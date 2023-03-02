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رياضة

برشلونة يهزم غريمه ريال مدريد في ذهاب كلاسيكو كأس الملك (فيديو)

منافسات ذهاب دور نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2022-2023

كتب فارس أبو شيحة
كلاسيكو كأس الملك watanserb.com
برشلونة يهزم ريال مدريد في كلاسيكو كأس الملك
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وطن- نجح فريق برشلونة من تحقيق الفوز الشاق على غريمه التقليدي ريال مدريد، بهدف نظيف دون رد، في منافسات ذهاب دور نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2022-2023، على ملعب ” سانتياغو برنابيو”.

وجاء هدف الفوز الوحيد لصالح الفريق الكتالوني في المباراة، داخل شباك مرمى صاحب الأرض ريال مدريد، بطريق الخطأ. عن طريق المدافع البرازيلي إيدير ميليتاو الذي اصطدم فيه الكرة لتسكن الكرة داخل شباك مرماه عند الدقيقة ال26.

كلاسيكو برشلونة وريال مدريد

ورغم خسارة ريال مدريد على منافسه برشلونة في ذهاب نصف نهائي كأس الملك، إلا أنه كان متفوقاً على مستوى التسديدات والاستحواذ على الكرة طيلة مجريات دقائق المباراة. حيث وصلت عدد التسديدات إلى 13 تسديداً والاستحواذ بنسبة 65%.

كما ووصل عدد تسديدات فريق برشلونة إلى 4 تسديدات، فيما وصلت نسبة الاستحواذ على الكرة. بنسبة 35% في المباراة.

برشلونة ضد ريال مدريد
برشلونة ضد ريال مدريد

وشهدت المباراة التكتل الدفاعي المنظم من جانب لاعبي فريق برشلونة طيلة مجريات دقائق المباراة، أمام غريمه ريال مدريد، مع الاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة. وهو ما حرم الفريق الملكي من إحراز هدف التعادل أو قلب النتيجة على الفريق الكتالوني.

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إياب كلاسيكو كأس الملك

وسيتجدد اللقاء بين كلا الغريمين برشلونة وريال مدريد، على ملعب ” كامب نو”، في ال5 من شهر نيسان/ إبريل القادم، في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2022-2023.

كما وسيلتقي كلا الفريقين قبلها على ذات الملعب، في ال19. من شهر مارس/ آذار الجاري، في منافسات الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.

كلاسيكو برشلونة وريال مدريد
كلاسيكو برشلونة وريال مدريد

ويعتلي فريق برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني (الليغا). برصيد 59 نقطة، كما وبفارق 7 نقاط عن غريمه وحامل اللقب الوصيف ريال مدريد برصيد 52 نقطة لهذا الموسم.

المصدروطن + نادي ريال مدريد + نادي برشلونة
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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