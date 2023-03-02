الخميس, مارس 2, 2023
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بيكيه خان كلارا شيا أيضاً.. لم يقاوم جمال محامية شابة في فريقه وهذا ما حدث!

يواجه جيرارد بيكيه جبهة مفتوحة جديدة تضاف إلى حربه المليئة بالمعارك الموسيقية والعاطفية والقضائية

كتب رفيف عبدالله
بيكيه خان كلارا شيا أيضاً.. لم يقاوم جمال محامية شابة في فريقه وهذا ما حدث! watanserb.com
بيكيه
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وطن- يواجه جيرارد بيكيه جبهة مفتوحة جديدة تضاف إلى حربه المليئة بالمعارك الموسيقية والعاطفية والقضائية.

“جوليا بويج”

بينما بثت شاكيرا خيانة لاعب كرة القدم في أغنيتها الناجحة مع Bizarrap، كنا نعلم المزيد من التفاصيل حول المصالحة بين الاثنين، مثل أن بيكيه كان سيحاول العودة إليها قبل أن ينفصل أخيرًا.

لكن الشائعات الأخيرة التي تطارد رئيس رابطة الملوك، تؤثر بشكل مباشر على علاقته الحالية مع كلارا شيا.

بيكيه وعشيقته الحالية كلارا شيا

وفقًا لما نقلت صحيفة “الكونفيدنسال” عن برنامج “Socialité”، كان بيكيه غير مخلص لشريكته الحالية، وخانها مع محامية شابة تبلغ من العمر 23 عامًا تدعى “جوليا بويج”.

جوليا بويج

وضع حميمي

وذكرت منصة Telecinco، أنه تم التأكد من أن لاعب كرة القدم السابق في برشلونة كان يمكن رؤيته “في وضع حميمي” مع المحامية في مكان في برشلونة. ومع ذلك، لم يقدم البرنامج أي دليل لدعم المعلومات المذكورة.

زادت هذه التكهنات، وقفزت بالفعل إلى الصحافة الدولية.

بيكيه وكلارا شيا
لاعب برشلونة السابق جيرارد بيكيه والمغنية الكولومبية شاكيرا
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ونقلت صحيفة “كورييري ديلا سيرا” الإيطالية، الخبرَ إلى صفحاتها بكلمة قوية في عنوانها: “الانتقام”.

الصحافة الدولية تتحدث

وأشارت الصحيفة إلى أن بويج كان من الممكن أن تكون جزءًا من الفريق القانوني في اتفاقية انفصال بيكيه، بينما أكدوا أنه سيكون “في أزمة مع صديقته الحالية”.

المحامية الشابة التي ارتبط بها جيرارد بيكيه

نقلاً عن الصحفي الإسباني جوردي مارتين، نشروا أيضًا أنه بعد أن علموا أن بيكيه كان سيحاول استعادة شاكيرا مرة أخرى بعد انفصالهما، غضبت كلارا شيا لدرجة أنها غادرت الشقة التي عاشت فيها مع بيكيه.

فيما يتعلق بالمرأة التي خان المدافع السابق عن برشلونة كلارا شيا معها، فقد ذكروا أنها حاصلة على درجة الماجستير في القانون الجنائي الاقتصادي، وأنها أيضًا ابنة عم زميل سابق في فريق بيكيه في برشلونة، ريكوي بويج.

بيكيه وكلارا شيا
بيكيه والمحامية الحسناء

“كل برشلونة تعرف”

بالطبع، أدركت الصحيفة الإيطالية فيما بعد أن هناك العديد من الروايات حول هذه الخيانة الجديدة المزعومة. وسيؤكد أحدهم أن لاعب كرة القدم السابق التقى ببويج قبل ثلاث سنوات، عندما كان لا يزال مع شاكيرا.

كانت إحدى الشهادات التي جمعتها ‘Socialité’ في هذا الصدد من مصدر مقرب قال: “كل برشلونة تعرف أنه تورط قبل عامين أو ثلاثة أعوام، وأنه يكتب للتحدث مرة أخرى”.

بيكيه وكلارا شيا
جيرارد بيكيه

وأضاف هذا المصدر: “نفى بيكيه لكلارا كل شيء ويقولون إنه اتصل بالمحامية حتى لا تقول شيئًا”.

كل هذه المعلومات ذهابًا وإيابًا تحدث في خضمّ مباراة استفزازية بين بيكيه وشاكيرا.

المصدرالكونفيدنسال - ترجمة وتحرير وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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