقيا بنقطة وحيدة، كما وبفارق 6 نقاط عن المتصدر صن دوانز برصيد 7 نقاط.

🇲🇦 الوداد 🆚 فيتا كلوب 🇨🇩

🇪🇬 الأهلي 🆚 القطن 🇨🇲 مباراتين مؤجلتين من الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. 🔥 كونوا في الموعد! 😉#TotalEnergiesCAFCL pic.twitter.com/2uW56MVDgZ — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) March 2, 2023

كما وجاء الفريق المنافس القطن في أدنى ترتيب المجموعة بدون أي من النقاط حتى يومنا هذا.